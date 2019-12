Január v etikoterapeutických horoskopoch

Dvojky z roku 2020 už bolo cítiť aj v roku 2019. Najmä cez vzťahy - v spokojných, šťastných prichádzali požehnania, v nespokojných rozchod, rozpad, odlúčenie. Dvojka je totiž pár, spojenie, spolupráca, let jedným smerom....

Rok 2020 tému ešte podčiarkuje, ale vždy rada dodávam, že všetko je v našich rukách, presnejšie povedané - v našich postojoch k životným situáciám. Čísla, planéty, znamenia sú kľúče, ktoré odomykajú naše vnútro, posvietia si na našu dôveru v život či osobné tiene a my nejako konáme. Ako? Napríklad aj takto:

Baran je ohnivé znamenie, vládne mu Mars a v novom roku 2020 by mal prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie. Niektoré sa ozvali už v detstve vo forme rôznych neukončení, mohli to byť napríklad legendárna barania tvrdohlavosť, tvrdosť a necitlivosť k potrebám druhých, ale na druhej strane aj odvaha, akčnosť, sebestačnosť, samostatnosť. Prípadne ak Baran preskočil koňa, objavuje sa u neho aj bojazlivosť či strach z použitia vlastnej sily. Ak ste sa našli v strachoch, treba pozrieť do svojho detstva a tam v predstave alebo cez pocit pochopiť, odpustiť, pustiť. Uľaví sa na duši. Je dôležité hneď od začiatku mesiaca rozpustiť strachy a sebapochybovacie programy, pretože vás čaká veľmi akčný január. Žiadne oddychovanie po Silvestri, ale naplno rozvinúť svoje pracovné aktivity, nastaviť nové ciele, podnikateľské zámery. Poteším vás: ak by sa vám aj lenilo, život vás sám popostrčí do aktivít. To je dobre, pretože u vás tohto roku naozaj platí ako v januári, tak po celý rok. Januárový spln bude 10.1. v Rakovi s témou domova, rodiny a vzťahov v nej. S týmto už máte skúsenosti z minulého roka. Ak ste zapracovali na téme, objaví sa v miernejšej a ľahšie zvládnuteľnej forme. Ak nie, prosím, vedome poďte do pozície pozorovateľa a do akcie len po utíšení sa a v pokoji. Nov je 24.1. vo Vodnárovi a posvieti si na vzťahy smerom k priateľom. Ste v pohode s priateľmi? Viete si rozdeliť čas medzi prácu, rodinu a priateľov? Ak máte svoju rodinu, uvedomte si, že rodina – partner, partnerka, deti sú na prvom mieste.

Býk je zemské znamenie, vládne mu Venuša a v novom roku 2020 by mal Býk prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie. Už vlani ste riešili svoj vzťah k majetkom a materiálnemu svetu. Mali ste dostatok energie na zvládnutie, ak to nevyšlo, tento rok to istí. Bude akčný a Býkom priaznivý. Vždy, keď napíšem takúto vetu s prognózou do budúcnosti, mi hneď um doplní – záleží od toho, v akom priestore sa nachádzate. Jeden môj astrologický priateľ totiž raz povedal, že predpovedať budúcnosť sa dá len mŕtvemu. Živý tvor je v pohybe, akcii a naozaj má aj svoju budúcnosť vo svojich rukách. Takže aj teraz platí, záleží od vás, či sa život bude na vás usmievať, či sa bude mračiť. Napríklad usmiať sa môže aj tak, že vám pripravuje hojnosť. Do akej miery a v akej oblasti sa prejaví, to práve záleží od vás. Pokojne to môže byť finančná výhra, alebo dobrý nákup, alebo priazeň milej osoby, alebo teplá káva v pravý čas, alebo... možností je veľa. Jednou z ďalších podmienok hojnosti, šťastia a priazne osudu pre Býka je jeho schopnosť hýbať sa, vykročiť z komfortnej zóny a ísť v prúde života. Komu sa lenivie, tomu sa nesype. Spln bude 10.1. v Rakovi a vládnuca planéta vo Vodnárovi. Čo to znamená? Voľnosť, sloboda, nezávislosť, nepripútanosť... vo vzťahoch, v rodine, v priateľstvách. To však neznamená, že potrebujete baliť kufre. Splnový čas vám len otvorí túto tému a vy si ju môžete spracovať v sebe. Ako? Napríklad: cítite sa zviazaný, neslobodný? Nedáte sa vám dýchať? Pozrite sa do seba, kde vy nedávate slobodu, kde niekoho alebo niečo vytrvalo držíte. Pochopte a pustite, aj vás pochopia a pustia. Nov bude 24.1. vo Vodnárovi, téma ostáva najmä v súvislosti s najbližšími – rodičia, deti, partner.

Blíženci sú vzdušným znamením, vládne im Merkúr a v roku 2020 by mali prejaviť cnosti, ktoré si priniesli do tohto života ako programy na zvládnutie. Jedným z nich je zvedavosť, ktorá vás vedie za poznaním, a to bude hrať v novom roku prvé husle. Vzdelávanie, rozširovanie obzorov, cestovanie za účelom poznávania, odkrývania tajomstiev... možností je znovu veľa. Všetko zívisí od vášho nasmerovania, chuti objavovať nové a od schopnosti spájať. Spájať sa s pochopením s inými, objavovať svoj potenciál a vidieť súvislosti. Pozor, so zvedavosťou možno aj koňa preskočiť, a potom vyhráva nepríjemná zvedavosť, ktorou môžete ísť iným pod kožu a znehodnotiť si svoje vzťahy. Práve vzťahy boli výraznou témou v minulom roku, tohto roku téma pokračuje. Samozrejme ľahšie, ak ste výzvy zvládli. Jednou z výziev bolo – prebrať zodpovednosť aj vo vzťahoch sám za seba. Nehovoriť čo robí on/ona/ono, ale čo robím JA, ako JA reagujem na podnety od ostatných a čo JA možem v tomto zmeniť. Ak chcem rešpekt svojej partnerky, dávam jej lásku. Ak chcem lásku svojho partnera, dávam mu rešpekt. A je to! Celkom jednoduchá rovnica, život však odpovedá, ako ju zvládame. Spln bude 10.10 v Rakovi a bude v hre viac planét. Slnko, Merkúr, Saturn a Pluto. Občas počúvam, že osudové stretnutie. Ako pre koho a ako prečo. Osudové a silné môže byť každé postavenie planét, závisí od nášho postoja: vidím v živote skôr to zlé, alebo vnímam skôr krásu a dobro? Podľa toho život odpovedá. Možno tá „osudovosť“ bude teraz súvisieť s vašou vernosťou. Som verný aj sám sebe? Neopúšťam sa? Nov bude 24.1. vo Vodnárovi a k daným témam pribudne ešte zahraničie. Osobné vzťahy, cesty, kontakty so zahraničím, alebo zahraničie ako pracovné možnosti.

Rak je vodné znamenie, vládne mu Luna. V roku 2020 by mal Rak prejaviť cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie a určite sa pripraviť na akčný rok. Žeby nový rok chcel vyskúšať vašu schopnosť vykročiť z komfortnej zóny? Či vašu schopnosť reagovať na zmeny rýchlo a kreatívne? Možno to i to, určite však zasiahne pracovné i osobné vzťahy. Hneď prvý januárový spln 10.1. vo vašom vlastnom znamení, teda v Rakovi, bude veľmi silný a môže mať tendencie pichnúť si intenzívnejšie do vzťahov. Viete ako prežiť takéto turbolencie? Rada odporučím etikoterapeutické zručnosti, a to prijatie, uvoľnenie, odpustenie tak, aby ste rozpustili najmä bezmocnosť a išli do svojej sily. Prečo hovorím o bezmocnosti? Bezmocnosť často prezrádza nízke sebavedomie, nedôveru, strachy a o ne v dňoch okolo splnu ide, pretože sa môžete momentálne cítiť ako obeť. Východisko z týchto pocitov vedie cez pochopenie svojej sily. U mužov ide o rozhodnú mužskú silu, u žien o nežnú ženskú silu. Pre rast sebavedomia je dôležité aj prijatie svojich silných i slabých stránok tak, aby sme slabé pretavili do silných. Každý z nás je totiž originálnou, jedinečnou bytosťou. Slabé, silné = presne také, aké potrebujeme pre svoj jedinečný život, to len my máme potrebu hodnotiť a s hodnotením, porovnávaním klesá naše sebavedomie. Cesta s dôverou je cestou do sebavedomia. Len cesta s rozpustením strachov, negativít, bezmocnosti, ľútosti, bludov a závislostí môže viesť do dôvery, šťastia a pokoja. Nov bude 24.1. vo Vodnárovi a keďže je v hre aj Urán, prekvapenie je za rohom. A tu sa vrátim k dvom otázkam na začiatku tohto textu: žeby nový rok chcel vyskúšať vašu schopnosť vykročiť z komfortnej zóny? Či vašu schopnosť reagovať na zmeny rýchlo a kreatívne? O to totiž ide.

Lev je ohnivé znamenie a vládne mu Slnko. V roku 2020 by mal Lev prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie. V uplynulom roku čo-to priškrtilo leviu silu, najmä vzťahy boli často príčinou, že Levi sa cítili oslabení. Ak ste však prebrali zodpovednosť za to, čo sa vám dialo v minulom období, teraz akoby ste našli. Ba môžete výrazne rásť do dôvery a celistvosti. Svoj rast spoznáte hravo aj sami. Život vám totiž bude odpovedať hojnosťou, ľahkosťou, zdravými vzťahmi v prípade, ak ste fakt popracovali sami v sebe na tom, čo vám minulý rok predkladal. Dobre čítate - predkladal. Teda ak ste šli v prúde žita bez snahy tlačiť na situácie i ľudí okolo seba, bez intenzívnej kontroly všetkého okolo seba, ale s uvoľnením a dôverou. Nový rok vás potom viac posunie najmä v pracovnej oblasti. Otvárajú sa vám nové možnosti, nové nápady, nové finančné zdroje, prichádzajú zmeny. Žiadne sedenie v kúte i keď je dosť možné, že nejaké tiché chúťky k vám prídu. Uvedomte si ich, zistite, či sú za nimi strachy alebo čokoľvek iné, s pochopením ich rozpusťte a hurá na svetlo. Lev totiž dlho v tieni neostáva. Spln bude 10.1. v Rakovi a bude vás viac potrebovať vaša rodina, vaši najbližší. S láskavou pokorou im svoju pozornosť darujte, nájdite si na nich čas, nájdite si čas na rozhovory, spoločné zážitky, vyšlite do sveta ľudské teplo, vráti sa vám láska. Keďže sa otvára v splne aj téma zdravia, s láskou silniete, zdraviete, idete do plnej krásy, sily. Nov bude 24.1. vo Vodnárovi a bude prifarbený nezávislosťou, slobodou, voľnosťou. Doprajte si teraz relax, hýčkajte telo i dušu, nech sa cítite uvoľneno celiství.

Panna je zemské znamenie a vládne jej Merkúr. V roku 2020 by Panna mala prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesla do tohto života ako programy na zvládnutie. Ide najmä o deti a partnera/partnerku. Už v minulých mesiacoch sa obe témy výrazne otvorili, v novom roku budú pokračovať. Samozrejme do takej miery, do akej ste ochotní na oboch výzvach popracovať. Pod popracovaním rozumiem prebratie zodpovednosti za to, čo sa nám deje vo vzťahoch v rodine a urobiť v sebe zmeny, aby sa správne menili aj vzťahy. Jednoducho: muž je oporou a bezpečím pre svoju rodinu, nechá sa viesť svetlom a teplom svojej ženy. Žena je výživou, teplom a svetlom rodiny, dôveruje a rešpektuje svojho muža. Deti sa učia od otca dodržiavať hranice, od mamy sa im dostáva láskavosti. Život podľa tohto „vzorca“ zapadá ako puzzle a rodina je „uprataná“. Ak je v nej však situácia iná, je veľká pravdepodobnosť, že Panna stráca nervy a život sa zdá byť v chaose. Panny, ak cítite chaos, stres, zmeňte, meňte, liečte, riešte svoje vnútro. Zmena vychádza z vás. Spln bude 10.1. v Rakovi, téma znovu rodina a pribudne zdravie. Nič nové pod Slnkom pre Pannu. Staré témy v novom čase i šate. Nov bude 24.1. vo Vodnárovi a keďže je v hre aj Merkúr, vaša vládnuca planéta, pôjde o informácie, ktoré vás môžu výraznejšie ovplyvniť, prípadne sa na základe nich rozhodnete rýchlejšie k zmenám. Zmeny sa môžu týkať viac práce, spolupracovníkov, ale i vašich záľub.

Váhy sú vzdušným znamením a vládne im Venuša. V roku 2020 by Váhy mali prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesli do tohto života ako programy na zvládnutie. Už som niekoľkokrát pripomenula, že Váhy sú Váhami práve preto, že vyvažujú, vyrovnávajú nerovnováhu, ponúkajú harmóniu a poznajú cestu do pokoja duše. Ak to tak, milé Váhy, nemáte, a staviate viac na nerestiach Váh, prikročte ku zmenám. Možno stačia len „povrchové“ úpravy, medzi ktoré môže patriť napríklad úprava bytu, viac času venovaného sebe samému, relaxačné či skrášľovacie pobyty... Alebo potrebujete ísť hlbšie do seba a pochopiť, prijať a spracovať sebaspochybňovanie, sebanenávisť, sebadeštrukčné programy. Platí pre mužov i ženy. Ďalšia výzva sa týka polarity Váh. Ak ste muž, poďte do mužských energií tak, že si svoju mužnosť naplno uvedomujete a manifestujete ju vo svojom správaní. Dávate „svojim“ ženám bezpečné hranice, viete ich chrániť, podporovať, a cez lásku, ktorú vám dávajú, silniete. Ak ste žena, poďte výraznejšie do svojej ženskosti. Ustúpte z pozície kontrolórky, veľkej šéfky, vykonávateľky rozsudkov, všetkoriešiacej manažérky a poďte do pozície milujúcej ženy, matky, dcéry. Mužské konanie vám nesvedčí. Naopak, oslabuje vás, a potom ani vaše dcéry sa nemôžu od vás žensky inšpirovať. Bludný kruh mužsko-ženskej rivality sa roztáča až do vysokých a rýchlych obrátok, ktoré zvyčajne končia rozchodom, rozvodom, odlúčením, ale majú ešte aj oveľa hlbšie dôsledky. Spln bude 10.1. v Rakovi a témou môže byť schopnosť rozhodnúť sa správne bez váhania a sebaspochybňovania v osobnom i pracovnom živote. Spln bude 24.1. vo Vodnárovi a na programe dňa budú lásky láskavé i boľavé.

Škorpión je vodné znamenie a vládne mu Pluto. V roku 2020 by Škorpión mal prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie. V minulých zrodeniach pravdepodobne zneužívali svoju silu a moc, teraz ste sa narodili ako Škorpióni a potrebujete si „upratať“ vzorce duše, svoje programy. Medzi iným sú to sebanenávisť, sebaspochybňovanie, sebamanipulácia. Najmä manipulácia je „silnou“ slabou stránkou Škorpióna a jedným z nástrojov, ktorým bol vybavený do tohto sveta s cieľom naučiť sa rozpoznávať manipuláciu a rozpúšťať ju. Ak sa vám podarilo v minulom roku na tomto poli urobiť výraznejšie kroky, pravdepodobne sa vám už koncom roka 2019 zvyšovala hojnosť. Tomuto trendu budú hviezdy priať aj tohto roku. Ďalšou témou je sexualita, ktorá je u Škorpióna výrazná, no on má veľkú schopnosť pretransformovať ju na spirituálnu silu. Práve Škorpión má možnosť pudovú zložku svojej osobnosti čiastočne premeniť do vedomého rozhodovania, žitia. V podstate všetky znamenia zverokruhu majú už v osobnom horoskope vytýčenú cestu od materiálneho žitia do spirituality, no Škorpión je ten frajer, ktorý túto cestu vie zvládnuť pomerne skoro. Nečaká, kým bude stáť pred bránou smrti a života, koná tu a teraz. Spln bude 10.1. v Rakovi a spoznáte v ňom intenzívnejšie silu slova. Jednak toho, čo vyslovíte sami, jednak okolie vám bude zrkadliť cez slová mnoho vecí. Len pripomínam – čo vidíš u druhých, máš v sebe. Škorpión si ctí dohody, v tomto smere bude férový aj v novom roku. Hneď nov 24.1. vo Vodnárovi vám predostrie situácie, v ktorých môžete zavnímať nedodržanie dohôd. Keďže o tom už teraz viete, konajte i vy čisto a férovo.

Strelec je ohnivé znamenie a vládne mu Jupiter. V roku 2020 by mal Strelec prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života v programoch na zvládnutie. Jedným z nich je aj snaha rýchlejšie hovoriť, ako rozmýšľať, a teda program na zvládnutie má názov – najprv premysli, potom hovor. Keďže Strelec nevie byť veľkým diplomatom, slovami pri nezvládnutej komunikácii pichá, jeho slová často zabolia, sú mečom. Cnostné rozprávanie je láskavé, nezraňujúce, plné pochopenia. Vyrieknuté slovo už nejde vziať späť. Presne o tom sa Strelci presvedčia už v prvom mesiaci kalendárneho roka. Rok 2019 bol pre nich transformačný, akčný a plný zmien a čo zvládli, to sa stane základom pre ďalšie výzvy. Zosilneli. Čo nezvládli, znovu sa objaví v inej forme a znovu budú potrebovať riešiť to, do čoho sa im v minulosti nechcelo alebo čo ignorovali. Jednoducho: Strelci, nezastavíte sa. Naprogramovali ste si do tohto života pohyb, tak ho máte mať. Fyzický i mentálny, emočný, energetický i spirituálny. Vy viete, o čom rozprávam, život vám vždy pohyb zariadi, však? Spln bude 10.1. v Rakovi a témou bude bývanie, investície, hodnoty. Je veľká pravdepodobnosť, že sa budete viac ako inokedy zaoberať hmotným majetkom, riešením pozemkov, nehnuteľností. Osobné vzťahy tiež čakajú na viac svetla a tepla. Nov bude 24.1. vo Vodnárovi a znovu o slovách, o tom, čo poviete či nepoviete, čo sľúbite či nesľúbite. Takže kultivovať svoju reč od začiatku januára je vhodná investícia do seba a do pokoja okolo vás. Slovenčina je úžasná v tom, aké dáva možnosti na vyjadrovanie, ako sa ňou dá pomenovať krása, ako vie lahodiť uchu i duši. Nájdite vždy tie správne slová, tú krásu jazyka.

Kozorožec je zemské znamenie a vládne mu Saturn. V novom roku 2020 by Kozorožec mal prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie. Pozrime sa spolu na stabilitu a na to, ako sa s ňou dá pracovať od začiatku roka a ako v silných dňoch splnu i novu. Kozorožec totiž zvyčajne túži po stabilite, istote, svojich koľajách, kde sa cíti bezpečne. Vonkajší svet stabilitu neponúka, život je pohyb, stabilita v zmysle zastavenia a státia brzda. Čo s tým? Nájsť pevné miesto v sebe, nájsť istotu v sebe, ukotviť sa vo svojom vnútri. Jednou z ciest do tohto vnútorného stavu istoty je práca so sebavedomím, je práca s rozpúšťaním sebapochybňovacích, sebadeštrukčných, sebamanipulatívnych a sebapoškodzujúcich programoch. Mnohí z nás ich v nejakej miere v sebe máme. Raz sa prejavia veľmi výrazne, raz sú úplne nenápadné, no rovnako deštruktívne. Napríklad: dajte si v januári zámer pozorovať, kedy, ako a koľkokrát denne ste negatívni. Že nie? Len pozorujte, ako často reagujete na mnohé bežné situácie slovkami nie, neviem, nechcem, nebudem, nechápem... Ako napríklad na jednoduchú otázku – dáš si kávu? – často odpovedáte – nie, nie, nechcem. Trojitý zápor ako vyšitý. Jeden zápor k druhému, jeden odpor k ďalšiemu a odrazu sme plní negativity, odporu, „trapitídy“, ako naše sebadeštrukčné stavy nazval jeden múdry lekár. Keďže spln bude 10.1. v Rakovi a nov 24.1. vo Vodnárovi, bolo by vhodné spoznať svoje programy a sebapoškodzujúce rozpúšťať, púšťať, lebo oba tieto dni ponúkajú rast v osobnom i hmotnom svete, len byť zdravo sebavedomou bytosťou. Šťastlivo do sebadôvery.

Vodnár je vzdušné znamenie a vládne mu Urán. V roku 2020 by mal Urán prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie aj náročných situácii. A Vodnár by o nich teda vedel rozprávať! Vašou výhodou je však schopnosť originálne zdieľať so svetom svoju radosť. Ňou podporujete to, aby svet bol o čosi radostenjším, lepším miestom pre život. Samozrejme, cez radosť idete i vy do zdravia a vnútornej pohody. Pozor však na maskovanie svojich bolestí radosťou. Táto stratégia funguje len do času, potom nahromadený odpor vybuchne. Časovaná bomba a vo vlastnom vnútri rozpoltenosť. Duša je zmätená – čo chce ten človek, radosť či smútok? A keďže vládnucou planétou Vodnárou je Urán, dochádza k prudkým, prekvapivým situáciám. Z tohto dôvodu je vhodnejšie stavať na vodnárskych cnostiach a vnášať do života zodpovednú ľahkosť, rozumnú veselosť, kreativitu a orginálnosť. Vesmír má rád originálnosť, autencitítu, vtedy nás výrazne podporuje. Takže hurá byť sebou samým a vesmír kladne odpovie! Spln bude 10.1. v Rakovi, v hre je výraznejšie ešte i Saturn, Merkúr a Pluto. Najmä Saturn je aj pre vás tým múdrym, no prísnym učiteľom, ktorý neodpúšťa prešľapy a ak ich je veľa, postaví do cesty prekážky. Narážate niekde? Zastavte sa, vaša duša chce zmenu. Možno iný zámer, iný smer, možno niečo pustiť, možno niečo prijať. Odpoveď je vo vás, život chce zmenu. Váš najdôležitejší nov tohto roku je na obzore – 24.1. bude vo Vodnárovi. Keď si uvedomíte, že je to na začiatku roku, spomeňte si na slová – ako na nový rok, tak po celý rok. U vás platí za nový rok deň novu. Užívajte ho v pohode, čisto a čestne.

Ryby sú vodným znamením a vládne im Neptún. V roku 2020 by mali Ryby prejaviť svoje cnosti, ktoré si priniesol do tohto života ako programy na zvládnutie. Každé znamenie má svoje cnosti i neresti. Cnosti nás podporujú v tom, aby sme zvládli neresti. Obe kvality – teda cnosti a neresti – sú na jednej priamke, len sa nachádzajú na jej opačných koncoch. Keď si toto uvedomíte, pochopíte, prečo tak ľahko prechádzate od spirituality do závislosti alebo naopak. Stačí, aby sa priamka naklonila len trochu na jednu stranu a šups! už sa veziete. Niektoré znamenia zverokruhu sa vedia na pomyselnej priamke zachytiť a zmeniť situáciu, vy však ľahšie skĺznete, a preto sú u vás závislosti alebo spiritualita také labilné. Stačí však nájsť pevný bod v sebe. Nehľadajte ho vo vonkajšom svete, tam neexistuje. Každý však máme svoju osobnú kotvičku, ktorou sa vieme pridržať v správnom smere. Nájdite ju, hľadajte vo svojich silných stránkach. Ak ju tam nenájdete, pozrite sa na tie, ktoré pokladáte za slabé, vyliečte ich a zmeňte na silné. Všetko sa dá, život nám ponúka všetky možnosti. Spln bude 10.1. v Rakovi a je čas sa venovať nielen partnerovi, ale aj svojim snom. Rak je domov, partner predstavuje ten vonkajší, srdce ten vnútorný. V splne choďte i do svojho vnútorného domova, nájdite v ňom svoje nesplnené sny, túžby, ciele a urobte všetko preto, aby ste si ich splnili, alebo rozpustili bez smútku. Inak vás oslabujú. Tento splnový krok vám pomôže v dňoch okolo novu, ktorý bude 24.1. vo Vodnárovi a vy budete vedieť, na čo zamerať svoje nové plány a projekty. Ich realizáciu si však nechajte na neskôr. Teraz je čas na plánovanie, vytváranie nových zámerov, aby vás vhodný čas našiel pripravených.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ŽELÁM, nech kráčame s dôverou do šťastia, do svojej sily, do pokoja srdca, do múdrosti a celistvosti, teda ŠŤASTLIVO.