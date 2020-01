Zážitkový čas v Ríme

Pobyt v Ríme prišiel ku mne ako vianočný darček, ktorý som si vybrala teraz v januári. Pred cestou bola pre mňa zaujímavá otázka: prečo Rím a nie Bali, kam odišli na dovolenku moji priatelia a kam som tiež mala cestu otvorenú.

O Ríme som roky učila v základnej škole na hodinách dejepisu. Aby tie hodiny boli živé a zaujímavé pre mňa i deti, rada som vyberala z dejín rôzne príbehy viažuce sa ku konkrétnym miestam, osobám alebo udalostiam. Tak som sa cez príbehy o Ríme veľa dozvedela, no aj tak nebol v mojich cestovateľských plánoch. Až v lete 2019, keď prišla možnosť ísť do Ríma, som o ceste začala uvažovať, ale v horizonte niekoľkých rokov.

Vo vatikánskej bazilike som si našla svoje osobné silové miesto. (SARITA)

Čo sa však udialo, že už koncom decembra som mala letenku do Talianska v rukách? Prečo Rím a nie Bali, kam odcestovali moji priatelia? Presne túto otázku som si položila a čakala, kedy mi cez niečo či cez niekoho odpoveď príde. Ajhľa, prišla cez priateľa, ktorý povedal - preskúmaj príčiny - na úplne inú situáciu.

Keďže mám blízko k astrológii, urobila som niečo, čo však bežne nerobím - nazrela som do svojho horoskopu na tranzity. Inak povedané pozrela som sa na to, čo sa mi momentálne v živote deje, cez planéty. Bingo, odpoveď ako hrom: veľmi napäťové postavenie Saturna v tranzitnom horoskope, to znamená veľké napätie vo mne. Kedysi jeden z mojich známych povedal pri takomto postavení hviezd - chodiť iba kanálmi a tak, aby sa ani stebielko nepohlo, lebo z každej strany hrozia nepríjemnosti, trápenia, tlaky z okolia, depresie... A mne prišiel do života Rím!

RÍM!

Pohľad na Vatikán a Rím z kupoly baziliky. (SARITA)

Rím, ktorého inšpirujúcimi planétami boli v 2. storočí pred naším letopočtom Saturn a Mars, Saturn bol dokonca ochranným božstvom Rímanov! Keď som pred cestou prvýkrát vzala do rúk knihu o hlavnom meste Talianska, otvorila sa mi práve pri obrázku Saturnovho chrámu. Hneď som vedela, že keď nič iné, určite pozostatky tohto chrám navštívim. Hneď som vedela, prečo ma momentálne k sebe privolal Rím a nie iná časť sveta. Prišlo mi totiž do života liečenie náročnejších konštelácií prakticky v meste, ktoré má podobné energie ako momentálne aj ja. Pre mňa - nádherné, hravé liečenie...

Stĺpy Saturnovho chrámu v pozadí. (SARITA)

... a tak s veľkou pokorou, rešpektom, vďakou i radosťou som strávila chvíle pri Saturnovom chráme s tým, že celý čas som si uvedomovala spojitosť medzi tým, kde sa nachádzam a tým, čo sa deje vo mne i vo svete s momentálnym postavením Saturna v Kozorožcovi. Cestu do Ríma som tak poňala ako svoje osobné liečenie s tým, nech sú i všetky bytosti sveta zdravé a šťastné, ak im je cesta do zdravia a šťastia otvorená. Svoju kvapku sily a možností som tak pridala k ostatným cez modlitby.

Koloseum a nádherný čas pri ňom nielen pre modrú oblohu a slniečko, ale najmä vďaka mojim milým, s ktorými som pri ňom bola. (SARITA)

Silne zážitková pre mňa bola aj rieka Tiber. Jej vody obmývajú mesto i jeho históriu. (SARITA)

Pobyt v Ríme bol, samozrejme, aj o iných pamiatkach. Veď celé mesto je jedným obrovským múzeom a keby ste kamkoľvek zablúdili, ocitnete sa v histórii. Silné zážitkové pocity som mala v mnohých chrámoch, pri mnohých fontánach... Rímske fórum ma prekvapilo svojou veľkosťou a to ešte stále na ňom prebiehajú archeologické výskumy. Koloseum mi bolo dôverne známe, výstup do kupoly vo Vatikáne veľkou výzvou ako zvládnuť nielen množstvo schodov na jej vrchol, ale najmä sklon schodov v jej vrchnej časti a pocity z nich. Výhľady však boli nádherné.

Trajanov stĺp vpravo a časť Rímskeho fóra. (SARITA)

Rímske fórum je plné aj borovíc, ktoré sa svojimi korunami navzájom dotýkajú, akoby si niečo šepkali. Ktovie, možno aj... (SARITA)

Pre mňa boli fascinujúce aj uzučké rímske uličky s rozkvitnutými oknami. (SARITA)

Nočný Rím mal svoje tajomná a krásu. (SARITA)

Ešte niečo bolo pri poznávaní Ríma iné ako pri predchádzajúcich výletoch vo svete. Nešla som totiž za faktami, za rozumovými poznatkami, za poznávaním histórie, letopočtov, štýlov... To bolo kedysi,. Teraz som sa vyžívala v zážitkoch, v pocitoch, v stíšení, v nasávaní atmosféry a naplno som si užívala spoločné chvíle so svojimi úžasnými dievčatami. Vďaka ním mal Rím pre mňa obrovskú pridanú hodnotu - zažívanú krásu v láske mojich blízkych.

V objatí mojich dievčat na štadióne, kde sa konali prvé olympijské hry. (SARITA)

Naša "babská" partička. Ďakujem, dievčatá, ste úžasné. (SARITA)

Ďakujem, že som mala možnosť zažiť cestovanie a inú krajinu inak, s novým pochopením, .s novým cítením a novými zážitkami a hlavne - s mojimi dievčatami.