Február v etikoterapeutických horoskopoch

Februárovým horoskopom pristane aj názov bylinkové, lebo som sa pozrela na znamenia a ich vládnúce planéty v súvislosti s rastlinami, ktoré "dýchajú" energiou daného znamenia. Uži ich v čaji, jedle, kúpeli alebo medituj na ne.

Žihľava = Baran, v detstve som častejšie počula o nej hovoriť ako o pŕhľave. (ARCHÍV RASTLÍN)

Baran s Marsom, vládnúcou planétou Barana, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad žihľava, medvedí cesnak, bodliaky, hloh, dub. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti len poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ baraniou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do tvojej správnej baranej sily. Rastliny sú totiž nádherne zázračné a tieto „baranie“ podporujú spontánnosť, nezávislosť, slobodu, odvahu. Mnohé z nich v dávnych časoch vojen zastavovali krvácanie pri zraneniach. Vo februári tak oceníš ich silu, lebo tento mesiac pre teba otvára nejaké tiene, zákutia duše, ktoré potrebuješ odhaliť a spracovať. Ide o neukončené/nevyriešené rodové vzorce najmä zo ženskej rodovej línie. Všímaj si v tomto mesiaci viac ženy v rode, prejav úctu a lásku svojej matke, žene, dcére. Totiž okrem Čiernej Luny, ktorá otvára rodové záležitosti, je v hre aj Venuša, ktorá otvára srdce. Spln bude 9.2. v Levovi, a to je pre teba čas vzťahov, čas srdca. Už nejde iba o vzťahy v rodine, ale o všetky, ktoré vytváraš. Buď v nich láskavým a súcitným Baranom. Ide aj o vzťah k sebe samému, a tak nájdi rovnováhu medzi tým, ako vidíš seba a ako vidíš ostatných. Stačí, keď si uvedomíš, že každý človek je celkom ako ty, čo cítiš ty, to isté cíti aj ten druhý a naopak. Sme jedno. Nov bude 23.2. v Rybách a podporí ťa v sebareflexii. Tiež môžeš objaviť v sebe rôzne smútky, chmáry, čierne tiene. Ostaň v pozícii pozorovateľa a s nadhľadom vnímaj, čo sa deje. Aj toto sa zmení.

Mäta prieporná je u nás bylinkou, ktorá je v každom letnom osviežujúcom nápoji. (ARCHÍV RASTLÍN)

Býk s Venušou, vládnúcou planétou Býkovi, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad šípová ruža, fialka, konvalinka, mäta. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti len poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ býčou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do správnej sily Býka. Rastliny sú totiž zázračné a tieto „venušansko-býčie“ prinášajú chuť do života, podporujú životnú energiu, zjemňujú zmysly a sú pohladkaním duše, podporujú harmonizáciu na ceste do svojho stredu. Spln bude 9.2. v Levovi, a signalizuje, že pôjde o vzťahy so ženami. Aby si tento čas prežil v pohode, podpor svoje správne kvality práve „svojimi“ bylinkami či už v čaji, kúpeli, skús na ne meditovať, pohraj sa s ich vôňou, nacíť sa na ich kvalitu. Podporia ťa. Okrem toho vybrané bylinky môžu podporiť aj tvoju imunitu. Tým naznačujem, že pozornosť otoč na svoje fyzické telo. Počúvaj ho, rieš, ak ti dáva na známosť, že ho potrebuješ niekde poliečiť, podporiť. V hre sú najmú priedušky, srdce, hrudník, hýčkaj si ich. Nov bude 23.2. v Rybách, Venuša stále v Baranovi a táto kombinácia otvorí tému priateľov, ktorí sú v tvojom živote dôležití. Možno nepozeráš na to, aby ich bolo veľa, dôležitejšia je pre teba kvalita priateľských vzťahov. Uvedom si preto, že to, čo dávaš do priateľstva ty, to sa ti aj vracia. Ak máš náhodou teraz pocit, že sa ti nejaké priateľstvo rúca, pozri sa na seba, kde ty nestojíš pevne, kde ty prestávaš byť pre seba samého oporou, ochranou, pevným bodom. Alebo prichádzajú sebaspochybňovacie programy?

Saturejka aj v podtatranskom prostredí je voňavou kráľovnou. (ARCHÍV RASTLÍN)

Blíženci s Merkúrom, vládnúcou planétou Blížencov, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad mrkva, lieska, saturejka, bazalka, gaštan jedlý. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti len poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ blíženeckou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do správnej sily Blíženca. Rastliny sú totiž zázračné, vedia harmonizovať, tieto „blíženecké“ často vytvárajú mosty medzi tým, čo je vo vnútri a čo je vonku, podporujú ťa v duševnej bystrosti a stavajú mosty do vnútorného chrámu srdca. Predstav si či precíť ho v sebe a pozvi doň svojich najbližších, medzi ktorými budú i tvoji súrodenci. Vzťah s nimi je pre teba veľmi dôležitý, a tak si ich pozvi najprv do srdiečka, potom môžeš urobiť aj súrodenecké stretnutie. Podporí ťa v týchto aktivitách aj približujúci sa spln 9.2. v Levovi. A vieš, čo by bolo na stretnutí úplne super? Keby si naň pripravil aj tvorivú zážitkovú chvíľku. Čo tak vytvoriť spoločný obraz pre rodičov? Kreativite sa medze nekladú a teba spolu so súrodencami aktivita vynesie do spokojnosti. Individuálnu tvorivosť však môžeš prejaviť aj vo svojom súkromnom živote. Prinesie ti vnútorný pokoj, pomôže eliminovať stres i napätie a naplno môžeš využiť fantáziu s intuíciou, ktoré u teba budú vrcholiť práve v tomto období vďaka pohybu Merkúra v Rybách. Nov bude 23.2. v Rybách, takže môžeš v tvorivosti plynule pokračovať. V tvorivosti sa totiž krásne uvoľníš a pripravíš si podmienky pre ďalšie nápady, ktoré ťa môžu posunúť aj v pracovnej oblasti.

Valeriánka okrem iného podporuje imunitu. (ARCHÍV RASTLÍN)

Rak s Lunou, vládnúcou planétou Raka, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad lekno biele, valeriánka, mak, uhorka, vŕba. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti len poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ račou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do správnej sily Raka. Rastliny sú totiž zázračné a tieto „račie“ ťa vedia spojiť s tvojím vnútrom, podporujú rast nežnosti i empatie a v tomto období ti pomôžu usporiadať tvoj hodnotový rebríček. Skús si vybrať z navrhovaných rastlín jednu, nakresli si ju alebo vygúgli jej obrázok a potom s ňou medituj. Nevieš ako? Jednoducho si ju dobre pozri, nacíť sa na ňu so zatvorenými očami a nechaj čas plynúť. Môžu sa diať zázraky, môžu prísť odpovede na tvoje aj nevypovedné otázky, alebo sa dobre uvoľníš a oddýchneš si. Život je zázračný a prináša zázraky. Spln bude 9.2. v Levovi a môže priniesť akési napätie či nespokojnosť. Ak niečo také u seba zacítiš, uvedom si, že napätie, nespokojnosť prichádzajú z tvojho nízkeho sebavedomia. Pozri sa mu na zúbky. Prečo si nespokojný? Čo nevieš prijať v živote? Keďže ide o dve energie na opačných póloch: Rak s Lunou – ženská energia, Lev so Slnkom – mužská energia, stíš sa a pozri sa do svojho vnútra na svoju rozdvojenosť, ktorá sa môže obrazne prejaviť aj tak, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Veľmi intuitívny nov bude 23.2. v Rybách, nechaj sa viesť svojou intuíciou.

Slnečnica plná Slnka, peľu a dozrievajúcich semien. (SARITA)

Lev so Slnkom, vládnúcou planétou Leva, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad slnečnica, ľubovník bodkovaný, rozmarín, nechtík lekársky, jaseň. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti len poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ leviou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu správne vyrovnať sily Leva. Rastliny sú totiž zázračné a tieto „levie“ vedia posilniť tvoje srdce, podporiť ťa v tvorivosti, prebúdzajú v tebe vnútorné slnko, aby si svietil a hrial. Fajn informácia ešte pred najdôležitejším tvojím splnom v tomto roku. Bude totiž 9.2. v tvojom vlastnom znamení, a tak aj cez bylinky sa naň môžeš dôstojne pripraviť. Čajíky z „tvojich“ byliniek, kúpele v nich či meditácie na ne podporia levie cnosti, a tak budeš schopný s ľahkosťou riešiť splnové témy. Ide o partnerské vzťahy, vzťahy s deťmi, možno aj bývanie. Po splne môže ešte pribudnúť aj práca. Vo všetkých týchto oblastiach sa môže prejaviť nespokojnosť. Ak ju rozpoznáš, uvedom si, že ide o tvoj pocit, a má pravdepodobne hlbšie korene. Žeby si na seba priveľmi tlačil? Alebo neprijímal svojich najbližších takých, akí sú? Alebo v pýche pohŕdal všetkým, čo sa deje okolo teba? Keďže ide o spln v tvojom znamení, svetla máš dosť, môžeš riešiť. Nov bude 23.2. v Rybách a hovorí sa o ňom, že bude magický. V akom zmysle? Intuícia má zelenú. Naučil si sa vnímať ju a rozhodovať sa podľa nej? Ak nie, teraz je čas.

Kadidlovník používam aj do vody, ktorú pijem v priebehu dňa od smädu. (WIKIPÉDIA)

Panna s Merkúrom, vládnúcou planétou Panny, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad levanduľa, rumanček, zemežlč, pšenica, kadidlovník. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ pannenskou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do rovnovážnej sily Panny. Rastliny sú totiž zázračné a tieto „pannenské“ ti pomáhajú vyslobodiť sa z prílišnej kritickosti, zlepšujú tvoju schopnosť byť dobrým pozorovateľom a podporujú ťa na ceste do tvojho stredu. Bylinky ťa výrazne môžu tiež podporiť práve vo februári, keď sa môžu ozvať dve z menej príjemných tvojich vlastností – netrpezlivosť a pohŕdanie. Riešili sme ich už mnohokrát, teraz skús cez bylinky a meditáciu na ne. Už by si mal byť o niekoľko levelov vyššie, takže predpokladám, že zaberú. Spln bude 9.2. v Levovi a tiež ostáva v staro-novej téme: bývanie a spokojnosť so spolubývajúcimi. Znovu skús pozrieť na seba bez ukazovania prstom na druhých. To, čo začne spln, dokončí nov, ktorý bude 23.2. v Rybách. Dôveruj svojej intuícii, nov ťa podporí a ty budeš môcť riešiť partnerské vzťahy s porozumením a súcitom. Pokojná komunikácia všetko istí. Ak máš pocit, že potrebuješ byť zásadovým, prizvi si do komunikácie aj láskavosť. Pripravíš sa tak aj na marcový spln, ktorý bude v tvojom znamení a takmer presne s tými istými témami ako vo februári – vzťahy pracovné i osobné a určenie si priorít. Znovu len pripomínam – pozvi si láskavosť do svojho konania, hovorenia i myslenia.

U mňa je jazmínový čaj topkou medzi čajmi. (ARCHÍV RASTLÍN)

Váhy s Venušou, vládnúcou planétou Váh, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad kosatce, jazmín, breza, tymián, ľalia. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli, v jedle či pri meditácii ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ energiou Váh a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do tvojej rovnovážnej sily. Rastliny sú totiž zázračné a vedia harmonizovať, nastolovať rovnováhu, podporujú ťa na ceste do tvojho stredu najmä vtedy, keď sa nevieš rozhodnúť a si Váhou váhavou. Pomôžu ti objavovať krásu v okolitom svete a úplne úžasné je, že ťa podporujú v tom, aby si spracoval efektívne svoje strachy a otvoril sa s dôverou láske. Február totiž v tebe otvorí aj témy sebahodnoty, sebadôvery. Skús sa pozrieť čestne do svojho vnútra, čo ťa poháňa do veľkej aktivity, do stále vyšších výkonov. Aký strach je za tým? Že budeš nemilovaný? Že ostaneš sám a budeš sa cítiť osamelým? Čím viac tlačíš na seba, aby si bol vynikajúci, tým viac ti život odpovedá samotou a osamelosťou, ktorých sa bojíš. Uvoľni sa a dôveruj životu. Ide svojím tempom tak, ako ste si to naplánovali ešte pred tvojím zrodením. Spln bude 9.2. v Levovi, intenzívnejšie bude v hre aj Čierna Luna, karmický bod horoskopu, a tak sa v osobných vzťahoch – partnerských a priateľských – môžu objaviť tiene. Poď do pokory, uvedom si, že si nezjedol všetku múdrosť sveta a môžeš aj niečo nevedieť. Pripusť, že môžeš byť milovaný aj so svojimi chybami, nedokonalosťami a že svet je aj tak v poriadku. Ty si v poriadku. Nov bude 23.2. v Rybách a bude o intuícii.

Cyprus a aj ostatné "škorpiónske" rastliny nesú v sebe aspoň "kvapku" jedu. (ARCHÍV RASTLÍN)

Škorpión s Plutom, vládnúcou planétou Škorpióna, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad lotos indický, hamamel, vranovec, jesienka, cyprus vždyzelený. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ škorpiónskou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do tvojej správnej sily. Rastliny sú totiž zázračné a vedia harmonizovať, nastolovať rovnováhu, podporujú na ceste do tvojho stredu. „Škorpiónske“ rastliny ťa podporujú najmä vtedy, ak cítiš svoje neresti a máš chuť s nimi niečo urobiť. Môžeš napríklad cez vôňu, cez vnímanie krásy škorpiónskych kvetov, či cez meditáciu na ne rozpustiť bezmocnosť, žiarlivosť, nedôverčivosť... Podporujú ťa i v tom, aby si šiel svojou vlastnou, originálnou cestou. Veľakrát tieto rastliny ty objavíš akoby náhodou – rozkvitnú v noci, alebo sa objavia na nečakanom mieste, alebo ti pohľad na ne padne práve vtedy, keď potrebuješ z vonkajšieho sveta ísť do svojho vnútra a do hĺbky. Spln bude 9.2. v Levovi a ty si môžeš vytvoriť nový zámer, otvoriť nový projekt – sám budeš cítiť, že prichádza niečo veľké, kráľovské. Môžeš na chvíľu zavnímať aj prekážky. Vtedy sa zastav, pozri, či je všetko v tvojom svete v poriadku, či ideš do nových situácií čestne a bez manipulácií. Intenzívnejšie totiž je v tvojej hre aj Saturn, a on je prísnym, ale spravodlivým učiteľom. Nov bude 23.2. v Rybách a tvoja intuícia pôjde naplno. Okrem toho rodina a partnerský vzťah volajú po tvojej väčšej pozornosti.

So šalviou sme sa dlho nemuseli, hoci som slnečné znamenie Strelec, postupne sme si však našli k sebe cestu cez pochopenie môjho odporu. (ARCHÍV RASTLÍN)

Strelec s Jupiterom, vládnúcou planétou Strelca, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad horec žltý, angelika, šalvia, zvonček, orech kráľovský. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ streleckou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do tvojej sily Strelca. Rastliny sú totiž zázračné a vedia harmonizovať, nastoľovať rovnováhu, podporujú ťa na ceste do svojho stredu. Keďže Strelec s Jupiterom majú v sebe tendenciu na rast, rozmach, rovnako ťa v raste budú podporovať aj „jupitersko-strelecké“ rastliny najmä do veľkorysosti a tolerancie. Pozor však, ak si lenivým Strelcom a nemáš chuť spirituálne rásť, rast sa prejaví na fyzickom tele. Priplýži sa obezita. Fyzické telo či spiritualita? Jupiter nerozlišuje. Ide mu o rast, rozmach, zväčšovanie sa... Mnohí Strelci však ťah na rozmach presne cítia, a tak si naplánovali do života na Zemi pohyb na všetkých úrovniach. Spln bude 9.2. v Levovi a pre teba s témami bývanie a rodina. Preskúmaj v sebe, či si v týchto oblastiach spokojný. Ak áno, odfajknuté a hviezdy ti budú požehnávať. Ak nie, prídu výzvy na zmeny. Keďže stále si v správnom streleckom napojení, nápady na riešenia určite príde. Dôveruj. Nov bude 23.2. v Rybách, témy bývania a rodiny sú stále aktuálne, no teraz aj s konkrétnymi krokmi. Naviac, objaví sa aj túžba po zmene v pracovnej oblasti, máš dokorán otvorené dvere na rast. Záleží od teba a postoja ku konkrétnym situáciám.

Prasličku som vždy brala ako burinu v záhrade, teraz ju mám už v úcte ako liečivku. (ARCHÍV RASTLÍN)

Kozorožec so Saturnom, vládnúcou planétou Kozorožca, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad praslička, plesnivec, brečtan, čemerica, jedľa biela. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ energiou Kozorožca a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do správnej sily. Rastliny sú totiž zázračné a vedia harmonizovať, nastoľovať rovnováhu, podporujú ťa na ceste do tvojho stredu. „Kozorožie“ rastliny podporujú najmä tvoju vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, ísť v súlade so svojím zámerom, zaoberať sa podstatou života, mať v ňom systém a poriadok. Spln bude 9.2. v Levovi a pre teba najmä o financiách a schopnosti ísť životom bez dlhov. Téma je na jednej strane silne materiálna, na druhej emočná. Máš dlhy? Máš strachy a stresy? Dlhodobý stres ťa oslabuje a jeho dôsledky sa znovu prejavia v hmotnom svete, teda na tvojom tele, na tvojom zdraví. Kolotoč. Je na čase z neho vystúpiť a hrať s takými životnými kartami, ktoré si si na svet priniesol. To sa týka aj vzťahov – som vďačný za to, čo mám, nepoškuľujem po susedke, susedovi. Ak áno, má to svoje dôsledky, ale ty ich už pravdepodobne poznáš. Podobné situácie si už zažil, možno momentálne žiješ ich dôsledky. Planéta Saturn je tvojím láskavým, ale spravodlivým učiteľom, konaj v súlade s najvyšším dobrom. Na druhej strane ťa Saturn, teda tvoja saturnská energia, drží v určitom odstupe, chlade, no na nov, ktorý bude 23.2. v Rybách, potrebuješ trochu uvoľnenia, spontánnosti. Skús, ako sa dokážeš uvoľniť napríklad v hrách s deťmi.

Arnika žlto svieti na lúkach. (ARCHÍV RASTLÍN)

Vodnár s Uránom, vládnúcou planétou Vodnára, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad arnika, imelo, poniklec, snežienka, smrekovec opadavý. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti len poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ vodnárskou energiou a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do tvojej správnej sily Vodnára. Rastliny sú totiž zázračné a vedia harmonizovať, nastoľovať rovnováhu, podporujú ťa na ceste do tvojho stredu najmä vtedy, keď sa cítiš neslobodne, si nervózny a tvoje zámery sa rúcajú. „Vodnárske“ rastliny výrazne vedia podporiť pokoj v duši, mier v každej bunke tvojho tela. Spln bude 9.2. v Levovi, a to bude obdobie, keď môžeš zažiariť, keď zberáš plody tvojej nadľahčenej komunkácie. Vďaka nej sa ti môžu výraznejšie otvoriť dvere v pracovnej oblasti aj osobnej s priateľmi. Vodnár totiž je dobrý „rečník“, často sa spolieha na svoj jazyk a vie s vtipom komunikovať. Život to ocení. Ak však máš pocit, že ideš dolu kopcom, pribrzdi a pozri sa do svojho vnútra, kde blokuješ sám seba. Vietor do plachiet máš, len tie plachty správne roztiahni. Nov bude 23.2. v Rybách a bude pokračovať vo vodnárskej tradičnej téme – financie a ich zdroje. Často snívaš o ľahkom plynutí peňazí v zmysle, aby tvoja práca bola fakt tvojou zábavou. Otvor sa teraz naplno takejto možnosti, vystrč anténky na príjem a konaj čestne, čisto. Ak to nevieš, zastav sa napríklad v meditácii na arniku, snežienku či inú "vodnársku" rastlinu a zázraky sa môžu diať.

Nezábudka je aj kvietkom Svetového dňa duševného zdravia. (ARCHÍV RASTLÍN)

Ryby s Neptúnom, vládnúcou planétou Rýb, majú vo svojom portfóliu rastliny, ktoré ich energiu obsahujú a ty sa môžeš liečiť cez ne. Sú to napríklad pluméria, nezábudka, morské riasy, mučenka, vŕba babylonska. Vnímaš súvislosti medzi znamením a planétou na jednej strane a rastlinami na druhej? Predpokladám, že áno, a tak ti poviem, že rastliny samotné, v čaji, kúpeli či v jedle ťa podporia aj v situácií, keď prekypuješ energiou Rýb a potrebuješ ju jemnejšie spracovať, ale tiež ti pomôžu ísť do tvojej správnej sily. Rastliny sú totiž zázračné a vedia harmonizovať, nastoľovať rovnováhu, podporujú ťa na ceste do tvojho stredu. Ak cítiš strachy, bezmocnosť alebo sa ti zdá, že si príliš zraniteľný či dokonca vnímaš sa ako obeť rôznych situácií, „tvoje“ rastliny ťa podržia a pomôžu ti prevziať zodpovednosť za svoj život, podporia tvoju dôveru a intuíciu. Keďže máš blízko k stíšeniu, vyber si z nich napríklad nezábudku, dobre si ju prezri na obrázku, precíť jej farby, nehu, predstav si jej vôňu, opýtaj sa, v čom ťa chce podporiť a potom už len čakaj, aká odpoveď sa v tebe vynorí. Medituj na „svoju“ nezábudku, prípadne inú "rybiu" rastlinku. Bude to dobrá príprava na spln aj nov. Spln bude 9.2. v Levovi a posvieti ti do pracovných vzťahov. Prevezmi svoj diel zodpovednosti za ne. Ak sa v pracovných vzťahoch cítiš ako obeť, zmeň svoj postoj k sebe samému. Uvedom si svoje silné stránky, prijmi svoje slabé a vytrvalo buduj svoju dôveru, sebadôveru. Nov bude 23.2. v Rybách, teda v tvojom znamení, a bude pre teba veľmi silný. Komunikuj, daj o sebe vedieť, otváraj sa novým možnostiam, priprav si nové projekty, nové zámery. Poď do akcie, určite máš okolo seba aj ľudí, ktorí ťa podporujú.