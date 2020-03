Marec v etikoterapeutických horoskopoch

Ktorá planéta ma "na starosti" ktorý deň? Luna pondelok, Mars utorok, Merkúr stredu, Jupiter štvrtok, Venuša piatok, Saturn sobotu, Slnko nedeľu. Ako s touto informáciou možno pracovať, som načrtla pri jednotlivých znameniach.

Baran. Začiatok mesiaca môže byť prípravou na spln, ktorý bude v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine. Pridala som viac informácií o splne, a tak si ich poďme „rozdrobiť“. Všeobecne pondelok je zasvätený Lune, teda ide o lunárny deň, ktorý môže výrazne podporiť našu intuíciu, ak si doň cvičenia na intuíciu zaradíme alebo budeme vedome s intuíciou v tento deň pracovať. Špeciálne pondelok v splne prináša viac snov, tých nočných, ale i tých denných, ktoré môžu viesť k cieleným aktivitám, aby sa sny plnili. Kto má skúsenosti s lucidnými snami, je tu možnosť cez ne práve v panenskom splne posilniť zdravie, uvoľniť mnohé, čo oslabuje fyzické telo. U Baranov už dlhodobo ide o rovnováhu medzi prácou a oddychom, a tak v marci môže ísť aj o zefektívnenie v práci, o rozdelenie kompetencií či zavedenie takých postupov, ktoré ti dovolia vytvoriť si relaxačný čas. Presný čas splnu, v marci o 18.49 h, je časom jeho vyvrcholenia. Samotný spln cítiš možno už niekoľko dní dopredu a tiež jeho vplyv aj niekoľko dní po splne. Hranica nie je pevná – predstav si ju ako pomaly sa zobúdzajúci deň, keď svetla pribúda, alebo ako pomalé zvečerievanie. Plynie vo svojom rytme rovnako a často nenápadne. Nov bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine. Pre teba dôležitý deň, pretože bude v tvojom vlastnom znamení a ešte posilnený utorkom. Utorok je totiž zasvätený planéte Mars, tvojej vládnucej planéte. Už cítiš tú silu, ktorú budeš mať k dispozícií? Využívaj rozumne, premeň ju napríklad na odvahu zmeniť veci, ktoré si doteraz odkladal. Otvor sa odvážne novým príležitostiam, otvor srdce priateľom, skús sa na mnohé situácie pozrieť inak ako doteraz. Zmena je život.

Býk. Urobiť si poriadok vo vzťahoch, upratať si v nich už od začiatku mesiaca je dobrou výzvou. Ako to urobiť? S metlou? Vysávačom? S materiálnymi nástrojmi nepochodíš. Skús sa pozrieť, kde a kedy ťa niekto či niečo vytrháva z tvojho pokoja a potom sa pozri do seba, kde sa ty oddeluješ, kde a kedy sa ty vytrhávaš zo svojho pokoja, pochop, pusť alebo odpusť a nájdi si miestečko vo svojom strede. Tu a teraz. Takéto upratovanie prinesie dobré výsledky v dňoch okolo splnu, ktorý bude v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine. Ten pondelok je dôležitý aj z toho hľadiska, že pondelky sú lunárnymi dňami, a tak ty na riešenie svojich záležitostí môžeš využiť intuíciu. Tá totiž k Lune a pondelku patrí. Naviac je v dňoch okolo splnu v hre aj Urán, okrem iného sa mu hovorí - planéta prekvapení. Tým, že pôjdeš už od začiatku marca do svojho pokojného stredu, nech príde akékoľvek prekvapenie, budeš ho vedieť v sebe spracovať. O to ide – v pokoji pochopiť, prijať a odpustiť, prípadne pustiť, ak treba. Prijatie ako jednu zo svojich zručností budeš potrebovať aj v dňoch okolo novu. Nov bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine a otvorí karmické témy. Prosím, pod slovkom karma rozumej všetko, čo si si z rodu priniesol do súčasného života a môže sa to momentálne prejavovať napríklad v tvojich strachoch, upätosti, fóbiách... Keďže utorok patrí planéte Mars, nov môže otvoriť aj nespokojnosť, hnev či agresivitu v tebe. Prijmi ich, nádych, výdych a spracuj ich cez dôveru. Dôveruje svojim predkom, ľuďom okolo teba i sebe, že to dáte. Silu môžeš čerpať aj zo sily nastupujúcej jari. Užívaj chrumkavú jarnú zeleň, chrumkavý čas.

Blíženci. Zamerať sa v marci na domov je dobrou voľbou. Domov by mal byť pre teba bezpečným miesto na načerpanie sily. Môže sa však stať, že v jarných dňoch pocítiš v sebe nespokojnosť s miestom, kde bývaš. Začni robiť zmeny tak, aby tvoj dom, byt, kútik... vyžarovali teplo a jarné farby. To na fyzickej úrovni. Potom skús pozorovať svoju reč. Najprv buď naozaj dobrým pozorovateľom. Vnímaj najmä koľkokrát do dňa ideš do záporu – nie, nechcem, nebudem, neviem, nechápem... Potom nájdi spôsob, ako komunikovať bez záporu, bez odporu. Nájdi spôsob, ako inak komunikovať. Láskavo, plynulo, sebapodporujúco. V čase splnu akoby si našiel. Ten totiž bude v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine a keďže Panna podporuje liečenie, pondelok intuíciu a tvoje vnútro, aj cez pohodovú a jemnú komunikáciu môže nastať liečenie, riešenie vnútorných napätí. Spln ťa podporí, dodá silu, odvahu a môže otvoriť nové možnosti najmä cez komunikáciu. Merkúr bude totiž vo Vodnárovi a dodá tvojmu vyjadrovaniu orginalitu, ľahkosť. Ak máš blízko k písaniu alebo sa živíš „jazykom“, môžeš roztiahnuť krídla a letieť... prípadne dať svetu vedieť o tvojich komunikačných zručnostiach. Potom nov, ktorý bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine, ťa môže podporiť v podnikaní. Okrem iného, nov je dobrým časom na nové začiatky. Tento marcový má aj nádych akčnosti cez znamenie Baran a odvahy cez utorok, ktorý je zasvätený planéte Mars. V spojení je sila. Pozor však, ak máš aj ty v sebe veľa energie, veľa nespokojnosti a rád prekračuješ hranice. Baran s Marsom ťa v tom prípade môžu posunúť do pozícii, ktorá bude pre tvoje okolie pichľavá, bojovná. Chceš to? Verím, že dáš priestor pohode a rozvahe.

Rak. Čo tak sa zamerať na komunikáciu? Očistiť svoju reč od mnohého hrubého, nerozvážneho? Uvoľniť do reči jemnosť a láskavosť? Uvažoval si niekedy nad tým, aké je to hovoriť z „brucha“? Uvažuj so mnou: v oblasti pupka sídli tretie energetické centrum, manipura čakra, v ktorej sa zlievajú naše zvieracie pudy s ľudským nastavením. Ak pustíme slová z brucha, nestihnú prejsť srdcom, a tak komunikácia môže byť hrubá, pudová, zraňujúca. Ak slová prejdu srdcovou čakrou, sú láskavé, pokojné, srdečné. Takže nádych, výdych a šup do svojho srdiečka, nech cezeň prúdi i tvoja reč. Na začiatku marca sa môžeš spoľahnúť aj na intuíciu, pretože spln bude v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine, a vie ťa podporiť v očiste. Jednak fyzickej, jednak mentálnej a špeciálne aj v očiste komunikačnej. V splne však bude v hre aj Slnko s Neptúnom, a tak niektoré situácie môžeš vnímať nejasne, zahmlene. Ak sa v tomto období potrebuješ rozhodnúť, netlač na seba. Daj si čas. Ak čas nemáš, minimálne poď do stíšenia, meditácie a dovoľ, nech sa odpoveď vynorí z tvojho vnútra. Jar začína 20. marca a jej sila ťa potom podporí v rozhodovaní a jasnej reči. Nov 24.3. v utorok v Baranovi o 10.31 hodine ti zas dodá odvahy k činom, a tak nastáva akčnejšie obdobie. Trochu ti ho môžu zahmliť ešte dve „dámy“: Luna a Čierna Luna, karmický bod horoskopu. Obe spolu otvárajú karmické témy tvojho rodu, ktoré ostali nedoriešené, nedoliečené, boľavé. Možno je čas s láskou a vďakou myslieť na svojich predkov, zapáliť za pokoj ich duší sviečku, pomodliť sa, a tak vyčistiť svoj „domov“ rodový. Totiž to, čím žili naši predkovia, sa ťahá i našimi životmi. Sme jedna reťaz, sme jedno.

Lev. Marec môže byť pre teba liečivým mesiacom z niekoľkých pohľadov. Po prvé: spln bude v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine. Panna ti teraz otvára dvere do témy zdravia, ktorá je mimochodom pre teba celoročná a možno ťa pomkne k zdravšiemu životnému štýlu alebo k nejakej životnej zmene. Verím, že to bude v pohode a zareaguješ skôr, ako by sa nespracované bolesti, zranenia a bezmocnosť mohli somatizovať v chorobe či úraze. Ospravedlňujem sa, ale týmito slovami hrám teraz na tvoju strunu starostlivosti o seba, nejde o vzbudenie strachu. Viem, že si silné znamenie a so svojou silou vieš správne narábať. Po druhé: pondelok je dňom Luny, ktorá doň prináša intuíciu. Špeciálne pondelok v splne prináša viac snov, tých nočných, ale i tých denných, ktoré môžu viesť k cieleným aktivitám, aby sa sny plnili. Ak máš skúsenosti s lucidnými snami, je tu možnosť cez ne v panenskom splne posilniť zdravie, uvoľniť mnohé, čo ťa oslabuje po fyzickej stránke. Ešte chcem upozorniť na kombináciu Slnka s Neptúnom v Rybách, ktorá tvoje vnímanie môže zahmlievať, a tak dôležitejšie rozhodnutia urob v príhodnejšom čase. Po tretie: prvý jarný deň ti otvára väčší priestor na pobyty v prírode, príjmi ho ako zdravotné cvičenie s hlbokým dychom a s posilňovaním srdca. Nov bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine. Tvoja ohnivá energia sa spája s ohňom Barana i s utorkom, ktorému vládne Mars, a tak by bolo vhodné už od začiatku mesiaca spracovávať napätie, nespokojnosť, hnev a pretransformovať ich na dôveru a pokoj. Len v dôvere a pokoji vieš spracovať mnohé, čo k tebe prichádza. Trojitý oheň Leva, Barana a Marsa je výbušný, pusť ho von zo seba cez nejakú dynamickú fyzickú činnosť.

Panna. Začiatkom mesiaca ťa čaká najdôležitejší tohtoročný spln v Panne, v tvojom znamení, a tak aj prvé marcové dni pojmi ako očistné, uvoľňujúce, liečivé. Môže to ísť celkom ľahko, lebo ti pomôže vôňa nastupujúcej jari. Navyšše, spln bude v pondelok 9.3. o 18.49 hodine a keďže pondelok je lunárny deň, môže ťa podporiť v tvojom intuitívnom rozhodovaní, ako uvoľniť zo seba napätie. Často sa stretávam s tým, že ľudia narodení v znamení Panny tvrdia, že nemajú intuíciu. Prosím, zmeň to. Každý z nás má v sebe intuíciu, len u teba môže byť „zahádzaná“ analytickým myslením, kritickým postojom k mnohým situáciám, nedôverou. Na začiatok stačí, ak príjmeš, že každý z nás má intuíciu a potom pozoruj. Možno sa ti táto stratégia zíde aj v nasledujúcich dňoch, keď tvoje pracovné i osobné vzťahy zahmlí Neptun v Rybách. To budú situácie, keď budeš môcť preveriť, ako si na tom so zručnosťou prijímať život taký, aký je. Prijímať ho bez hodnotenia, odporu, nedôvery. Keby sa ti aj zdalo, že žiješ svoje náročnejšie obdobie, ponúknem ti naň vetu svojej priateľky: všetko sa raz na radosť obráti. Úžasná veta a v tvojom prípade veľmi výživná, lebo po zahmlenom marcovom období príde obdobie plodnosti, rozumných riešení, akčností. Jednoducho – budeš na rýchlej vlne. Predpokladám, že ju podporí aj nov, ktorý bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine. Stretnú sa totiž dve ohnivé energie: jedna splnová barania, druhá utorková v znamení Marsa. Utorok je totiž deň, ktorému vládne planéta Mars, a tak prichádza dvojitý oheň do konania. Využi ho správne, napríklad transformuj ho na akcie, nové projekty v pracovnej oblasti a na zážitky v osobných vzťahoch alebo na zveľaďovanie „hniezdočka“ pre svoju rodinu.

Váhy. Poznáš Štyri dohody od Dona Miguela Ruiza? Pripomeniem: nehreš slovom, neber si veci osobne, nevytváraj si domnienky a rob všetko čo najlepšie. Na mesiac marec ako vyšité pre teba. Najmä tá druhá a tretia dohoda. Totiž čas do marcového splnu a aj samotný spln, ktorý bude v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine, môže priniesť do života nejaké pnutie, nespokojnosť, domýšľavosť. Najlepšou prevenciou týchto pocitov je schopnosť ostať v rovnováhe za každých podmienok. Tak sa nestane, že by ťa „prepadli“ pochmúrne myšlienky. Ak sa tak stane, spomeň si na štyri Ruizove dohody, obuj botasky a hor sa na dlhšie prechádzky do prírody. Vychodiť nepríjemné pocity, smútok, aj domýšľavosť a pocity bezmocnosti je tým najbezpečnejším spôsobom, ako si môžeš liečiť svoju dušu. Navyšše, svojou vlastnou silou, svojím vlastným pričinením a určite už vieš, že v lese je tá najpriamejšia wifi k Zdroju. Ak by si sa potreboval v tomto emočne náročnejšom období rozhodovať, fakt skôr ako tak urobíš, si nájdi čas na upokojenie svojho vnútra, nájdi si harmonický čas v sebe. Les, príroda to istia. Spln v Panne je predsa aj o zdraví, tak spojíš niekoľko benefitov do jednej prechádzky. Ako Váha pravdepodobne často riešiš otázky vzťahov. Tie sa ešte intenzívnejšie otvoria v čase novu v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine. Pozor! Baran prináša oheň a aj utorok je pod vládou planéty Mars, preto pristupuj ku každému z priestoru dôvery a láskavosti. Aj láskavá komunikácia bez výčitiek ťa podporí v riešení vzťahových otázok. Keďže sa otvára aj rodová karma, posvieť si na vzťahy v rode, presvetli ich ospravedlnením, odpustením a vďakou. Všetky tieto kroky ti pomôžu budovať sebavedomie, uvedomiť si svoju cenu.

Škorpión. Máš skúsenosti s lucidným snívaním? Ak áno, v marci sa naň môžeš zamerať a dostať mnoho odpovedí. Ak nie, využi dni do marcového splnu, aby si si ujasnil svoje plány. Spln bude totiž v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine a práve toto spojenie ťa môže v mnohom podporiť. Napríklad pondelok je zasvätený Lune, teda ide o lunárny deň, ktorý môže výrazne zaktivovať tvoju intuíciu. Stačí do pondelokov zaradiť cvičenia na rozvoj intuíciu, meditácie na Lunu, alebo môžeš vedome s intuíciou v tento deň pracovať. Špeciálne pondelok v splne prináša viac snov, tých nočných, ale i tých denných, ktoré môžu viesť k cieleným aktivitám, aby sa sny plnili. Navyšše, spln ti ponúkne na spracovanie aj doteraz neliečené/neriešené témy. Vieš, čo ťa zraňuje? Čo nevieš prijať? Ako napríklad „prijímaš“, keď ťa niekto oklame, podvedie, manipuluje... Tieto zranenia, a môže ísť aj o hlboké zranenia z rodu, spln v Panne vie otvoriť aj s možnosťou ich liečiť či vyliečiť. K splnu som pridala aj čas jeho najsilnejšieho pôsobenia. Často totiž dostávam otázku, či spln alebo nov so svojimi témami sú aktívne len v tomto čase. Odpovedám – čas nie je hranicou, je vyvrcholením, do ktorého sa Luna dostáva plynulo, postupne a akoby nenápadne. Luna ako žena rada mení svoje podoby od tmavej až po žiariacu v splne. Nenápadne a plynulo, a tak často prichádzajú k nám i témy splnov i novov. Nov bude 24.3. v utorok v Baranovi o 10.31 hodine. Stretnú sa dva ohne: ohnivý Baran s ohnivým utorkom s vládnucou planétou Mars. Odkaz tohto stretnutia? Dopriať si pokoj, pohodu, netlačiť, nestresovať, prchko nerozhodovať. Nohy vyložiť a „klídek“. Ak treba rozhodnúť o niečom, dopriať si čas na premyslenie, precítenie.

Strelec. Jar sa hlási v plnom prúde, tebe otvára ďalšie možnosti v pohybe. Ty nestojíš, ty naplno žiješ. Naplno rozprávaš, konáš, vymýšľaš, spájaš, priatelíš sa... Na druhej strane ani nikomu z priateľov či známym neťaháš medové motúzy popod nos. Dobré či zlé? Čo je dobré či zlé? Prichodí nám to hodnotiť takto? Možno si len uvedom, že tvoj Strelec má luk a šípy, ktorými môžeš zraňovať. Aj cez slová. Veď určite vieš, že vystrelený šíp a vypovedané slová nejde vziať späť. Na teba ako vyšité, a tak sa uč komunikovať láskavo a každé slovo nechaj prejsť cez svoje srdce. Nevypúšťaj ho len z brucha. Hovorenie z brucha je často pudové a zraňujúce, hovorenie zo srdca je pokojné a plné lásky. Vyber si. Spln bude v pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine. Pridala som viac informácií o splne, a tak si ich poďme „rozdrobiť“. Všeobecne pondelok je zasvätený Lune, teda ide o lunárny deň, ktorý môže výrazne podporiť intuíciu, ak si doň cvičenia na intuíciu zaradíš alebo budeš vedome s intuíciou v tento deň pracovať. Špeciálne pondelok v splne prináša viac snov, tých nočných, ale i tých denných, ktoré môžu viesť k cieleným aktivitám, aby sa sny plnili. Pondelkový spln v Panne navyšše môže byť liečivý v tom zmysle, že liečiš slovom seba i ľudí okolo seba. Ak si však menej hovoriacim Strelcom, preskúmaj, kde si blokuješ vyjadrovanie alebo aké bludy si prijal do svojho života, že nevieš povedať to, čo cítiš. Nov bude 24.3. v utorok v akčnom Baranovi a okrem iného vytiahne tvoje karmické témy: partnerské vzťahy a deti, najmä ich úmrtia či potraty v rode. Tvoj rod chce od teba ich aktívne, láskavé spracovanie cez prijatie, odpustenie a vďaku. Všetko má svoj zmysel, z vyššieho pohľadu hlboký význam.

Kozorožec. Tvoje obdobie na obzore: jar, teplo, les, príroda, zem, záhrada. Užívaj chrumkavú zeleň, buď však dôsledným Kozorožcom, ktorý si plní svoje dohody s úradmi, spolupracovníkmi, ale i s partnerom či deťmi. Konaj láskavo, s citom a začni už od prvých marcových dní. V čase splnu akoby si našiel. Spln bude totiž v pondelok 9.3. a v Panne, ktorá ťa ťahá do akéhosi chladného a vypočítavého konania. Zmeň to a vždy, keď sa nebudeš vedieť rozhodnúť, pozri sa do svojho srdca s otázkou – ako by to urobila láska? Mnohé z toho, v čom sa budeš potrebovať rozhodnúť, sa týka tvojho bývania s rodinou a tiež sa otvoria možnosti v pracovnej oblasti. Tu však môže prísť k stretu príležitosti s tvojou neochotou meniť veci. Čo urobíš? Popros o takú odpoveď zo svojho vnútra, ktorá bude na prospech tvojmu rozvoju, rastu: nech sa deje v záujme najvyššieho dobra. Občas si daj aj zámer: s ľahkosťou sa naučiť vystupovať zo svojej komfortnej zóny. Lenivému veru pečené dobroty do úst nelietajú. Že nie si lenivý? Preskúmaj v sebe, či ide o lenivosť, neochotu, alebo zvyk hovoriť na všetko nové nie. Pre istotu. Z pozorovania NIE v tvojom jazyku si môžeš urobiť cvičenie: koľkokrát do dňa povieš nie? Vieš, že s každým nie sa dostávaš do priestoru odporu a potom je pre teba všetko celé zlé? Zmeň jazyk, zmeníš vyžarovanie. Nov bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine a môže otvoriť karmické témy ohľadom majetku, vlastnenia, materiálnych strát v rode. Prevenciou je upustiť od pevného vzťahu až závislosti na hmote. Uč sa malými krokmi: daruj svoje obľúbené pero... Vieš si predstaviť, žeby si daroval nohavice, ktoré máš momentálne na sebe? Ja som tak darovala sukňu, ktorú som mala prvýkrát oblečenú a ešte som ju vlastnoručne vymaľovala. Ten pocit, že som smela, je dodnes zvonivý.

Vodnár. Marec bude chcieť od teba poriadok a systém, pravidelnosť a zodpovednosť za tvoje rozhodnutia. Viem, že máš rád voľnosť, že máš sklony trochu k ľahkovážnosti, že potrebuješ rozpínať krídla vo svojom rytme, no uvedom si, že žiješ v nejakom systéme a narodil si sa doň dobrovoľne. Paráda však, keď zmeníš takto pohľad na svoje narodenie! Ty si totiž prišiel do systému, tým pádom máš s ním dohody. Dohody, zmluvy, sľuby treba plniť alebo ak nevyhovujú, zodpovedne zmeniť. Nie je ani náhoda, že si sa narodil v znamení Vodnára. Je veľmi pravedpodobné, že si sa prišiel na tento svet učiť presne tomu, čo od teba bude chcieť prvý jarný mesiac. Poriadok, systém, pravidelnosť, zodpovednosť, takže z týchto úloh sa nedá bez dôsledkov vyvliecť. Majú hlboké korene a ty dosť času, aby si seba menil. Marcový spln preverí, ako si na tom. Bude totiž 9.3. v Panne a Panna si ťa dohliadne. Dokonca, ak nájde u teba snahu o kvality, ktoré i ona podporuje, pomôže ti. Akoby náhodou ti príde do cesty ten správny človek, tá správna situácia, tie správne možnosti... len neseď s vyloženými nohami. Vesmír na nečinnosť odpovedá nečinnosťou, na aktivity odpovedá možnosťami. Vnímaj aj to, ako komunikuješ: či aj v komunikácii dodržuješ to, čo sľúbiš; či slovami manipuluješ; či cez slová vytváraš tzv. vatu a hľadáš si únikovú cestu. Občas si majster v množstve ničnehovoriacich slov. Skús svoje slová prepúšťať cez srdce tak, aby bol hodné človeka. Nov bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine. Utorok má ohnivú energiu Marsu, ktorému je deň zasvätený, ohnivý Baran má vládnucu planétu Mars. Riadna sila, však! Váž slová i svoje činy, frajeriny a rizikové operácie vypusti zo svojho života. Alebo si rob, čo chceš s plnou zodpovednosťou za seba.

Ryby. Cítiš, ako veľké zmeny si urobil? Nie? Skús v predstave sa presunúť o tri, päť, sedem rokov dozadu, predstav si seba a porovnaj so súčasnosťou. Vidíš to? Si iná Ryba. Viac životoschopnejšia, rozhodnejšia, sebavedomejšia. Občas však ešte prichádzajú k tebe strachy, prijmi ich a dešifruj. Je pravedpodobné, že tvoje strachy vychádzajú z toho, že sa bojíš zlyhania či odmietnutia. Poznáš ich od detstva, a tak sa teraz v predstave pozri na to, kedy prvýkrát prišli do tvojho života. Chcel si byť poslušným chlapcom, poslušným dievčatkom, a tak si svoje potreby zaprel, zaprela? Je na čase zmeniť aj toto. Veľmi ťa v tomto rozhodnutí môže podporiť marcový spln. Bude v lunárny pondelok 9.3. v Panne o 18.49 hodine. Lunárny znamená, že mu vládne Luna a ona podporuje intuíciu. Ty intuitívna Ryba sa stretáš s intuitívnym splnom, a tak intuícia môže pracovať naplno. Pozor však, aby si ostal v realite. Intuíciu využívaj pri rozhodnutiach, no buď si vedomý toho, že žijeme v dualite, a tak aj hmota je dôležitá pre náš život. Neutekaj len do snov. Viem, máš do nich blízko, no Panna je aj o praktickom živote, o dodržiavaní poriadku, systému, o práci s hmotou, materiálom, o uzemnení. Teraz máš peknú príležitosť spojiť spiritualitu s praktickým životom. Nov bude v utorok 24.3. v Baranovi o 10.31 hodine. Viac ťa uzemní, ale to bude tvoja výhoda. Spln totiž pripravil podmienky na to, aby v nove mohol prísť dobrý nápad, dobrý projekt, dobré možnosti v materiálnej sfére. Vklad do budúcnosti, pretože to, čo teraz dokážeš svojimi silami presadiť do života, môže v budúcnosti priniesť hojnosť. Pamätaj však, nestačí si hovieť v komfortnej zóne, život chce aktívne kroky.