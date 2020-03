Každý večer sa virtuálne stretávame s priateľmi z etikoterapie a vedieme debaty o tom, aké výzvy nám súčasná situácia prináša, čo a ako potrebujeme riešiť. Pri jednom takomto rozhovore zaznel výraz výnimočný stav.

Použila ho mladá žena, ktorá má skúsenosti z vojnových oblastí. Nehovorilo o vojnovom stave, ale o výnimočnom stave.

Spojenie VÝNIMOČNÝ STAV mi mimoriadne zarezonoval v súvislosti koronavírusom. Občas totiž začujem z okolia či si prečítam na sociálnej sieti, že žijeme ťažké časy, náročné časy, problémové, hrozné, strašné, zložité či dokonca vojnové.

Každé jedno takéto prídavné meno hodnotiace súčasný stav nás naozaj vrhá do náročných, ťažkých, zložitých chvíľ. Náš mozog totiž tieto stavy dokonale pozná a potom v nás vyvoláva presne ten pocit problémových čias a my ideme energeticky dolu, OSLABUJEME SA SAMI SLOVAMI, ktoré vyriekneme. Oslabujeme si tak imunitu, ideme do bezmocnosti, strachov, do pocitov obetí...

Spojenie VÝNIMOČNÝ STAV je však iné. Cítite? Je to stav, v ktorom sa potrebujeme výnimočne správať, výnimočne cítiť s veľkým rešpektom k tomu, čo sa deje blízko okolo nás i vo svete, s rešpektovaním svojich potrieb a potrieb toho druhého, s rešpektom a zodpovedne k celej situácii s koronavírusom. ZODPOVEDNE, lebo JA SOM MY, MY SME JA, SME JEDNO.

Výnimočný stav vyžaduje výnimočné správanie výnimočných bytostí. Cítite, ako rastie energia? Ako rastie naša sila? Teraz sme v správnom priestore, a tak máme moc zodpovedne a správne konať. SME VÝNIMOČNÉ BYTOSTI vo výnimočnej situácii.