Udržuj si rovnováhu doma v sebe

BYŤ VO SVOJOM STREDE, byť v rovnováhe rozumu a srdca - a teraz Ti ide na nervy, že všade počuješ o koronavíruse, o rúškach? Vynášajú Ťa tieto informácie do hnevu?

Vždy máš možnosť to zmeniť: buď ostaň sám so sebou naozaj doma v sebe bez spojenia so svetom, ktorý Ta rozčuľuje, alebo si urob z prítomnosti cvičenie.

Môj učiteľ jogy hovorieva, že ak sa chceš presvedčiť, či vieš ostať vo svojom strede, posaď sa na rušnú križovatku a tam medituj. Situácia dnešných dní je tiež takouto previerkou, či dokážeš ostať vo svojom strede. Joga v praxi, nie na karimatke v uzavretom priestore.

Cvičenie začína prijatím situácie a pochopením, že je kopec ľudí, ktorí všetky možné informácie o koronavíruse potrebujú, ale Ty vieš týchto ľudí prijať bez súdenia, hodnotenia, odsudzovania. Len ich jednoducho prijmeš pre vlastný pokoj. Potom odrazu môžeš zistiť, že všetko je v poriadku a Ty si vo svojom strede.

Rovnováha rozumu a srdca, rovnováha zodpovednosti a citu. (INTERNET)