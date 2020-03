Taký normálny súcit - máš ho v rukách aj Ty

Situácia, ktorá je niečím výnimočná, špeciálna, napäťová... vždy dáva príležitosť dozvedieť sa veľa o sebe a o svojom spôsobe reakcie na ňu. Dokážeš byť v pokoji či Ťa čo-to rozčuľuje aj na dnešných dňoch?

Dostávaš do správ na messengeri či v mailoch kopec informácií o koronavíruse, ktoré si už niekoľkokrát zachytil niekde inde? Čo to v Tebe robí? Si v pohode, len pozrieš, kto Ti to poslal, alebo Ťa pribúdajúce spravy rozčuľujú? Či máš túžbu ich stopnúť cez vyhlásenie na sociálnych sieťach? Ozvali sa Ti virtuálne s takouto správou aj takí priatelia, ktorí mesiace nedali o sebe vedieť? Že už máš milión päťsto takýchto správ?

Fajn situácia na súcitenie a vďaku. Praktické cvičenie týchto dní. Ostať v pokoji a súcitiť s tými, ktorí majú potrebu takto Ťa reinformovať. Zvyčajne za ich zdieľaním je strach. Strach o Teba, strach o seba a svojich milých, strach z vírusu, strach z jeho šírenia, strach z bezmocnosti, strach zo smrti. Súciť. Prijímaj. Pusť s vďakou, lebo hnevom by si len podporoval strach, vďakou svietiš, inšpiruješ, rozpúšťaš chaos.

Moje cvičenie pri týchto správach: pozriem, aká správa mi cinkla, pozriem na meno toho, kto mi ju poslal a v duchu sa mu poďakujem. Som s ním v pochopení, v spojení.