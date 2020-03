Sklenená rozprávka z tisíc a jednej noci

Špecifická vôňa sklárskeho umenia ma sprevádzala od malinkata. Nielenže som vyrastala vedľa sklárne, no v detstve som so zatajeným dychom počúvala príbehy môjho starkého, ktorý už ako malých chlapec vo fabrike držal formu.

Neskôr som s ockom „presnorila“ utekáčsku i zlatňanskú skláreň a od základného kameňa sledovala výstavbu poltárskej.

Tá poltárska prichýlila i mojich dvoch bratov. S obdivom som ich pozorovala, ako sklu dávajú tvar a hrajú sa s ním. Veľmi často ich „hra“ prinášala prepálené košele, ale aj vypálené rany najmä na rukách a chrbte a presilené ruky od ťažkých kusov oloveného skla. Boli majstri svojho remesla. Keď pracovali pri peciach, rada som pozerala, ako sa žeravá hmota v ich rukách mení na konkrétny tvar. Veľké krčahy, čaše, misy, ozdobné ryby či úhore – krehká krása, za ktorou boli hektolitre potu nielen ich. Celá mužská línia môjho rodu, čo si pamätám, bola spätá so sklom, sklárstvom.

Z utekáčskej sklárne, ktorej siréna ma sprevádzala celé detstvo, ostali len ruiny a do výšky sa vypína ešte komín. (SARITA)

... a potom sa zo sklárni v Utekáči postupne stávali ruiny, utíchol chod sklárskej výroby aj v Zlatne, aj v Poltári. Nostalgické spomienky ostali najmä na utekáčsku a poltársku. Vždy, keď som okolo nich prechádzala, srdiečko sa rozbúchalo.

Brat Karol Švingál znovu začal pracovať so sklom v súkromnej firme, ktorej majiteľ zamestnáva pri výrobe, brúsení, maľovaní skla viac ako sto ľudí. (ARCHÍV KŠ)

To sa rozbúchalo i teraz, keď mi jeden z bratov začiatkom marca poslal fotografie z verštatu – priestoru pri sklárskej peci, kde začal pracovať v súkromnej firme s ručnou výrobou predmetov z kryštálového skla v Poltári. Bingo!!! Ondrej Trčan, majiteľ firmy Sonne Crystal, ho pozval do výroby, aby aj vo svojom veku nad šesťdesiatpäť rokov ukázal svoje majstrovské čarovanie so sklom.

Veľké kusy skla sú znovu na programe dňa. (ARCHÍV KŠ)

A zas veľké kusy, pretože olovnaté poháre, karafy, misy, ozdobné predmety fúkané, brúsené, bohato zdobené majú cveng najmä ďaleko za hranicami Slovenska. „Dôraz kladieme hlavne na kvalitu a dodržiavanie tradičných výrobných postupov, ktoré sa v našej rodine dedia z pokolenia na pokolenie,“ povedal Ondrej Trčan a dodal, že sklárska tradícia v jeho rodine siaha až do roku 1836. „Naše výrobky sú zušľachťované ručným brúsením diamantovými kotúčmi, zdobené vysokým smaltom a 24-karátovým zlatom či ďalšími drahými kovmi.“

Ručná výroba zo súkromnej firmy. (ARCHÍV SONNE CRYSTAL)

Brúsené a zlatom zdobené... (ARCHÍV SONNE CRYSTAL)

Nielen úžitkové sklo, ale najmä luxusné výrobky z neho pripomínajú rozprávky z tisíc a jednej noci. Lesk, zlato, luxus, vysoká profesionalita a krása nevídaná. Nečudo, že vo svete letia aj v súčasnosti a zdobia jedálne najbohatších ľudí sveta. Energia zlatých ručičiek mojich predkov v spojitosti s ďalšou sklárskou tradíciou Trčanovie rodiny sa nestratili. Ďakujem, chlapci.