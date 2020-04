Apríl v etikoterapeutických horoskopoch

Horoskopy s etikoterapeutickým nádychom, ktoré už niekoľko rokov píšem pre mesačník Vitalita a uverejňujem v skrátenej verzii aj na svojom blogu, mali za celý čas jediný cieľ - v súlade s požehnaním planét spoločne rásť do pokoja.

Koronavírusové obdobie dnešných dní je kontrolným obdobím, ako sme tento rast zvládli. Ak sme fakt v pokoji srdca, pozeráme na situáciu ako na výzvu prijať ju a vrátiť sa do seba, do chrámu svojej duše a cez súcit, rešpekt a láskavosť prijať seba, svojich blízkych a všetky bytosti s pochopením a láskou.

Ak to máme v sebe inak, toto obdobie je príležitosťou si v sebe upratať, uvoľniť vo svojom vnútri odpor, strachy, bezmocnosť, sebadeštrukčné programy a bez sťažovania, hnevu, nespokojnosti sa znovu vrátiť do pokoja svojho srdca. Vždy máme na výber, akou cestou a ako pôjdeme. Tak nech sa páči, čo-to k jednotlivým znameniam znovu z pohľadu etikoterapie a astrológie, teraz aj s vetičkou od mojej učiteľky astrológie Martiny B. Boháčovej. V časopise Vitalita i s bonusovou vetou na apríl, ktorá môže byť silnou afirmáciou šitou na mieru jednotlivým znamenia.

V aprílovej Vitalite nájdeme ČAROkruhy - horoskopy aj s bonusovou vetou + zaujímavý rozhovor, ktorý som urobila s etikoterapeutom Vladimírom Červenákom o súčasnej koronavírusovej situácii. (VITALITA)

Baran. „Apríl je pre Baranov akčným mesiacom, a to každý rok. Na začiatku mesiaca bude Slnko v konjukcii s Čiernou Lunou a u Baranov sa otvoria karmické témy. U každého Barana to však bude inak. Záleží od toho, kde majú postavenú Čiernu Lunu v čase narodenia. Ako to môťu zistiť?“ toľko od mojej učiteľky astrológie Martiny Boháčovej a odpovedám na jej otázku, že jednak v jej knihe Čierna Luna – karmický bod v našom horoskope, jednak z osobného natívneho horoskopu, ktorý si buď dáš urobiť, alebo ti poslúži internet. Vedieť, v ktorom dome a v akom znamení máš Čiernu Lunu, ti otvorí dvere do pochopenia karmy rodu. Tiež nájdeš súvislosti medzi tým, čo sa ti deje v súčasnom živote s tým, čo žili tvoji predkovia alebo ty sám v minulých životoch. Z postavenia „tvojej“ Čiernej Luny pochopíš, prečo napríklad máš nejaké fóbie, strachy, zistiš, aké prekážky a prečo ti prichádzajú do života. Čo nebolo uvoľnené, vyčistené v minulosti, prechádza do súčasnosti. Za minulosťou tohto života či minulých životov nemožno dať hrubú čiaru. Čierna Luna v tvojom osobnom horoskope stráži, aby si nesplnené, nezvládnuté rodové úlohy zvládol alebo sa aspoň do ich zvládnutia pustil ty. Keď nezvládneš? V pohode, odnesieš si ich do ďalšieho zrodenia. Vesmír na čas nehľadí. Má ho neúrekom. Máš ho aj ty? Spln bude vo Váhach 8.4. a otvorí tému vzťahov. Najmä obchodných a osobných. Ak chceš presne vedieť, čo sa v nich bude mlieť, treba sa v osobnom horoskope pozrieť na prítomný okamih do siedmeho domu. Znovu podotýkam, internet vie aj zadarmo jeho vypracovanie ponúknuť, ale bez vzájomných súvislostí medzi jednotlivými prvkami. Nov bude v Býkovi 23.4. a keďže bude v hre aj Urán, čakaj prekvapivé a originálne zmeny. Môže ísť aj o tvoje wau efekty, ktoré ťa posunú ďalej.

Býk. „Tento mesiac bude pre Býkov veľmi zásadný. Zmení sa situácia nielen v ich osobných životoch, ale začnú tiež inak myslieť. V aprílu budú Býkovia veľa uvažovať o svojom zdraví,“ toľko toľko od mojej učiteľky astrológie Martiny Boháčovej a dodávam, že nielen o zdraví. K Býkom patrí určitý luxus, dobré a kvalitné jedlo, tak si ich dopraj. Tiež si fajnšmeker na vzťahy. Často si ty ten, ktorý sa buď pomaly a opatrne vzťahu otvorí, alebo si urobíš hranice pred ostatnými. Si tak v zaujímavej situácii rovnako ako všetci, ktorí poukazujú na svoje okolie a robia ho zodpovedným za to, čo sa im deje v žicvote. Pozri: to, na čo poukazuješ, je v tebe. Napríklad hovoríš, že máš okolo seba správnych a vzácnych ľudí, tak si aj ty správny a vzácny človek. Hovoríš napríklad, že sa na nikoho nemôžeš spoľahnúť? Kde si nespoľahlivý ty? Chápeš však? Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. A nemusí to byť práve na vedomej úrovni. Do života ti prichádzajú presne takí ľudia, ktorých potrebuješ. Rada dodávam: s ktorými ste sa ako dušičky dohovorili, že si budete dobrými trénermi v tomto živote. Tak sa navzájom trénujete. V dobrom i zlom. V apríli a najmä v dňoch okolo splnu, ktorý bude 8.4. vo Váhach, budeš potrebovať viac komunikovať nielen v osobných vzťahoch, ale aj na pracovisku. Plody láskavej a múdrej komunikácii však oceníš v druhej polovici mesiaca, keď sa ti pravdepodobne otvoria nové príležitosti či pracovné možnosti. Nemusí ísť o veľké projekty, možno iné riešenia, efektívnejšie cesty. Buď otvorený, vnímavý, bdelý. Nov bude 23.4. v Býkovi, teda v tvojom znamení a v hre budú navzájom sa podporujúc Slnko, Luna a Urán. Silný deň navonok i v tvojom vnútri. V pohode všetko daj.

Blíženci. „Apríl bude pre Blížencov veľmi zaujímavým mesiacom a začne tým, že budú riešiť svoje partnerské vzťahy. Blíženci sa narodili so životnou úlohou naučiť sa žiť v stabilnom vzťahu, so spoľahlivým partnerom a vedieť, že partnerstvo je o hodnotách a nielen o sexuálnom dobrodružstve. Keď má človek partnera, mal by mu venovať dostatok času. Keď niekomu venujeme čas, venujeme mu veľmi cennú devízu,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Teraz si k jej slovám prilož pomyselné zrkadlo a pozri sa na stabilitu vo svojom vzťahu. Podkuším ťa: si ty stabilným a spoľahlivým partnerom/partnerkou? Áno? ... tak máš vedľa seba spoľahlivého človeka. Nie? ... tak máš vedľa seba nespoľahlivého človeka. Ľahká rovnica, však? Je to o tebe. Vždy o tebe. Spln bude 8.4. vo Váhach a bude pokračovať v téme vzťahov. Môžu sa pridružiť aj vzťahy s deťmi. Buď s vlastnými, alebo tými, ktoré sú ti zverené do opatery ako učiteľovi, vychovávateľovi... Venuj im svoj čas, komunikuj úprimne a otvorene. Deti ťa potrebujú naozaj, každú neúprimnosť vycítia. Vôbec ich nemusíš zahŕňať silnými zážitkami, drahými vecami, stačí, aby si s nimi bol, bola. Keď sa spolu rozprávate, aby si naozaj počúval ušami i celým telom otočeným k hovoriacemu. Toto platí pre deti i dospelých. Ako sa má tvoje vnútorné dieťa? Venuješ mu svoj čas, dovolíš mu byť spontánnym, uvoľneným a hravým dieťaťom? Nov bude 23.4. v Býkovi, Býk je aj o stabilite – znovu tá istá téma. Skús v stíšení premyslieť, precítiť, čo pre teba znamená stabilita. Sú to stabilné koľaje, v ktorých kráčaš? Si “konzerva“, ktorá neprijíma nič nové? Môžeš byť celé dni v pohode, no nov v Býkovi môže v tebe aktivovať tvoje neresti a buď okolo splnu, alebo okolo novu potom vyliezajú. Môžeš ich ignorovať, no nestratia sa, môžeš s nimi ďalej pracovať a rastieš.

Rak. „Raci majú po celý rok 2020 stále ešte pracovať na svojich vzťahoch a niektorí sú už z tejto témy unavení. Niektorí sa pýtajú, ako to urobiť, aby mal človek šťastie na ľudí, aby stretol toho správneho partnera do života, toho správneho spolupracovníka, toho správneho spoločníka. Niekto také šťastie má, niekomu sa to nedarí,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Prečo sa nedarí? Zvyčajne šťastie hľadáme mimo seba alebo sa tvárime, že ho nepotrebujeme. Predpokladám však, že niet vo svete človeka, ktorý by nechcel byť šťastným človekom. Sme naprogramovaní na šťastie, zdravie, na cestu do spojenia, do jednoty. Podmienka? Byť šťastným človekom sám v sebe bez príčiny zvonku. Ráno sa zobudiť a byť šťastným. Kým však hľadáme vonku, nenájdeme. Keď nájdeme v sebe, ako bonus príde šťastie aj zvonku, ak ho potrebujeme, ak ho naozaj chceme. Pre teba ako Raka je tiež dôležité cítiť sa vo vlastnom tele doma. Spokojne, radostne, teplo. Pocit domova si tak dokážeš preniesť kdekoľvek, kam ťa tvoje cesty zavedú. Budeš doma všade, lebo si doma sám v sebe. Potom môžeš ostať v dôvere a v šťastí bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Kým si sám v sebe plný nepokoja, nedôvery, bezmocnosti, sebapochybovania, necítiš sa dobre v sebe ani kdekoľvek inde. Spln bude 8.4. vo Váhach a pre teba stále v tvojej téme. Vzťahy. Tento aprílový môže posvietiť aj na tvoj vzťah s mamou. Z môjho pohľadu je tento vzťah kľúčovým pre tvoje šťastné vzťahy, dobré zdravie i pohodu v zamestnaní. Ak vzťah k matke je taký nijaký, ba možno až odmietavý, nečuduj sa, že sa ti v živote mnohé veci sypú, že prichádzajú prekážky, problémy. Uprac si vzťah s mamou, upraceš si mnoho problémov. Nov bude 23.4. v Býkovi a v hre bude aj Urán, o ktorom vieš, že prináša prekvapenia, nečakané zmeny. Nádych, výdych, dôveruj.

Lev. „Toľko informácií, ako sa dozvedia Levi v apríli, sa už dávno nedozvedeli. Apríl je mesiacom, v ktorom treba vyriešiť všetky úlohy, odpovedať na maili, osloviť úrady a dať si do poriadku papiere. Levi, ktorí majú súrodencov, by si na nich mali spomenúť, ale riešiť sa môžu tiež súrodenecké vzťahy medzi deťmi Levov,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Súrodenecké vzťahy sú akoby v druhej línií nášho zámeru narodiť sa práve tým rodičom, ktorým sme sa narodili. Z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, že súrodencov sme dostali akoby náhodou. Figu borovú náhodou! Kolieska osudov presne zapadajú, a tak to, čo sme si v minulých zrodeniach navarili, teraz riešime aj so súrodencami. Dobre sa pozri na svojich súrodencov. Čo si o nich myslíš? Akí sú pre teba? ... máš odpoveď? Tak. Ty si taký istý, ako tvoj súrodenec, tvoji súrodenci. Nemusíš byť výzorom, ale energeticky áno a to, čo ťa na súrodencoch rozčuľuje, máš v sebe. Ak nevidíš, zatlačil si si tieto vlastnosti do tieňa. Nádych, výdych a novým pohľadom sa znovu pozri. Toto isté môžeš aplikovať aj na deti. Veľmi ti to pomôže prijímať ich také, aké sú. Spln bude 8.4. vo Váhach a môže byť viac o pracovných vzťahoch, ale aj o vzťahu ty a tvoj nadriadený. Ak to v tomto vzťahu škrípe, preber zodpovednosť a pozri sa na seba. Nejde o to, aby si sklopil uši, ale aby si zmenil v sebe to, čo ti prekáža na šéfovi. Niekedy tvoje zistenie vedie k rozviazaniu pracovného pomeru, no hurá! Môžeš podnikať sám a byť pánom sebe samému. Pozor však: čo si nevyriešil vo vzťahu k šéfovi, spolupracovníkom, prenášaš si do vlastnej práce. Tým „šéfom“ môže byť ktokoľvek. Nič sa v tomto vesmíre nestráca. Nov bude 23.4. v Býkovi a je pravdepodobné, že to znovu bude o práci.

Panna. „Panny majú investičné obdobie a celá ich myseľ je zameraná na majetkové veci. Panny rady niečo vlastnia, sú typické tým, že túžia žiť v domčeku so záhradkou. Panny majú obdobie, v ktorom si potrebujú skontrolovať majetok, ktorý s niekým vlastia. A pretože rok 2020 je rokom, v ktorom si Panny robia poriadok vo vzťahoch, tak sa môžu pripraviť na to, že budú mať so svojimi partnermi o témy postarané,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Postarané o témy majú Panny veľmi často, pretože vždy vedia tú správnu vytiahnuť. Niekedy je to starostlivosť o toho druhého, niekedy je to starostlivosť o vlastné zdravie, zvedavosť na nové výživové doplnky, niekedy nové možnosti, niekedy nespokojnosť, niekedy financie, majetky. Apríl práve na tie hmotné témy posvieti. Ak partner práve nie je naladený na materiálnu strunu, potrebuješ ty, Panna, dobré komunikačné argumenty, aby sa situácia utriasla ku spokojnosti oboch. Možno skús ísť trochu do pokory, nacíť sa na svojho partnera, partnerku a ematicky situáciu vyriešte. Nemusíš mať vždy pravdu a zvyčajne pravda je v partnerskom vzťahu uprostred. Ak sa však budeš za pravdu biť, budú padať zranenia, bolesti, vzťah si oslabíš. Stojí ti to za to? Preskúmaj svoj hodnotový rebríček. Ak na ňom stojí pravda najvyššie, či niekde naozaj vysoko, pozri sa, čo ju vyživuje. Tvoje ego? Tvoje tiene? Pamätaj – pravda stojí uprostred. Spln bude 8.4. vo Váhach, znovu pôjde o teba a tvoje vzťahy, ale keďže ideš momentálne viac do hmoty, tak i vzťah bude o hmote – o tvojom tele a tvojej sexualite. Vieš aj tému sexuality otvoriť s partnerom, partnerkou a pravdivo sa rozprávať, ale i pýtať? Ak áno, v čase novu, ktorý bude 23.4. v Býkovi, akoby si našiel. Ak nie, možno prichádzajú prekvapenia.

Váhy. „Apríl je mesiacom, na ktorý Váhy len tak ľahko nezabudnú. Príroda sa začína prebúdzať a budú sa musieť prebudiť i Váhy. Na jar by si mali Váhy urobiť nejakú očistnú kúru. Bylinkové čajíčky, ľahká strava. Vhodné sú prechádzky a to hlavne v období, keď na človeka padajú pochmúrne myšlienky. Váhy totiž mávajú obdobia, keď si myslia, že ich nikto nemá rád,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Ak sa dostaneš v apríli do pozície, že máš pocit samoty či osamelosti a berú ťa „depky“, vezmi papier, pero a spíš si svoje požehnania. Čo máš? Priateľov? Láskavých rodičov? Milé deti? Chápajúcu starkú? Ochotnú susedu? A čo tvoj materiálny svet – nože píš. Ešte stále smutné myšlienky? Tak nastav tvár aprílovému slniečku, precíť jeho teplo a uvedom si, že si najmilovanejšie božie dieťa, a tak to je! Apríl ti prináša dar splnu, ktorý bude 8.4. v tvojom vlastnom znamení, teda vo Váhach. Prináša tému ukončovania. Na jednej strane ju môžeš poňať naozaj ako proces ukončovania toho, čo ti už neslúži na osobný rast. Na druhej strane môžeš aprílový spln brať ako nový začiatok, nové svetlo v tvojom živote a skôr, ako doň vykročíš, v predstave ukonči všetky neukončenia. Vôbec nepotrebuješ rozmýšľať, ktoré sú to. Urob generálne upratovanie v sebe s tým, že si želáš ukončiť všetko, čo si doteraz neukončil, že si želáš rozpustiť všetky sľuby, ktoré si dal, ale nedodržal, že rozpúšťaš všetky prekliatia, zlé myšlienky, ťažké pocity. Vzdávaš sa potreby seba či kohokoľvek iného trestať svojím hnevom, smútkom, bezmocnosťou, pocitmi viny. Nov bude 23.4. v Býkovi a po generálnom upratovaní prejdeš ním plynulo a bez veľkých otrasov. V hre je totiž Urán, planéta nečakaných prekvapení.

Škorpión. „Škorpióni povedali mnoho slov, napísali mnoho dokumentov, urobili mnoho zmlúv, ale naraz zisťujú, že všetko je inak. Môže to byť preto, že Škorpióni odhalia nejaké tajomstvo, a tak budú premýšľať a rekapitulovať. Budú rozoberať svoju minulosť, hodnotiť ju. Budú si musieť rozmyslieť svoj ďalší životný postup. Budú pre nich vhodné meditácie, odpočinok, občas tiež samota a pokoj,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Dopĺňam, že máš obdobie, keď by si mohol, mohla cítiť nerovnováhu v tom, čo ty dávaš a čo dostávaš. Ako sa vrátiť do rovnováhy? Napríklad – spočítaj si svoje požehnania, dary, ktoré máš a ak sa ti stále zdá, že viac dávaš, ako dostávaš, ber situáciu ako vklad do svojej budúcnosti v tomto alebo v budúcom živote. Alebo ako školné za situácie, na ktoré si už dávno zabudol. Viem, že Škorpión potrebuje mať jasno v tom, kto je s ním a kto sa mu otáča chrbtom. Nevery či podrazy neberieš, teda berieš, ale ich stopa v tebe ostáva dlho. Vieš si spomenúť na nejaký podraz, ktorým si prešiel? Ako ho hodnotíš teraz? Aké dary ti priniesol? Vieš odpustiť druhej strane? Odpustil si? Ak áno, spln 8.4., ktorý bude vo Váhach, bude tvojím pohodovým splnom. Môže ti ponúknuť nové vhľady, ale aj pohodu v partnerských vzťahoch. Píšem v pluráli, lebo môže ísť o osobný vzťah, ale aj pracovné vzťahy či vzťahy s deťmi. Komunikuj s nimi empaticky a láskavo, pripravíš si tak „pôdu“ na nov, ktorý bude 23.4. v Býkovi. Ten vytiahne materiálne záležitosti, ale vzťahy budú práve silnou oporou, z ktorej môžeš čerpať silu. V hre bude okrem iného aj Pluto, vládnuca planéta Škorpióna, a v spojení s Jupiterom, planétou šťastia a možností. Ich spojenie môže byť blahodárne pre tvoj ďalší život. Cítiš to, však?

Strelec. „Apríl bude krásny mesiac a Strelci si ho užijú. Budú totiž riešiť to, či sa naozaj pohybujú medzi ľuďmi, ktorí im sedia. Strelci sú väčšinou veselí a spoločenskí, ale ak niekto zneužije ich priateľskú povahu alebo sa ich bude snažiť ovplyvniť, v tom prípade Strelci nepoznajú brata ani sestru. Chcú konať na rovinu. Strelci sa nikdy nikoho neprosia o pomoc. V apríli sa Strelci presvedčia, aké dôležité je priateľstvo,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Priateľstvá sú pre Strelcov dôležité. Potrebujú totiž cítiť, že niekam patria, že s niekým súznejú, ale zároveň potrebujú byť nezávislými, slobodnými. Ak cítia obmedzenia, odchádzajú. Z priateľstva i z partnerstva. Naoko sa môže zdať, že odchádzajú ľahko, vo vnútri však cítia zranenia. Na mnohé z nich nevedia nikdy zabudnúť. Takže, Strelec, rozpusť zranenia z minulosti a pekne-krásne sa vráť do naozaj uvoľneného, vyčisteného vnútra. Vzdaj sa potreby trestať seba tým, že si staré rany budeš v sebe pestovať. Haló, zobuď sa, pusť, nadýchni sa, ideš ďalej. Vidíš cieľ, svoju cestu, drž sa jej. Chceš teraz protestovať, že cestu nevidíš? V poriadku. Netlač na seba a pokojne ju neviď, len plyň v súlade s časom v priestore, ktorý momentálne máš. Všetko sa vyrieši aj bez tvojho rozumovania a špekulovania. Prijmi a pusť. Spln bude 8.4. vo Váhach, znovu o priateľstvách a láskach. Ukonči v nich všetko boľavé a otvor sa novému. Možno budeš potrebovať urobiť väčšie či menšie zmeny vo svojom životnom štýle, ale ver, po čase ich zhodnotiš ako tie najlepšie. Nov bude 23.4. v Býkovi a u teba viac o nových pracovných príležitostiach, novej možnosti zarobiť si. Pozor však, ak sa ti nehrnú financie do vrecka. Zisti, kde si vytváraš blok voči peniazom, aké bludy o nich máš?

Kozorožec. „Apríl ponúkne Kozorožcom novú životnú tému. Môže sa niečo skomplikovať okolo ich pracovných aktivít alebo sa môže vyhrotiť nejaká pracovná situácia. Prečo sa tak stane? ... lebo Kozorožci sa nachádzajú v období, v ktorom rozmýšľajú, ako zarobiť viac peňazí. Je možné, že budú rozmýšľať o novej práci. Kozorožci potrebujú byť v pracovnom procese dôležití. Keď sa však Kozorožec nevyvíja tak, ako sa má, rozmýšľa o tom, ako za málo práce dostať veľa muziky,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. Myslíš, že práve ty môžeš dostať za málo peňazí veľa muziky? Môžeš, ale... potrebuješ vyjsť zo starých dobrých koľají, vykročiť z komfortnej zóny a prijať svet taký, aký je. Nevytvárať si domnienky, nešpekulovať, ísť v prúde života bez snahy točiť ho vo svoj prospech. Ak totiž ty svetu dávaš svoje dary, svet ti ľahúčko dáva tiež. Dáva pozornosť, lásku i hojnosť. Ak to tak nie je, ponúkni svetu svoje dary. V čom si dobrý? Nájdi priestor, kde svoje talenty, dary a požehnania môžeš rozdávať. Možno sú to spolupracovníci, možno žobrák s krásnymi očami, možno pokladníčka v obchode, možno... Ak sa rozhodneš, správni ľudia ti prídu do cesty. Budú to tí, čo potrebujú tvoje dary, alebo tí, ktorí ti svoje dary odovzdajú. Nikdy nevieš. Spln bude 8.4. vo Váhach a predchádzajúce slová budú jeho témou. Čo ti prinesie nov, ktorý bude 23.4. v Býkovi? Žeby prišlo nejaké prekvapenie? Je to možné, prekvapenie prichádzajúce s Uránom sa týka takmer všetkých znamení zverokruhu. U teba to môže byť prekvapenie v partnerskom vzťahu. Ak cítiš nespokojosť vo svojom vzťahu, skús ju rozkódovať a prísť na to, odkiaľ nespokojnosť pramení. Zvyčajne je za ňou nejaký strach.

Vodnár. „Vodnári vyrazia do prírody, pretože si budú potrebovať vyvetrať hlavu. Majú stále veľa vybavovania, ale úplne najradšej by sa Vodnári venovali cestovaniu alebo vzdelávaniu. Vodnári sú totiž svetobežníci, milujú rôzne výlety. Každý výlet je pre nich zdrojom nejakého nového zážitku,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. A nielen zážitku, ty to vieš. Zvyčajne za zážitkom sa schováva niečo, čo potrebuješ preskúmať a čo ťa podporuje v osobnom raste. Pozri sa týmto spôsobom na svoje cesty a vtedy sa objaví hlbší zmysel tvojej existencie. Totiž navonok sa často tváriš akože svet gombička, no aj ty máš svoje zákutia, ktoré sú boľavé. Zvyčajne bolesť vznikla v nejakej situácií, na ktorú si ani nespomínaš. Stopa po nej však ostala. Nepotrebuješ sa v tomto prípade vŕtať v svojom živote, ale pozri sa akoby z nadhľadu na vzťah svojich rodičov či starých rodičov. Vidíš súvislosti medzi nimi a sebou? Vidíš, že si taký istý ako oni? Prijmi to. V tej chvíli môžeš rozkódovať svoje bolesti. Neostaň len pri ich pomenovaní, ale pozri sa i na to, aké strachy máš za nimi. Týmto spôsobom si upraceš v sebe a bonusom bude aj upratanie v rode. Spln bude 8.4. vo Váhach a pravdepodobne prinesie potrebu oddýchnuť si. Počúvni, oddychuj, venuj sa naplno sebe, ak si single. Ak máš rodinu, popracuj na harmonizácii vzťahov v nej. Poď do vnútornej pokory, dôveruj, že to pôjde, a nechaj život plynúť. Prinesie ti presne to, čo potrebuješ. Buď pokoj, buď aktivitu. Nov bude 23.4. v Býkovi a posvieti na tvoju obľúbenú tému hojnosti. Vieš, že sa môžeš cítiť bohatý s päťcentovkou vo vrecku, alebo chudobný s miliónmi na účte? Záleží len od teba a pokora, o ktorej sme hovorili vyššie, ti pomôže ísť do správneho bodu.

Ryby. „Väčšina Rýb miluje prírodu, lesy, hory, vodu, a väčšina z nich miluje tiež zvieratá. Sú to ľudia, ktorí sa radi o niekoho starajú, a preto mnoho z nich má nejaké zvieratko doma. Ryby sa budú musieť zamyslieť nad svetom, v ktorom žijú, lebo ich čaká obdobie, v ktorom sa začnú meniť ich životy. Bude to obdobie dlhé a zmeny pomalé. Saturn sa presunul do znamenia Vodnár a Ryby budú musieť byť opatrné na všetko, čo si v minulosti vybudovali,“ hovorí moja učiteľka astrológie Martina Boháčová. To na začiatok, ale pokračovanie má hlbší korienok. Totiž nie je náhoda, že každý z nás sa narodil v určitom znamení zverokruhu. Práve tým sme si „potvrdili“ úlohy, ktoré potrebujeme zvládnuť z hľadiska vývoja duše. Minulosť, ktorú spomína moja učiteľka, môže byť minulosť rodu v predchádzajúcich zrodeniach. V súčasnosti teda žiješ plody svojej dávnej minulosti. Keď si uvedomíš túto hĺbku, uvedomíš si aj to, že problémy, ktoré teraz žiješ, môžeš uvoľniť len cez prijatie všetkého, čím si prešiel. Kým si budeš bolesti minulosti niesť v sebe nevyliečené, budú ťa oslabovať v prítomnosti. Zlá správa je, že v takom prípade ani smrť nebude plynulým prechodom na druhú stranu. Všetko, čo si nechcel riešiť v živote, ťa pri smrti počká. Fáza odporu pri umieraní môže byť dlhá. Dobrou správou však je, že si mocnou bytosťou a všetko, čo ťa „kvári“ teraz môže odsýpať cez prijatie, pochopenie a odpustenie, prepustenie. Všetkým sa dá minimálne pohnúť. Práve spln, ktorý bude 8.4. vo Váhach, ťa môže podporiť v tom, aby si prešiel do pokoja. Nastav sa tak vetou – mám pokoj v sebe, pokoj, pokoj mám. Nov 23.4. v Býkovi ti ponúka nové originálne príležitosti.