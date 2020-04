Streda - vieš byť poslom dobrých správ?

Streda ti šepká, že je vždy vo svojom v strede a keďže k strede patrí planéta Merkúr, planéta komunikácie, pýtam sa, či aj ty vieš byť v komunikácii vo svojom strede. Nič ťa nevytočí? Ani partner či deti, keď sme dlho sami spolu?

STREDA - MERKÚR - POSOL, presne tieto tri slová si vyberám z dnešného výkladu možností. Merkúr je úžasný mág, kuzelník slova, z mytológie sa dozvedáme, že je poslom medzi bohmi, ale čo sa mne momentálne z jeho "schopností" prihovára - on spája v sebe mužsko-ženský princíp. Vďaka tomu dostal prívlastok - dvojitá planéta. Muž a žena v jednom. Muž a žena jedno. Môj učiteľ jogy hovorieva, že muž a žena sú ako krídla jedného vtáka. Dochádza ti to?

Oblečiem si dnes symbolicky Merkúrov plášť a som poslom dobrých správ. Oznamujem ti:

♡ skôr ako dnes vypustíš zo seba akékoľvek slovo, máš schopnosť ho previesť cez svoje srdce, aby si hovoril/a láskavo,

♡ vedz, že ak ti ide v súčasnej situácii koronavírusu tvoj partner na nervy, uvedom si, že aj to sa zmení, a tak nekrič a nerob veľké rozhodnutia,

♡ ak už si nevieš dať so sebou rady, lebo... polož otázku do svojho vnútra - ako by to, čo v sebe cítim, vyjadrila láska?

♡ Merkúr je čarodej v komunikácii, vie vybrať správne slová zo slovnej zásoby tak, aby hovoril bez zraňovania a manipulácie. Dobrá správa - aj ty to vieš,

♡ nádych, výdych, zavri oči, otvor srdce a buď poslom lásky vo svojej rodine. Rodina lásky láskou žiari a dokáže prežiariť celý svet, Zem, Vesmír.

♡ a tak teda:

ŠŤASTNÝ DEŇ, ŽENA.

ŠŤASTNÝ DEŇ, MUŽ.

ŠŤASTNÝ DEŇ, POSLOVIA POROZUMENIA A LÁSKAVEJ KOMUNIKÁCIE.

Priestor je váš, leťte, obohaťte svet dobrým slovom.

Daj si priestor, leť svetom a buď poslom dobrých slov. Máš na to. (SARITA)