Štvrtok - vieš byť pozorným žiakom?

Parádne učenie nám prišlo do života. Najviac ho navonok vnímame cez vzťahy a zrkadlá, ktoré nám naši partneri, deti, priatelia, známi, ale aj samota, ak si single, nastavujú. Cez nich prichádza učebná látka i vysvedčenie.

ŠTVRTOK, JUPITER, UČITEĽ, tieto tri slová sa dnes ráno pýtali spolu, hoci rozum mi vravel, že k Jupiterovi sa viac hodia napríklad - šťastie, rozmach či možnosti. Učiteľ ma najhlasnejšie oslovoval. Pochopila som. Súčasnosť koronavírusová nás totiž silno učí v mnohých oblastiach naraz. Nie sú to len písmenká pekne po jednom, ale život nám zosypal a pomiešal spolu to, čo sme si doteraz nevedeli ani predstaviť. A uč sa, človeče.

Z množstva učiva súčasnosti vyberám JA. Zobleč z neho všetky šaty, všetky masky, všetky nálepky a pozri mu do očí. Čo vidíš? Akou bytosťou si?

Presne toto robí súčasnosť, zoblieka do naha náš charakter. Odhaľuje človečie cnosti i neresti a uč sa. Žiadnu nevypracovanú domácu úlohu neschováš, ani žiacku knižku. Múdro sa uč. Láskavo sa uč. Prijímaj a ďakuje, že túto možnosť máš. Koľkí ju už nemajú!

Robíš doktorát kvantovým skokom. Doteraz to bol život v bavlnke a v teórii, teraz žiješ prax svojho srdca. Spájaš sa sám/sama so sebou, zároveň so všetkými bytosťami sveta. Parádna skúška srdca. Tvoji najbližší sú svedkami tvojho učenia, a tak

♡ s láskou a pokojne natri chlebík svojim deťom,

♡ s úctou a pokorou naber, žena, do taniera prvému tvojmu partnerovi,

♡ s láskou, muž, ukazuj svojim deťom múdrosť života,

♡ čokoľvek dnes budeš robiť, vedz, že sa učíš a z množstva učebnej látky si vyberá tvoje zoblečené JA tú, ktorú najviac potrebuješ k svojmu rastu, k spoločnému rastu všetkých nás. Sme v jednom kruhu. Nech je láskavý, múdry, súcitný, tvoj, môj, náš...

Máme na to, aby sme každodennými, praktickými, človečenskými krokmi zložili božský doktorát.

Fotografia rúk, ktoré vytvárajú srdiečka, vznikla na záver meditačného stretnutia v Liptovskom Hrádku. Momentálne sa nestretáme, ale spojenie ostalo. (SARITA)