Sobota - rozhoduješ sa pre pokoj či chaos?

... rozhoduješ sa pre múdrosť vedmy či si hašterivá starena, rozhoduješ sa pre múdrosť starca či si ofrfľaný dedko. Vieš, že toto rozhodnutie máš v rukách ty? Každý deň a celý svoj život. Záleží. od tvojich postojov a rozhodnutí

SOBOTA, SATURN, MÚDROSŤ som na dnes vybrala z ponuky saturnskej soboty. Múdrosť v Saturnovom šate má však svojské zafarbenie. Je v nej i zodpovednosť, i poriadok, i systém, i trpezlivosť, asketizmus, disciplína, hranice, samota... Dosť na jedného, však? Presne o tom je Saturn a dary, ktoré nám sype. A podotýkam, že v súčasnosti je Saturn riadne v hre nielen v súvislosti so sobotou, ale má významné postavenie aj na astrologickom nebi.

Ktoré z darov Saturna vnímaš ty osobne? Žeby momentálne všetky? Sú to pre teba dary alebo obmedzenia? Kým si v sťažovaní, v obviňovaní iných, kým ukazuješ prstom na toho i onoho, kým vidíš všade len prekážky, kým nadávaš na politikov, ale i partnerovi, deťom, psovi - Saturn má kopec roboty! Vtedy vie, že si v chaose a ponúka ti svoju školu. Uprac sa. Poď na cestu, na ktorej si bude tvoja duša spievať. Nejdeš? Ok, posielam ti koronavírus. Napríklad.

Keď si však krásne vo svojom strede a vieš z neho reagovať pokojne na súčasnosť, Saturn si môže založiť ruky. Vie, že si prijal prítomnosť a spokojne ti prenecháva svoje dary. Žehná ti. Jedným očkom ťa však bude sledovať aj tak. Pre istotu... aby si ostal na správnej ceste, aby tvoja duša šla vo svojom zámere, ktorý prišla zrealizovať na Zem cez fyzické telo.

Saturn v tebe ťa vedie do zrelosti, pokojnej staroby, ponúka ti možnosť dozrieť do pozície vedmy, múdreho pustovníka, celistvého človeka. Pokorne príjmi ponúkané možnosti a kračaj ďalej. Možno sú teraz pre teba schody do neba kamenisté a prísne, no ver, že ti ich pripravil s najväčšou láskou. Ako tvoj otec, ako spojenie všetkých otcov v tvojom rode, ako tvoj nebeský otec.

Niekedy potrebuješ kráčať rozkvitnutou lúkou, inokedy po kameňoch, ale môžeš vystupovať aj kamennými schodmi. Život ti vždy nejakú možnosť ponúka. Vyberaj múdro. (SARITA)