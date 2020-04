Nedeľa - aký vzťah máš s otcom?

Často hovorím, že vzťah, aký máš so svojou mamou a so svojím otcom, ovplyvňuje celý tvoj život.. Osobný, partnerský, profesionálny, ale i tvoje zdravie. Rodičia sú kľúčovými hráčmi pre tvoj spokojný život, pre tvoje šťastie.

Pozor! Nie výhovorkou!!! Ja som taký, taká, lebo môj otec, lebo moja mama mi nedala toto a toto, lebo oni ma tak vychovávali, lebo ma nemilovali, lebo ma dusili láskou, lebo medveď. Mal si, mala si tých najlepších rodičov, akých si si pre svoj vývoj vybrala. Bol to tvoj výber.

***

NEDEĽA, SLNKO, OTEC. Pred týždňom sme začali dotyky s dňami týždňa pondelkom, ktorého vládnucou planétou je Luna a predstavuje matku. Matka - Luna dáva celému týždňu výživu, uzaviera ho však otec - Slnko. Dáva hranicu - týždeň definitívne končí.

Predstav si Slnko v našom vesmíre. Je v centre slnečnej sústavy, ostatné planéty k nemu s úctou vzhliadajú, no otec-Slnko poslal život v takej podobe, akú my poznáme, len na Zem. Otec ti dal život. Bez Slnka by sme neboli, bez otca by si nebol, nebola.

Naši predkovia s RAdosťou a slávnostne vzhliadali k Slnku v slnovratový deň. Ako ty vzhliadaš k svojmu otcovi? Je v tvojom srdci RAdosť pri pohľade naň? Vieš skloniť hlavu k jeho nohám? Je pre teba slávnosťou byť s ním?

Slnko v tvojom horoskope ukazuje cestu. Špeciálne Tebe. V akom znamení stojí, také dary máš, s takými darmi buduješ svoje šťastie, s takými darmi celý pozemský život svietiš ostatným.

Uvedomuješ si, aké dary ti dal otec? Prvým obrovským je tvoj život. Druhým..., tretím..., tisícim sú všetky talenty, nadania, požehnania, ktoré aj vďaka tvojmu otcovi k tebe prichádzajú, ktoré máš, do ktorých ti svietia všetci predkovia z mužskej línie tvojho rodu. Cítiš tú silu? Nie si sám, sama v žiadnej situácii.

V pohode či v chaose sa o túto silu môžeš oprieť. Ty, žena, jej dôveruj, aby si svojmu mužovi svietila a hriala. Ty, muž, ju naplno vdýchni, aby si žene dával bezpečie a lásku.

Že nemáš muža, že nemáš ženu? Pokojne. Máš. Tvoj vnútorný muž od veky vekov tancuje s tvojou vnútornou ženou, ak im to dovolíš. Ak im ty vytvoríš podmienky, spolu rastú, letia, podporujú sa navzájom. Tvoja vnútorná žena svieti, tvoj vnútorný muž ťa vedie do celistvosti, ak chceš - do RAja.

Ak však tvoj vnútorný muž živorí, ak tvoja vnútorná žena je v chaose, ty slabneš. Ak sú obaja v pohode, ty kvitneš. Kvitneš do života a život ti vie dať ďalšie bonusy.

Teraz už rozumieš nebeskému tancu Slnka a Luny? Tancujú od svojho stvorenia tanec prijatia, pochopenia, harmónie, lásky. Slnko mrkne na Lunu, ona mrkne na Slnko, usmejú sa v tvárou v tvár a vedia, že svet je v poriadku, že môžu pokojne kráčať ďalej. Tak ako ty.

So Slnkom je zviazaný život. Od veky vekov sa riadime jeho svetlom a teplom. Jeho východy i západy nás fascinujú. Východ na fotografii je z ostrova Hvar, kde mávame jesenné etikoterapeutické semináre a kde sa v cvičení pri východe Slnka dejú zázraky. (SARITA)