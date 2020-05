Máj v etikoterapeutických pohľadoch do horoskopov

Májové horoskopy momentálne ponúkam v krátkej verzii a s jedinou vetou šitou na mieru tomu-ktorému znameniu. Totiž čas, ktorý práve žijeme, nám dáva veľa možností, aby sme intenzívnejšie a do hĺbky spoznávali najmä seba. SEBA.

Seba bez ukazovania prstom na partnera, detí, suseda, situáciu, choroby, katastrofy... Súčasná situácia vo výnimočnom stave a v stiahnutí sa mnohých do svojich domovov dáva príležitosť rozpoznávať, kde máme ešte veľké strachy a nedôveru a kde dokážeme ísť cestou dôvery a pokoja.

Každé znamenie zverokruhu a každý z nás osobne má svoje vlastné nastavenie do tohto života, žije zmes svojich vlastných energií - jedinečných, autentických, neopakovateľných podľa rovnakých zákonov Vesmíru. Náš postoj k nim je ale iný, ich pôsobenie rovnaké. Presne tak, ako počas novov a splnov môže mať každý z nás iné pocity, môže mať k nim iný postoj, no oni bez ohľadu na to, či ich vnímame, či nie, pôsobia. Spln bude 7.5. v Škorpiónovi, nov 22.5. v Blížencoch.

***

Súčasnosť z mnohých nás mohla vytiahnuť najmä strachy, negatívne pocity, nespokojnosť, hnev, bezmocnosť, sebadeštrukčné programy... . Zo strachov sa mohli objaviť najmä:

* STRACH ZO ZLYHANIA

- že nedokážeš napríklad na zmenu, ktorá prišla, adekvátne zareagovať, a tak ideš do chaosu, zmätkov, ďalších strachov až do depresie,

- že sa nedokážeš zabezpečiť svoju rodinu, keď strácaš zamestnanie, keď sa finančná rezerva stenšuje, keď nemáš príjem,

- že zlyhávaš ako chlap, ktorý si nevie predstaviť, ako chrániť svoju rodinu, svoje hniezdo,

- že zlyhávaš ako žena, ktorá nevie dať pokoj, svetlo a výživu svojim deťom a partnerovi,...

* STRACH Z OPUSTENIA

- že sa cítiš sám, sama, napriek tomu, že si so svojimi blízkymi v úzkom kontakte. Odrazu zisťuješ, že ti nerozumejú, že im nerozumieš, že nie ste v spojení,

- že si odtrhnutý, odtrhnutá od svojich priateľov a chýbajú ti. Ak ti fakt chýbajú, dávaš najavo, že si sám so sebou nespokojný, že nie si úplný a celistvý.

***

Možností, techník a zručností ako zo strachov von, je veľa, jedna z mne najlepších, najpríjemnejších ciest je - dôverovať. Dôverovať životu, že mi prináša presne to, čo v danú chvíľu potrebujem žiť, dôverovať Bohu, Vesmíru, životu ako takému, dôverovať tejto chvíli, dôverovať sebe, že to dáš. Narodil si sa predsa na túto Zem, jedinečnú. S vďakou prijmi to, čo ti ponúka a s vďakou ponúkni to, čo ty môžeš svetu dať. Napríklad:

Baran : nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju odvahu a vernosť.

Býk: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť byť tu a teraz.

Blíženci: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť vytvárať spojenia.

Rak: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť vytvoriť pocit domova, kdekoľvek si.

Lev: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť byť láskavým kráľom, kráľovnou v každej situácii.

Panna: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť pozerať na dianie okolo seba triezvo a bez vypätých emócií.

Váhy: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť vytvárať pokoj a harmóniu vždy a všade.

Škorpión: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť vidieť a chápať hlboké súvislosti vo všetkom, čo sa deje.

Strelec: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť nachádzať dobro a správne východiská vždy a všade.

Kozorožec: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť nachádzať najlepšie riešenia v danom okamihu.

Vodnár: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť pozrieť sa na akékoľvek dianie z nadhľadu.

Ryby.: nadýchni sa a zdieľaj so svetom svoju schopnosť dôverovať životu, že sa vždy deje to najlepšie, čo sa má.

Želám šťastlivo a s dôverou do ďalších dní

Celé etikoterapeutické horoskopy odo mňa ako ČAROkruhy života nájdeš v májovej Vitalite. Tiež je v nej etikorozhovor s Vladimírom Červenákom, v ktorom sme sa pozreli na krízu ako výzvu ku kvantovému skoku. (ARCHÍV)