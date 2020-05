Dotkni sa s úctou zeme i Zeme, po stáročia po nej chodili tvoji predkovia

Návrat domov. Ten reálny, ktorý nás zastihol v jarných týždňoch, i ten, ktorý nám hovorí, že vlastný domov máme sami v sebe, mi ponúkol tému koreňov, predkov, pevných základov rodu... . Téma sa spojila s číslom tri.

Tri zastavenia ako tri zamyslenia nad pokladmi, ktoré máme v sebe, ale občas ich treba z toho množstva ďalších pokladov prvého energetického centra vytiahnuť na svetlo. Takže ja dnes z pokladov červenej, ktorá symbolizuje prvú koreňovú čakru, vyberám tri poklady: 1. ZEM, 2. NÁVRAT KU KOREŇOM a 3. SPOJENIE. Prečo práve tieto? ... lebo mi to tak napadlo. Nech sa páči:

1. Z POKLADOV ČERVENEJ - koreňovej čakry vyberám prvý a najväčší dar: našu ZEM a naše rody v súznení s ňou.

Vnímaš, akým obrovským šťastím je, že si sa narodil na Zem? Vnímaš tie možnosti? Tú rôznorodosť, farebnosť, vône? Tie velikánske možnosti učenia, aké v takejto podobe nenájdeš nikde vo Vesmíre? Vnímaš jedinečnosť miesta, kde si sa narodil? Vnímaš jeho krásu každý boží deň?

Vďaka životu na Zemi máš možnosť žiť autentický život. Svoj. Neopakovateľný. Jedinečný. Niet v celom vesmíre nikoho takého istého, ako si ty. Ty si si vybral pre život matku Zem, ty si si vybral miesto narodenia, svoj rod i svojich rodičov podľa toho, čo sa práve v tomto živote potrebuješ naučiť. Si na tom najsprávnejšom mieste s tými najsprávnejšími bytosťami.

Vidíš krásu vecí bežného života? Spomínaš na mamkine raňajšie kakavko, na otcov láskavo-prísny pohľad, na starkine muškáty a dym vyšúľanej cigarety starkého, na dlhé sukne prababičky a mozoľnaté dlane pradedka? Spomínaš, ako ste sa vo dvojici rozhodovali odtrhnúť jablko zo stromu poznania? Spomínaš...

Maličké okienko a starkine muškáty v ňom - ja to sú poklady z koreňovej čakry. (SARITA)

2. Z POKLADOV ČERVENEJ čakry, teda koreňového energetického centra, druhýkrát vyberám NÁVRAT KU KOREŇOM. Dôvod? Korene vyživujú. Ak im dáš pozornosť, starostlivosť, láskavosť, mohutnejú a sú nielen výživou, ale aj podporou - oporou pre celú rastlinu.

Tvojimi koreňmi sú tvoji predkovia počnúc mamou a otcom cez starých rodičov, prastarkých až pra, pra, pra, pra, pra... až po tých, ktorí boli vyhnaní z raja. Návrat ku koreňom znamená návrat do sily, múdrosti, láskavosti, hojnosti. Nie je to ustrnutie v minulosti. Je to aktívny život tu a teraz na pevných základoch rodu.

Venuj dnes spomienku svojim predkom myšlienkou, slovom, činom. Mrkni na fotografiu niektorého z nich a aktivuj rodovú výživu aj takto:

♧ zakrepči si v kroji či len so stužkou vo vlasoch. Bosky sa ty, žieňa, ľahučko odražaj od zemičky. Ty, muž, poriadneho dupaka daj. Spoj predkov v sebe s dotykmi so zemou.

♧ prepusť v stíšení, maľovaní, speve či tanci, pohybe, skokom cez večerný ohník všetky strachy a nedôveru.

♧ dotkni sa zeme a precíť, že po nej celé stáročia chodili tvoji predkovia. Po tej istej zemi ako chodíš ty. Tu sa milovali, tešili, plakali, modlili, žili... ako ty. Tu ti odovzdávajú silu rodu. Denno-denne. Čakajú, kým otvoríš spomienku i srdce k nim, aby ti mohli požehnávali.

Vráť sa ku koreňom dnes. Nečakaj, že o hodinu, popoludní, večer to dáš. Urob tak teraz, stačí myšlienočka, aby si zobudil silu rodu a svietil. Svietil rodu a rod tebe, aby sme aj dnes mali výživný, zmysluplný, dobrý deň.

Návrat ku koreňom je návratom do vlastného rodu, do vlastnej rodiny. (ARCHÍV DIEVČINY)

3. Z POKLADOV ČERVENEJ vyberám tretíkrát. Koreňová čakra, ktorej pripisujeme červenú farbu a je spojená s rodinou, rodom, národom, domovom a z toho vyplývajúcimi ďalšími témami, ponúka zo svojej palety... SPOJENIE.

Spojenie s vlastným vnútrom, vlastným domovom, ktorý pevne stojí na zdravých rodových základoch. Už vieš, že rod ti je oporou, teraz je čas rásť s požehnaním predkov do šťastného života tu a teraz.

Máš v sebe svetlo, úsmev, pokoj, veľkú zásobu správnych slov, súcit v srdiečku, múdrosť predkov, schopnosť s veľkou vášňou milovať. Dary preveliké, dary schopné spojenie s rodom i svetom i so sebou samým udržať. Udržiavaj, dôveruj, miluj. Naplno. Kamkoľvek tvoje oči plné lásky dnes vzhliadnu, kamkoľvek tvoje srdce vyšle lúč pochopenia, tam rastie svetlo, ustupuje tma. Čím viac svietiš, tým viac svetla svet má. Všetci všetko sme, všetci jedno sme.

Rešpektuj však, že aj tma je tvojou súčasťou. Aj vďaka nej si mohol vyrásť do svetla. Svetlo a tma - monáda života. Čas svetla, čas tmy. Teraz nastupuje svetlo, a tak:

♧ tvoje oči žiaria pochopením, vieš aj cez lásku v očiach hladkať deti, partnera, rodičov, priateľov,

♧ tvoje ústa spontánne vyberajú správne slová, ktoré majú silu udržať teba i svet v porozumení, v spojení. Ak nevieš, ktoré sú to, pozri do srdca - ako by to povedala láska?

♧ sladkosť žitia dnes rozprestiera svoje krídla a ty na nej ľahučko letíš.

Výživný, sladký, silný nech je dnešný deň.

Prvé energetické centrum sa spája s farbou červenou a ak jsi silne zakorenený v rode, život ti dáva ďalšie bonusy a pulzuje, pulzuje v dôvere... (SARITA)