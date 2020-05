Sme dizajnovaní na šťastie a radosť

Druhé energetické centrum v našom tele symbolizuje oranžová farba, ale aj jeho pozitívne kvality - radosť a šťastie. Samozrejme, má aj svoje slabé stránky ako všetko v duálnom svete.

K tým slabým a človeka oslabujúcim stránkam druhej čakry patria napríklad pocity viny a všetky negatívne vlastnosti a emócie. Moje tri zamyslenia na poklady z oranžovej čakry majú však takúto podobu:

1. Z POKLADOV ORANŽOVEJ druhej čakry vyberám RAdosť a rada slovíčko píšem s veľkým RA. RA ako Slnko, RA ako jeho oranžová farba pri východe, RA ako RAdosť zobúdzajúca sa s každým novým dňom, RA ako život. Vôľa žiť je síce "záležitosťou" tretieho energetického centra, no jej chrumkavé, šteklivé, vášnivé nastavenie sa rodí v oranžovej.

V oranžovej sa okrem RAdosti nachádza šťastie i pocity viny, spontánnosť i pudovosť, sexualita a tvorivosť v zmysle dať podnet niečomu novému - dať príležitosť narodiť sa dieťatku, ale i konať skratovo. Aj áno, aj nie ako dôsledok duálneho sveta.

Rozhodni sa práve dnes vybrať z oranžovej RAdosť. Jednoducho sa na ňu nastav, nech tvoje oči, nech tvoje srdce ju vidia všade, aj v tebe. Potrebuješ podnet? Spomeň si, kedy si sa naplno šťastne smial. Precíť to smiechové uvoľnenie a začni sa práve teraz usmievať - roztiahni pery do širokého úsmevu - nahlas sa zasmej. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, ho, ho, ho... Zabudni na kontrolu, ktorá ťa oslabuje, ha, ha, smej sa ako dieťa, hi, hi, pošli svoj smiech do svojho sveta, ha, ha, svet gombička hi, hi. Pocikal si sa od smiechu? Ha, ha, ha.

Uvoľnením cez smiech, RAdosť, TVORivosť si otváraš cestu ku kvalite svojho žitia. Mňam. Nauč svoje telo usmievať sa, smiať sa bez príčiny, RAdovať sa zo všetkého, z každej príležitosti, aj z tej, ktorá sa na prvý pohľad zdá náročná. RAdosťou sa uvoľníš, náročnosť rozpustíš a možnosti k tebe prídu.

Nech je teda tvoj i môj svet dnes plný RAdosti, smiechu, kreatívnej tvorby, plný silných pocitov šťastia, plný vášne a krásneho milovania. Usmievaš sa? Zasmej sa, ha, ha, hi, hi...

Oranžová svieti radosťou, nechtík lekársky aj liečivými účinkami. (SARITA)

2. Z POKLADOV ORANŽOVEJ po druhýkrát. Vyberám TVORivosť ako uvoľnenie, ako liečenie z negatívnych emócií a vlastností, ako proces spojenia so sebou samým, ktorého výsledkom je RAdosť a šťastie.

Cítiš krivdu, hnev? Prekáža ti pocit, že ti "niekto berie" slobodu? Ideš do nespokojnosti, hnevu, agresivity? Chceš sa liečiť z rozchodu, rozvodu, zo závislostí? TVOR a proces TVORenia ťa môže liečiť, podporiť, prejdeš ním premenou, ako sa z NEtvora môže stať šťastný TVOR.

◇ nakresli obrázok, mandalu, vymaľuj do nich svoju bolesť, nespokojnosť, žiarlivosť... vymaľuj relaxačnú maľovánku a výtvor s vďakou odovzdaj ohníku, vode či zemi.

◇ okruhliakom na hladine vody vytváraj kruhy. Pozoruj, ako sa zväčšujú, rastú, vytvárajú s odrazom z okolia nové a nové obrazy.

◇ poukladaj drevo na dvore, urob kamennú hrádzu na vode a potom ju rozober, vyklepkaj píšťalku, ktorá môže vydávať nádherné zvuky alebo môže ostať ticho. Nezáleží teraz na výsledku, ide o proces TVORenia, ktorý prináša na konci uvoľnenie, radosť, smiech.

◇ žena, vytvor si nežný opasok, náhrdelník z korálikov, špagátikov, látky, prírodnín... zíde sa pri žltej tretej čakre.

◇ muž, vytvor si opasok sily či mužský náramok z materiálov, ktoré ťa oslovia... zíde sa pri žltej tretej čakre.

Tvor, tvor, tvor, ľudský výTVOR. Ty si tiež výsledkom tvorenia v druhej čakre, a tak sa poďakuj za svoju existenciu jej autorom, svojim rodičom. Vytvorili nádherný "obraz" - TEBA, ľudskú bytosť.

Kvet ako meditačný obrázok - aké myšlienky, úvahy, súvislosti ti pri pohľade naň prichádzajú? (SARITA)

3. Z POKLADOV ORANŽOVEJ druhej čakry sa hlásim po tretíkrát a vynášam na svetlo špeciálnu druhočakrovú tému: tehotenstvo i nenarodené dieťatká. Veľká, veľmi veľká téma, ktorá má dlhotrvajúce dôsledky. Zároveň pripomínam, že výsledkom spojenia i tvorenia v druhom energetickom centre, v oranžovom poklade je RAdosť a šťastie.

◇ spomínaš si na okamih, keď si sa dozvedel, že budeš otcom, maminou?

◇ aké prvé pocity ťa zaplavili? Strach, či rodičovskú úlohu zvládneš? Prišiel úľak, či to dáš? Máš z prvého pocitu pocity viny? Stíš sa, vráť sa k tým pocitom a či si mamka, či otec v predstave alebo z očí do očí sa svojmu dieťaťu ospravedlň. Urobíš veľmi veľa pre svoj pokoj a jeho šťastný rast.

◇ stratili ste, rodičia, dieťatko skôr, ako sa narodilo? Poďakujte mu za tento dotyk s vami. Poďakuj mu, žena, že si práve teba vybralo pre prvú skúsenosť vo fyzickom tele, že si bola jeho prvou "postieľkou".

◇ obaja ho príjmite vo svojom srdiečku za svoje, venujte mu modlitbu, pošlite požehnanie, lásku, radosť, šťastie. Momentálne máte každý z vás inú cestu, no vystlite si ju teplom ľudského srdca. Urobíte veľa pre pokoj duše dieťatka a pre váš šťastný život i pre šťastný život vašich narodených detí.

◇ všetko so všetkým súvisí. Téma detí je prvotná záležitosť druhej čakry, no silno ovplyvňuje všetky energetické centrá. Tvoj postoj k narodenému či nenarodenému dieťatku ovplyvňuje teba na mnoho zrodení. Tvoje prijatie narodeného či nenarodeného dieťatka ovplyvňuje kladne alebo záporne vzťahy v rode medzi dospelými a deťmi. Môže blokovať rodenie detí na celé generácie, alebo požehnávať rod cez detí.

◇ znovu máš ty, božie dieťa, na výber, či príjmeš s láskou to, čo do tvojho života prichádza, aj narodené či nenarodené deti.

Šťastný a RAdostný deň.