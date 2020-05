Slnko svieti všetkým bez rozdielu. A ty?

Tri zamyslenia pri tretej čakre mi ponúkli vážnosť i ľahkosť žitia. Solárny plexus je totiž úžasné "zariadenie", ktoré nás informuje o tom, čo sa deje vo svete okolo nás, cez pocity v brušku. Tréma? Strach? Zamilovanosť? Napätie?

1. Z POKLADOV ŽLTEJ vyberám silu v dvoch baleniach. Pre mužov v modrom, pre ženy v ružovom. Ba v troch - ešte v jednom spoločnom s nápisom HOVORIŤ ŽIVOTU ÁNO.

S darom HOVORIŤ ŽIVOTU ÁNO sme sa narodili všetci. Je to dar od Boha a máme možnosť ho s úctou hýčkať, mojkať, žiť, vďaka nemu rásť, vďaka nemu sa učiť ďakovať. Áno tvojmu životu, áno môjmu životu, áno životu všetkých bytostí. Je to vzácny dar, jedinečný. Miluj ho, lebo nevieš, či a kedy ešte taký dostaneš.

S modrými a ružovými balíčkami si to občas zamiešame. Muži siahnu po ružovom a strácajú svoju mužskú silu, ženy s modrým naberajú mužské spôsoby. Nie orientáciou, ale často výzorom a najmä spôsobom, ako myslíš, hovoríš, konáš. Ak sa tak deje, poďakuj, že už vieš, s akým zámerom si prišiel na Zem: muž stať sa mužom, žena vplávať do ženskej polarity. Jednoduché, však? Život ti však ukazuje pravdu o sebe samom. Kde si práve teraz práve ty?

Žlté slniečka. (SARITA)

2. Z POKLADOV ŽLTEJ vyberám SLNKO, má mužskú energiu a je silne životodárne.

Tvoje vnútorné Slnko sídli v oblasti slnečného pletenca, v tretej čakre. Určite vieš kde. Keď si zaľúbený, presne v tomto mieste ti lietajú motýliky. Keď cítiš bezmocnosť a úzkosť, presne v tom mieste cítiš napätie, bolesť. Znovu máš možnosť. Možnosť užívať si motýliu silu alebo pocity bezmocnosti. A vieš čo? Poďme my do zaľúbenosti:

☆ postav sa z očí do očí zrkadlu v kúpeľni, zahlaď sa do nich. Vidíš, ako ťa bytosť za tými očami miluje? No, no... ostaň v pokoji, neprotestuj, čakaj, kým motyliky v brušku začnú mavať krídelkami. Vidíš? Bytosť v zrkadle ťa miluje ťa. Veľmi.

☆ dovoľ, nech sa teplo zo solárneho plexu rozleje do celého tela, nech tvoje brušné Slnko prehreje každú bunku tvojho tela. Slnko na oblohe sa nepýta, komu svietiť, komu nie. Nestaraj sa ani ty. Svieť svojim bunkám od najmrňavejšej po najväčšiu. Oni slúžia tebe, ty im dopraj teplo lásky. Zaľúbené bruško do zaľúbených buniek. Wauuu - tvoja sila rastie, tvoja imunita silnie, tvoj " brušný mozog" si mädlí ruky, tvoja vôľa konať naberá na obrátkach...

☆ svieť ticho, pokojne svojim bunkám, ony lúče tvojho Slnka vyšlú do sveta bez toho, aby riešili komu áno, komu nie. Svojím vnútorným svetlom tak svietiš, žiariš, inšpiruješ. Nech sa tak deje.

Sila žltej je silne viditeľná. (SARITA)

3. Z POKLADOV ŽLTEJ som dnes chcela vybrať niečo, čo si málokedy uvedomujeme. Niečo malé, ale významné. To mi povedal rozum a odmlčal sa. Zadôverovala som svojej intuícii a po chvíli hľa! VTIP ako poklad tretej čakry vybehol.

Áno, vtip ako radostné, uvoľnené ÁNO životu.

Áno, vtip ako ľahkosť žitia.

Áno, vtip ako sila a vôľa žitia.

Áno, vtip ako korenie života.

Áno, vtip ako to zaľúbené šteklenie v brušku.

Áno, vtip ako bruško natriasajúce sa smiechom.

Áno, vtip ako vesmírne žartovanie.

Áno, vtip ako radostné ÁNO životu.

Daj dnes dobrý vtip! Taký, až sa ti bruško šťastne roztrasie. Ja pridávam jeden škorpiónsky:

"Tá dnešná mládež je ale márnotratná," hovorí jedna spermia druhej, keď stekajú dole umývadlom.

Deň plný ľahkosti žitia želám.

Źlté slniečka pristáli na pribylinských lúkach. (SARITA)