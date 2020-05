Srdce - plné tajomstiev i darov. K jeho najväčším darom patria súcit, pokoj a láska. Veľmi ho však oslabuje ľútosť a negatívne pocity. Keď som písala textíky k jednotlivým čakrám, zarezonovalo mi spojenie dychu a srdca.

S nádychom - milujem, s výdychom ďakujem. Nájdeš to hneď v prvom popise:

1.Z POKLADOV ZELENEJ srdcovej čakry vyberám SRDCE samotné. Nacíť sa naň, uč sa od neho vytrvalosti a dôvere. Začalo biť ešte skôr, ako si uzrel svetlo sveta a ostáva s tebou do posledného výdychu. Každý nádych a výdych je posvätným spojením so životom.

Nadýchni sa a povedz mu: MILUJEM ŤA, OSPRAVEDLŇUJEM SA TI za všetko, čo som ti na vedmej i nevedomej úrovni spôsobil, prosím ODPUSŤ MI, ODPÚŠŤAM TI a ODPÚŠŤAM AJ SEBE. A potom dlhý, dlhokánsky výdych naplnený vďakou a napĺňajúci celé telo, priestor okolo teba v jednom úprimnom, pokojnom, súcitnom, láskavom ĎAKUJEM.

S nádychom - milujem, s výdychom - ďakujem.

Zachovaj si tento rytmus lásky a vďaky v každom nádychu a výdychu. Vo chvíli pokoja v pokoji sa naň napoj, vo chvíli nastupujúceho chaosu i strachu vedome sa naň napoj. Po čase tvoje telo samé od seba každý nádych premení na lásku, každý výdych na vďaku.

Milujem - ďakujem, milujem - ďakujem, milujem - ďakujem...

Dažďová kvapka mi pripomína srdce... (SARITA)

2. Z POKLADOV ZELENEJ vyberám po druhýkrát a vyberiem STRED. Tvoje srdiečko si našlo v tele miesto v strede medzi ľudským a božským. Tvoje fyzické srdce vystrelo ruky k božskému srdcu. Ak si vytvoril v dôvere spojnicu - diaľnicu od prvej čakry po srdcovú, dvere do božského sú otvorené práve cez tvoje srdce. Otvorené srdce. Pripomína ti to niečo?

Otvorené srdce plné pokoja, láskavosti, súcitu v strede:

♡ prídu búrky - tvoje srdce ostáva v pokoji, ty vo svojom strede,

♡ príde pokoj - tvoje srdce i ty ostávate v strede,

♡ príde radosť - tvoje srdce i ty ostávate v strede.

Vysoká škola srdca to je, do ktorej vstupenkou je práve tvoj pokoj, láskavosť a súcit. Nič zvonka. Tieto poklady máš ty v sebe. Cítiš ich?

...alebo inak. Predstav si obrovské koleso a možnosť voľby:

1. chytíš sa jeho okraja a čím viac sa koleso točí, tým viac a rýchlejšie sa točíš i ty. Možno chvíľu v radosti lietaš, možno sa dlho kŕčovito držíš, aby si sa kolesa vôbec udržal.

2. chytíš sa kolesa v jeho strede, na oske. Vtedy zistíš, že sa ho vôbec nemusíš držať. Stačí len byť a plynúť. Stačí len byť a máš v pokoji výhľad na celé dianie, na celý život kolesa, vidíš súvislosti, chápeš, cítiš, vieš... si predsa v strede!

Si v chrámovom strede svojho srdca. Ži a užívaj.

Zelená i ružová farba symbolizujú srdce . jarná jabloň je plná srdcových impulzov. (SARITA)

3 Z POKLADOV ZELENEJ vyberám tlkot srdca. Chcela som sem jeho zvuk zapísať. Ako? Ktoré písmenká naň použiť? Ako zapísať ľudskými znakmi to božské v nás? Rozhodla som sa inak.

POČÚVAJ SRDCOM,

a relaxuj, medituj, zaspávaj, spoj sa v počúvaní so všetkými srdiečkami sveta, spoj sa so srdcom Matky Zem, spoj sa so srdcom Vesmíru a tancuj tanec života v spoločnom rytme všetkých sŕdc.

https://www.youtube.com/watch?v=EM1dyDNDqL4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1n5YUGMGGLTTrehXaDAXm6ElMd_ANQjEMpcQ8J7EoN65yKVm3IDwxDew8