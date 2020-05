Komunikačná má modrú farbu

Komunikačnú čakru podporuje modrá farba, ale aj všetky tvoje tvorivé prejavy. Ja som z pokladov tejto čakry vybrala tri. Možno sa ti budú hodiť. Nech sa páči:

1. Z POKLADOV MODREJ komunikačnej, krčnej čakry vyberám poklad menom ČISTOTA. Možno ho v tomto prípade čiastočne nahradiť aj slovkami férovosť, úprimnosť, jasnosť, ale čistota pre mňa je momentálne top. Hovorí totiž o čistote myšlienok, slov, pohybov. Hovorí o čistom štíte pod kľúčnymi kosťami, ktorý filtruje slová tak, aby voňali úprimnou ľudskosťou.

Dovoľ dnes, nech každé tvoje slovo je detsky úprimné, čisté a pravdivé. Veď rozprávkové - cisár je nahý - je rozprávkovo skutočné.

Dovoľ dnes, nech každé tvoje slovo je očistené od manipulácie, pichliačov, bodliakov i mečov. Je čas pokoja a mieru, mierové halúzky kvetov ti to v prírode denne pripomínajú.

Dovoľ dnes, nech čistota tvojich myšlienok, slov i činov je otočená rovnovážne do vonkajšieho sveta i do tvojho vnútorného. Ako dnu, tak i von. Čistota dnu, žiarivosť navonok.

Dovoľ dnes, zajtra, navždy... nech tvoj štít (aj štítnej žľazy) je čistý, žiarivý, v láskavej komunikácii s tebou samým i s celým svetom.

Čakanka sa halí do modrej a skromne stojí najmä pri cestách. (SARITA)

2. Z POKLADOV MODREJ po druhýkrát a vyberám slovo MOST. Ako súvisí s piatou čakrou, ktorá sa halí do modrej? No predsa piata čakra, zodpovedná za komunikáciu a sídliaca pod kľúčnymi kosťami, je mostom medzi srdcom a rozumom.

Most medzi srdcom a umom sa zdá nenápadný ako drobný kvietok stratený v tráve. Veľa kvietkov však tvorí modrý koberec, veľa tvojich srdcovo-umných prejavov tvorí teba.

Hovorí sa, ze srdce je dobrý navigátor, ale zlý pilot. Rozum zas dobrý pilot, ale zlý navigátor. Most vedúci cez piatu čakru ich spája. Rozum si beží z jednej strany mosta, srdce z druhej, v strede mosta - v krčnej čakre - sa stretnú, premiešajú a ty konáš.

Udržuj si teda most medzi srdcom a umom priechodný, čistý, príjemný, lebo vďaka nemu máš ty svoje špecifické vyžarovanie, vyjadrovanie, konanie. Robíš tak láskavým slovom, tvorivými nápadmi, žena ladnými pohybmi, muž istotou v konaní, alebo akoukoľvek inou kultivovanou komunikáciou - nemusí ísť len o slovo.

Tvoja kontrolka bude v pocitoch: ráno sa budíš šťastný, večer zaspávaš vďačný. Nech sa tak deje.

Drobné kroky v tvojom živote sú ako drobné kvietky - jeden ledva vidíš, veľa ich vytvorí koberec. (SARITA)

3. Z POKLADOV MODREJ komunikačnej čakry vyberám po tretíkrát a na svetlo vyšlo slovo SLOVO. Na počiatku bolo slovo... zrodilo sa v spiritualite, nabralo energiu i emóciu, prešlo mentálnou úrovňou a manifestuje sa cez tvoje telo, cez tvoje hovoridlá v našom svete.

Slovo ako impulz, sila, energia.

Slovo ako pohladenie či zbraň.

Slovo ako pokoj či nepokoj.

Slovo ako múdrosť či hrubá sila.

Slovo ako inšpirácia či konšpirácia.

Slovo ako súcit či ventilácia tvojho napätia.

Slovo ako možnosť lásky či boja.

Ty vyberáš zo všetkých možných možností vždy tú, na ktorú si v danú chvíľu pripravený. Slovenčina ti ponúka celú paletu nádherných "slovových" farieb. Máš ľudskú výsadu z nej vybrať správne slovo a s každým prejsť bránou srdca. Máš ľudskú výsadu hovoriť tak, že tvoje slovo dýcha láskou, pokojom, že si cez slovo cítiacou i súcitiacou bytosťou.

Tvoje slovo sa môže rozvíjať do otvoreného kvetu, môže voňať, môže byť mäkkým i múdrym zároveň. Pamätaj - komunikačná čakra je mostom, ktorý spája srdce s umom, ale aby kvet mohol rozkvitnúť do plnej krásy, potrebuje mať zdravé a vyživované korene, radostnú a mocnú stonku, otvorenú kvetovú hlávku. Tak kvitneš do múdrej krásy a prejavuješ ju, manifestuješ slovOM

Vzácnosť v prírode? Áno - v modrom šate. (RO MAN)