... a pútnik putuje ďalej...

Sedem čakier, sedem krát tri zastavení ako inšpirácie na stíšenie. Tieto čakrové cesty vznikali od začiatku výnimočného stavu s koronavírusom ako podpora tých, ktorí so mnou boli v ženských i meditačných kruhoch.

Tieto krátke raňajšie zamyslenia šli po sociálnej sieti a niektoré z nich aj v tomto blogu. Vznikali rána po stíšení s modlitbou na energii daného dňa. Boli pre mňa nádhernou výzvou i inšpiráciou. Ďakujem a zverejňujem posledné tri z čakrovej série ako tri v jednom. Tri zamyslenia v jednej čakre.

1. Z POKLADOV FIALOVEJ korunnej čakry vyberám POCHOPENIE v samote. Ide o tiché, múdre pochopenie vesmírnych, božích zákonov a plynutie v nich. Či sme cestu životom zvládali v pohode, či v nepohode, všetkých nás čaká tá posledná uzučká cestička, na konci ktorej stojí pravda. Pravda o tom, či naše srdce bude ľahšie ako pierko. Tam je rozhodnuté.

"Niekto sa do božej náruče narodil, niekoho do nej život dokope," vetička z knihy citátov, ktorá mi rezonuje s posledným domom astrologickej mandaly horoskopu. Dom spirituality. Každý k nemu smerujeme, každý si ho ohmatá svojím spôsobom, každý ním prechádza sám na konci života. Ako? Buď v tichom pochopení a odovzdaní sa, buď v hneve a nespokojnosti. Presne tak, ako si žil, ale s tým rozdielom, že tam už nemáš ani čas, ani energiu, aby si niečo zmenil.

Teraz chápeš, prečo je dôležité objaviť svoje dary, požehnania a talenty a zdieľať ich so svetom? ... prečo je dôležité žiť cnosti jednotlivých astrologických znamení? ... prečo je dôležité odhaľovať svoje neresti, tiene, boľačky a riešiť ich v plnej sile života?

... lebo pochopenie ako dar korunnej čakry.