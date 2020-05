Nielen o intuícii je čelová čakra

Keď sa povie tretie oko alebo čelová čakra, zvyčajne ako jeden z prvých jej pokladov vyskočí intuícia, To sa stalo i mne, no vzápätí sa objavili ďalšie silné dary tejto čakry. A o nich bude reč v tomto príspevku.

1. Z POKLADOV INDIGOVEJ čelovej čakry sa vynorila najprv intuícia, ale prehlasovala ju schopnosť vnímať súvislosti. Parádna schopnosť. Prichádza k tebe, ked máš otvorené tretie oko. Pozor však, nie sú to len akési dvierka na chlieviku, ktorým oko pozerá. Dvoma očami totiž pozeráš naplno do vonkajšieho sveta, tretím okom do svojho vnútra. Žiadne producírovanie do matrixu. Tichá múdrosť videnia tretím okom. A prináša poklady.

...a vidíš súvislosti naprieč životom, naprieč rodom, naprieč históriou ľudstva. Vieš, že keď pohne motýľ krídelkom na Podunajskej nížine, v Tatrách sa strhne vietor. Vieš, že keď sto opíc sa naučí piť kávu, budú ju piť všetky opice. Vieš, že keď budeš odmietať počuť to, čo ti je nepríjemné, v starobe budeš hluchý. Vieš, že keď... Chápeš, prečo sa tak deje a ostávaš v pohode. Vidíš príčinu, rozumieš dôsledkom.

Si ako vlčí bôb, po novom lupina. Pevný v koreňoch, ohybno-kreatívny v stonke, krehký vo výraze a kvet krôčik po krôčiku sa rozvíja, silnie, vonia... vrchné kvietky sú napokon veľmi jemné, no stále sa ťahajú i otáčajú za svetlom, za Slnkom. Sú ako dve dlane spojené v modlitbe. Šiesta čelová čakra ti tak otvára pohľady nielen do vnútra seba samého, ale najmä do božej záhrady. Tiché zázraky sa dejú.

Vlčie bôby ako jeden zo symbolov indigovej čelovej čakry - podľa mňa. (ARCHÍV)

2. Z POKLADOV INDIGOVEJ šiestej čakry po druhýkrát a vyberám poklad, ktorý viem pomenovať niekoľkými slovami. Ide totiž o vytváranie pozitívnych obrazov budúcnosti. Možno by som ho mohla nazvať aj denným snívaním s otvorenými očami, alebo predsa len jedným slovom - predstavivosť podporenú intuíciou. To sú všetko poklady čelovej čakry.

Ostávam pri prvom pomenovaní - Vytváranie Pozitívnych Obrazov - VPO. Dôvod? VPO má veľký vplyv na našu prítomnosť i budúcnosť. Prítomnosť okorení, dá jej šmrnc, teba naladí, zdvihne vibrácie, dodá silu, ty žiariš, budúcnosť pripravená, budúcnosť žiari... TVORenie na mentalnej úrovni, do ktorého sa premietajú tvoje osobné energetické a spirituálne skúsenosti z tvojho rodu i tvojich minulých zrodení.

Poďme do praxe. Prebehla ti kedysi v detstve predstava, že budeš učiteľom a povedieš žiakov do múdrosti? Cítil si túžbu v špiku kosti? Možno si v dospelosti učiteľom, kňazom, inšpirátorom, lektorom...

V tínedžerskom veku si si zapísal do tajného denníka, že chceš precestovať svet a cítil si jeho vôňu v rôznych krajinách Zeme? Možno si v dospelosti cestovateľom, nadšeným turistom i objavovateľom, vedcom študujúcim rôzne ekosystémy sveta, zberateľom skaliek a mušličiek zo všetkých pláží sveta...

Túžil si v detstve po teplejšom objatí, po väčšom porozumení, väčšej pozornosti... ako sa ti dostávalo z tvojho pohľadu v rodnom hniezde? Bola to živá túžba? Možno máš teraz veľkú rodinu a objatia svojich detí si naplno užívaš. Možno máš veľkú rodinu celého svojho sveta a užívaš si objatia cez pochopenie, pozornosť, lásku iných ľudí.

Mám návrh želania do našich dní. Ber, neber podľa tvojho nastavenia, podľa tvojej dôvery, súcitu, intuície. Mám jednoduchý návrh želania, ktorý si môžeš sprítomniť, uvedomiť hocikedy vo svojom čase a podporiť svojou predstavivosťou: NECH SÚ VŠETKY BYTOSTI ŠŤASTNÉ.

Vraj sa volajú aj cigánočky tieto jedny z prvých jarných kvietkov. (ARCHÍV)

3. Z POKLADOV INDIGOVEJ po tretíkrát a vyberám ZODPOVEDNOSŤ. Zodpovednosť za to, ako so silou, ktorú budíš v sebe a ktorá prúdi od prvého energetického centra celým čakrovým systémom, naložíš. Indigová čelová čakra je tvojím svetielkom, je pravdou o tebe. Má v sebe mnohé možnosti tak, ako každá jedna tvoja čakra. Čelová napríklad aj intuíciu, aj jasnozrivosť, aj telepatiu, aj vizualizáciu minulosti, aj obrazy budúcnosti, aj snívanie, aj možnosti vnímať nehmotný svet, aj schopnosť vkročiť do toho božského.

Rozumieš teraz, prečo hovorím o tvojej zodpovednosti? Zodpovednosti za to, čo urobíš s pokladmi, darmi šiestej čakry? Vedz, že ich všetky máš aj ty spolu s osobnou zodpovednosťou. A tak vedz aj to, že v čelovej čakre rozhoduješ, či ostaneš hercom v divadle pozemského života a budeš prezentovať jej dary ako atrakcie, alebo tichučko krok za krokom vstúpiš do nebeského kráľovstva.

Šťastlivo.

Mnoho lupienkov indigovej čakry ponúka mnoho možností. (ARCHÍV)