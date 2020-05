Jún v etikoterapeutických horoskopoch

V júni bude spln 5.6. v Strelcovi, to znamená, že všetci budeme nejakým spôsobom riešiť pohyb a pohľad na svet cez strelecké optimistické či pesimistické zrkadielko. Prečo píšem pri Strelcovi o optimizme i pesimizme zároveň?

Palica má dva konce, tak aj každé znamenie, každá planéta, každá situácia má minimálne dve možnosti. na opačných koncoch "svojej palice" .Plus i mínus. Júnový spln je dôležitým dňom pre nás všetkých, ale pre Strelcov zvlášť, keďže je v ich vlastnom znamení. Strelci, užite si ho.

Nov bude 21.6. v Rakovi, ako vždy, v hre sú aj ďalšie planéty, a tak dni okolo novu môžu byť znovu chaotické alebo pokojné podľa toho, ako sa vieš nastaviť do správneho priestoru. Čo znamená správny priestor? Určite poznáš príbeh o jednom pohári s vodou do polovice. Niekto ho vidí ako poloprázdny, iný poloplný. Niekto vidí v situáciách, ktoré žije, výzvy a šance, iný problémy a riziká, pritom ide o tú istú situáciu, na ktorú sa jeden pozerá z priestoru spojenia, druhý z priestoru odporu.

Samozrejme nov v Rakovi bude najdôležitejším novom pre Rakov. Raci, užite si ho.

Aj tento mesiac rovnako ako ten minulý uverejňujem skrátenú verziu horoskopov na jún s tým, že celé máš možnosť prečítať si v júnovom čísle časopisu Vitalita. Takže, nech sa páči:

Baran. Uplynulé týždne pravdepodobne preverili tvoju baraniu odvahu a schopnosť meniť veci. Možno si ostával vo svojej príslovečnej tvrdohlavosti a prichádzal nepokoj, nespokojnosť v súvislosti s koronavírusom. No keď si vytasil svoju odvahu meniť veci a ísť v prúde času, prišli k tebe nové možnosti, nové príležitosti. Teraz akoby si našiel a v tomto smere ťa podporí aj spln 5.6. v Strelcovi. Prinesie ti totiž nový dych a najmä nové vhľady do toho, čo robíš. Akoby lusknutím prstov sa ti môžu poukladať v hlave myšlienky do nových nápadov. Bdelý jún: vdýchni napätie a ukáž svetu rozvahu.

Býk. Uplynulé týždne s koronavírusom pravdepodobne poriadne pichli do tvojich strachov. Mohol sa veľmi výrazne prejaviť strach z nedostatku, možno aj zo zlyhania. Strach z nedostatku sa mohol prejaviť buď v pocite, že musíš ísť do obchodu nakupovať, že musíš pozháňať to i to, alebo v nespokojnosti, že máš doma málo zásob, hoci z chladničky jedlo vypadáva, že do komory sa už nezmestí ani špendlík. Ak to tak bolo, príjmi tento stav. Nehanbi sa zaň. Všetky tieto pocity ti totiž hovoria, kde sa nachádzaš a čo nemáš ešte vyriešené. Poďakuje svojim strachom a poď do dôvery Bdelý jún: vydýchni nespokojnosť a ukáž svetu, ako si možno v každom čase užívať.

Blíženci. Uplynulé týždne s koronavírusom ťa pravdepodobne poriadne preverili. Najmä tvoju „schopnosť“ ostať alebo neostať sám. Ako si sa cítil, keď prichádzali obmedzenia? Nepozeraj na obmedzenia, skúmaj svoje pocity. Sú úžasné, pretože každému z nás veľa hovoria o tom, kde sa momentálne nachádzame a či v sebe nesieme nejaký strach. Takže znovu kuk na pocity z obmedzenia a... Čo si zistil? Že nevieš byť sám? Že potrebuješ spoločnosť? Netrpezlivo si čakal, kedy to už skončí? Plánoval si, čo všetko urobíš, keď sa obmedzenia skončia? Každé áno na tieto otázky hovorí o tvojom strachu z opustenia a možno aj z odmietnutia. Bdelý jún: vydýchni chaos a ukáž svetu, že v každej situácii sa dá tancovať.

Rak. Uplynulé týždne s koronavírusom ťa pravdepodobne celkom potešili. Naplno si si užíval domov. Radosť ti však mohol zatieniť strach, najmä ten, ktorý ohrozoval tvoj pocit istoty. Ak si muž, mohol sa vynoriť strach zo zlyhania. Strach z toho, že nedokážeš zabezpečiť svoju rodinu finančne ani materiálne, že budeš mať málo. Jednoducho, že ako bezpečný ochranca zlyháš. Nádych, výdych, už si asi spozoroval, že pocit rodiny netvoria len materiálne statky. Koronavírus nás síce zavrel do našich domovov, ale jeho odkaz je hlbší. Keď si už totiž objavil, že doma sa dá žiť aj s menšou hojnosťou, na akú si bol zvyknutý, prichádza spokojnosť. Došiel si do domova srdca. Bdelý jún: vydýchni strachy a ukáž, že dôveruješ životu.

Lev. Učesal ti koronavírus tvoju načechranú kráľovskú korunu? Zrazil ťa na kolená či si dobrovoľne pokľakol? Búriš sa proti všetkému, čo zmenil v tvojom živote? Pohŕdaš každým, kto sa bojí súčasnej situácie? Prosím, neurážaj sa. Ak sa predsa len chceš uraziť, uvedom si, že otázkami som posvietila na tvoje subosobnosti, ktoré ty potláčaš, ktoré nechceš vidieť. Máš ako Lev v sebe vodcovské kvality, máš schopnosť svietiť, organizovať, vidieť. Teba nemožno zavrieť do pivnice, tak nezavieraj ani ty sám sebe dvere do pochopenia a súcitu. Ak situáciu s koronavírusom si od začiatku cítil ako svoje osobné obmedzenie a búril si sa proti všetkému, čo s ním prišlo, teraz sadni, preskúmaj, pomenuj. Bolo obmedzením zranené tvoje ego alebo sa objavili pocity strachu? Bdelý jún: vydýchni pohŕdanie a ukáž svetu, že z každej situácie je východisko.

Panna. Pozoruješ, do akej miery ťa vyhodil koronavírus z tvojej bezpečnej zóny? Ako ťa znovu otočil do tvojich tém? Ako do centra tvojej pozornosti dostal partnera i deti? Do akej miery si k nim kritický a pohŕdavý? Však tvoje témy? Alebo aj nie, ak si ich už vyriešil. Bolo už na čase, lebo sú s tebou nejaký ten rok a tento sa s nimi stále stretávaš. Ak však ešte stále cítiš, že nemáš všetko v sebe vyliečené, poďakuj sa, že ti ukazujú, kde sa momentálne nachádzaš. Parádny čas pozrieť sa do seba. Bdelý jún: vydýchni zviazanosť a ukáž svetu poklady tvojho myslenia podané so srdcom na dlani.

Váhy. Cítiš letné uvoľnenie cez uvoľnenie opatrení, ktoré k nám prišli s koronavírusom? Verím, že si si vedel čas doma užívať vtedy, keď si pochopil, že chaos ti neprospieva. Ty potrebuješ pokoj duše a vyrovnaný stav. Ak sa ti podarilo ostať aj vo výnimočnom stave rovnovážne vo vlastnom strede, našiel si v stíšení veľa pokladov. Ak si ostal v chaose, urob nádych a výdych a hľadaj poklady. Sú v každej situácii, len ty ich možno nevidíš zo svojho strachového priestoru. Vystúp do pozície pozorovateľa, pokojne si predstav, že si na najvyššom vrchu sveta a odtiaľ sa pozri na to, čo v danú chvíľu zvládaš či nezvládaš. Problém bude ako špendlíková hlavička. Radosť bude ako špendlíková hlavička. Vnímaš? Čokoľvek sa deje, ak si vo svojom strede, všetko je v kategórii „svet gombička“. Bdelý jún: vydýchni váhavosť a ukáž svetu, že miluješ.

Škorpión. V pohode bola osobná karanténa? V pohode boli pre teba plné koronavírusové obmedzenia? Ako odpovieš, tak povieš dôverné informácie o sebe. Totiž každé tvoje slovo, každá tvoja odpoveď na akékoľvek otázky nesie v sebe buď hĺbku poznania alebo povrchné šmýkanie. Ak máš v sebe silnú škorpiónsku energiu (neoslabeného Škorpióna iným znamením alebo planétou), potom slovami hovoríš viac ako ktorékoľvek iné znamenie horoskopu. Dôverne poznáš peklo i nebesia. Bdelý jún: vydýchni aroganciu a ukáž svetu krásu hlbokých koreňov i lotosového kvetu.

Strelec. Uplynulé týždne s koronavírusom ti pravdepodobne otvorili nové možnosti. Čas, keď potrebuješ byť kreatívnym Strelcom, je pre teba pohodovým časom. Posledné týždne liali vodu na mlyn tvorivosti, takže si asi bol vo svojich vodách. Nové nápady, nové projekty, nové inšpirácie. Blokovať ich mohol jedine strach z nedostatku. Prípadne trochu aj strach zo zlyhania a ak si nesieš od detstva program, že musíš byť poslušným chlapcom, poslušným dievčaťom, tak sa v tebe ozval pocit obete a bezmocnosť. Keďže zvyčajne však optimizmom sršíš, verím, že aj výnimočné časy väčších obmedzení si s nadhľadom zvládol. Si pripravený na niečo magicko-strelecké? Čaká ťa totiž hneď 5.6. spln v Strelcovi, v tvojom vlastnom znamení. . Bdelý jún: vydýchni chaos a ukáž svetu rozžiarený optimizmus.

Kozorožec. Posledné týždne boli dobrou skúškou na to, ako zvládaš obmedzenia. Predpokladám, že ti to celkom išlo, pretože ťa kopronavírus zastabilizoval v priestore. Ak si mal dostatočné zásoby, pohoda, však? Ak však špajza, chladnička i pivnica zívali prázdnotou, verím, že ťa chytal strach z nedostatku a ak stojíš na čele rodiny, aj strach zo zlyhania. Nedaj sa nimi stiahnuť do melanchólii. Naopak. Môžeš za všetky ukážky strachov poďakovať, lebo takto vieš, kde sú tvoje slabé miesta. Môžeš ich vyliečiť.. Bdelý jún: vydýchni tvrdosť a ukáž svetu múdrosť mysle i srdca.

Vodnár. Dobrými skúškami si prešiel minulé týždne, však? Bola to pravdepodobne zmes niekoľkých pocitov. Buď si sa tešil, že sa stále niečo deje, alebo si začal smútiť, že ti chýbajú priatelia, známi, spoločnosť. Ešte stále máš pocit, že ti chýbali, chýbajú? Zamysli sa nad obsahom a dosahom slova chýbať, pretože ho pravdepodobne máš vo svojom slovníku. Ak povieš, že ti niekto či niečo chýba, hovoríš vesmíru, hovoríš Bohu, že nie si spokojný, nie si celistvý, lebo ti jedna časť chýba. Asi podstatná, keď o nej hovoríš. S pocitom niečoho chýbajúceho narastá v tebe nespokojnosť a o nej som už veľakrát vravela, že sa nabaľuje ako lavína a dusí, ničí, padá. Vieš si v sebe upratať tak, aby si ostával v úplnosti, aby ti nikto nechýbal, nič nechýbalo? Bdelý jún: vydýchni neporiadok a ukáž svetu originalitu.

Ryby. Ako sa ti plávalo v mútnych vodách minulých týždňov? Verím, že si vedel prepnúť do svojho sveta a ostal si v pohode. Navyše, mohol si si dať medzi svoje vnímanie sveta a realitou mohutný vodný závoj, aby si realitu videl takú, ako chceš. V poriadku. Keď sa však situácia mení, nezabudni sňať závoj z očí. Z tvojho pohľadu ťa chránil, možno ty si ním chránil svoje tiene, ktoré nechceš vidieť. Preskúmaj v pokojnejších časoch. Ak už pre teba nastali, zisti, aký strach si si zahalil do závoja. Jeho odhalenie bude tvojím kvantovým skokom do budúcich dní. Budeš pripravený zvládať situácie aj bez závoja s rešpektovaním prítomnosti pre budúcnosť. Kým nepríjmeš prítomnosť, budúcnosť je pre teba strašiakom. Bdelý jún: vydýchni mľandravosť a ukáž svetu svoju hybnosť.