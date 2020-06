Júl v etikoterapeutických horoskopoch

Dôvera - nedôvera, strach - pokoj, bezmocnosť - sila... a k tomu niekedy ignorácia, arogancia či výsmech, podozrievavosť, ale i sebaspochybňovanie a boj. Aj takú podobu mali posledné týždne v našich životoch.

Čo z toho všetkého prevládalo? To, čomu si ty dal zelenú. Ak si videl všade manipuláciu, tak ona naozaj okolo teba bola. Ak si sa poddal strachom, tvoje srdiečko šlo do úzkosti a ty si prežíval úzkostné stavy. Ak si dôveroval životu, život ti pokojom platil. A o ten ide v celých našich životoch.

Či už povieš - chcem pokojne žiť alebo dajte mi svätý pokoj, vždy o pokoj v srdci hráš. Samozrejme, z dvoch rôznych pohľadov. Ak povieš - chcem pokojne žiť, hľadáš spôsoby, ako v rovnováhe plynúť životom. Dôveruješ životu. Ak povieš - dajte mi svätý pokoj, všetci ti idú na nervy a chceš s nimi skončiť. Nedôveruješ životu, ba dokonca nikoho nechceš vidieť a ak túto myšlienku prevediem do konca, praješ tomu, koho nechceš vidieť, aby zmizol zo života, aby nežil... Koľkokrát si už povedal. zmizni mi z očí, nechcem ťa ani vidieť?

Planéty v júli pokračujú bez ohľadu na naše chcenie či nechcenie vo svojich dráhach po oblohe a my na ne reagujeme. Ako je možné, že planéta tisícky kilometrov od nás má na naše životy taký vplyv a my ju vnímame v našom správaní, v našich vlastnostiach, v našich emóciách, v našom konaní i myslení.?

Rozpoviem na príklade:

Predstav si diskoguľu s množstvom farieb. Keď zasvieti naplno jedna farba z diskogule, celá miestnosť dostane odtienky danej farby. Keď je to zelená, zazelenie sa priestor zelenou, naše tváre sú zelené, oči zelenou žiaria, všetky ostatné farby vnímame vtedy cez filter zelenej. Keď zažiari červená, všetko sa obalí do nej, keď zažiari... Farby diskogule farbia svet vo svojom dosahu. Presne ako vesmírne planéty obalia svojou energiou náš svet v ich dosahu a my nejako konáme. Sú to viditeľné prejavy neviditeľných, no merateľných energií. Prejavujú sa veľmi intenzívne v nás. Ich energia vibruje v našom správaní, v našich vlastnostiach, v našich emóciách, v našom konaní i myslení.

O Slnku, najznámejšej planéte, to vieme. Vplyv Slnka na náš život bytostne vnímame, aj keď ho už často berieme ako obyčajnú súčasť života. Je to však zázrak života na Zemi. Mesiac - Lunu tiež niektorí z nás vnímajú veľmi silno najmä v splne. To je vplyv dvoch najznámejších planet, ale tak pôsobia všetky.

Počas diskotéky však diskoguľa často vysiela všetky farby naraz. Takisto všetky planéty naraz existujú a bez ohľadu na to, čo my na Zemi chceme či nechceme, jednoducho sú a vyžarujú a my v ich žiarení, v ich svetle, v ich energiách sme. Ako na diskotéke. A buď prijímaš a si v spojení. Vtedy ideš na jednej vlne s nimi, oni ťa podporujú, podržia, alebo si v odpore a robíš v živote kotrmelce, narážaš na prekážky, choroby, nešťastia.

Máš na výber: tvoja životná diskotéka môže byť RAdostná, roztancovaná, plná smiechu a priateľov, ale môže to byť aj inak podľa tvojej ochoty a schopnosti prijímať či neprijímať.

Krátky etikoterapeutický pohľad na jednotlivé znamenia, celý horoskop nájdeš v júlovej Vitalite.

Baran. Na začiatku mesiaca 5.7. bude spln v Kozorožcovi, navyše tvoja vládnuca planéta Mars bude v Baranovi. Riadna sila spolu so Saturnom a splnovým Kozorožcom! Ohnivá akčnosť, tvrdohlavosť so zodpovednosťou a s Kozorožcovým pribrzdením. Keby sa ti vynorila nejaká prekážka, prosím, nechoď proti nej. Môžeš cítiť oslabenie a ak máš od detstva v sebe sebaspochybňovacie programy, môžu sa aktivovať. Potom celé zle. Nájdi inú cestu alebo spomaľ. Nov bude 20.7. v Rakovi a ak máš rodinu, hýčkaj si ju, dávaj jej teplo a bezpečie.

Býk. Spln bude 5.7. v Kozorožcovi a v tomto znamení sa nachádza aj Jupiter. Informácia pre teba z tohto spojenia: sila nasávať nové vedomosti, zručnosti, hľadať si nové cestičky, nový priestor, kde bude sféra tvojho vplyvu väčšia. Akési dozrievanie, ktoré ťa posunie inam. Skús však dôverovať situáciám, v ktorých si, zapoj svoju intuíciu a potom sa rozhoduj. Niečo sa totiž na začiatku pre teba môže zdať nepríjemné či neprijateľné. Intuitívny pocit v tebe ti povie pravdu. Nov bude 20.7. v Rakovi, napätie najmä v rodine môže stúpať, ale ak si ho začal spracovávať už pred mesiacom, teraz si vo výhode. Vieš, ako ho rozpustiť.

Blíženci. Spln bude 5.7. v Kozorožcovi a intenzívne sú v hre aj Jupiter, Pluto a Saturn. Keby som ich mala krátko pomenovať, tak poviem – osudový rozmach s obmedzeniami. U teba sa môžu ukázať nové možnosti vyriešiť nejaké hmotné záležitosti, ale veľmi čestne, prísne, zodpovedne. Napríklad. Ale môžu sa s letom ukázať aj šteklivé sexuálne príležitosti, no vyžadujúce tvoju rozvahu a chladný rozum (ktorý zvyčajne v podobných situáciách odchádza), lebo inak môžu mať nechcené dôsledky. Nov 20.7. v Rakovi môže upevniť tvoje rodinné vzťahy, alebo ukázať nechcené dôsledky minulých dní.

Rak. . Spln bude 5.7. v Kozorožcovi a on ti môže posvietiť na novú cestu a vytýčiť ju. Možno nastaví pätníky, a ak si žena, s láskou ich prijmi. Ak si muž, uč sa nastavovať pätníky - hranice od Kozorožca. Totiž nové príležitosti sa možno ukážu v tej oblasti, kde si schopný vyniknúť, byť jednotkou, byť na vrchole. Vrchol však neznamená koniec cesty a čas oddychu. Naopak. Potrebuješ kráčať ďalej a bez nafúknutého ega. Nov bude 20.7. v Rakovi. Minulý mesiac bol tiež v Rakovi a povedal ti, aby si ostal empatickým, súcitnym človekom, a neskĺznol do ľútosti, ktorá by potápala teba i tvoje okolie. Zvládol si? Poď o level vyššie. Pochopenie a súcit maj ku všetkým bytostiam i celému svetu.

Lev. Spln 5.7. v Kozorožcovi je tým splnom momentálne pre teba, ktorý ťa učí dodržiavať hranice. Čo tým chcem povedať? Keď vieš, že tvoj energetický potenciál je nulový alebo veľmi slabý a už nevládzeš, nerob. Pokojne si ľahni. Nie si lenivý, si múdry. Ak si rodič Levíčaťa, vypočítaj mu numerologickú mriežku a budeš vedieť, či je múdre a či lenivé. Ak si partner Leva, urob to isté. Budeš tak vedieť lepšie pochopiť seba i členov svojej rodiny a podporiť správne vzťahy medzi vami. O to totiž ide. Tvoja levia téma partnerských vzťahov a vzťahov s deťmi ide stále s tebou. Nov bude 20.7. v Rakovi, vráti ťa ešte viac do rodiny, ale súčasne sa uvoľňuje napätie, ktoré si pravdepodobne doteraz cítil. To napätie mohlo vzniknúť ako reakcia na spoločenské obmedzenia v minulých týždňoch, ale je o tebe, lebo tebe otvorilo nejaké koreňové vzorce.

Panna. Spln bude 5.7. v Kozorožcovi a môže ti mnohé zrkadliť. Totiž v silnej hre sú s Lunou aj ďalšie planéty. Hrajú sa, hrajú a my na Zemi reagujeme podľa toho, aké vesmírne nástroje sme si do batôžka pri narodení nabalili. Teda – s akými energiami pracujeme. Nie náhodou si sa narodil v znamení Panna. Len v tomto znamení si vieš aktivovať tie koreňové vzorce, ktoré hovoria o láskavom systéme a poriadku. Láskavom, nie prísnom. Nov bude 20.7. v Rakovi a tento deň môže byť pre teba dňom ukončenia starých teba oslabujúcich vzorcov. Vedome v nove ukonči všetko, čo ťa ťaží. Ukonči všetky strachy, aj tie zatlačené do tieňa a otvor sa dôvere, radosti a šťastiu.

Váhy. Práve cez spln, ktorý bude 5.7. v Kozorožcovi, sa ti môže otvoriť aj téma smrteľnosti, transformácie a zmien. Ak ju chceš riešiť, pozri sa, kedy v živote si sa cítil bezmocne alebo kedy sa tak stále cítiš. Akoby si bol otrokom. Pochop tie situácie, prijmi ich, ukonči a prevezmi zodpovednosť za svoj život. Ak chceš. Nie život s tebou krúti, ty sa krútiš v ňom. Nov 20.7. v Rakovi znamená uvoľnenie a jasnú cestu do spirituality, ak si jej už otvoril dvierka.

Škorpión. Čo si v uplynulé týždne zasial, budeš dlho žať. Spln bude 5.7. v Kozorožcovi a v hre bude aj Pluto s Jupiterom. Tvoja vládnuca planéta s planétou šťastia a nových možností. Ak si v správnom priestore a v dôvere, obe planéty ti „požehnávajú“ cez super nápady, nové projekty. Akoby lusknutím prstov prichádza inšpirácia. Ak si však v strachoch a nedôvere, ak sa bojíš robiť zmeny, život ti odpovedá prekážkami. Nov bude 20.7. v Rakovi upratovať v hodnotách. Všetko to, čo si doteraz robil alebo čo sa chystáš urobiť, je o tvojich hodnotách. Pluto urobí opozíciu v tomto čase na Slnko a Lunu, v našich životoch na mužsko-ženské vzťahy. Téma ďalší dní pre mnohých, no pre teba špeciálne, lebo Pluto...

Strelec. Spln bude 5.7. v Kozorožcovi a môžu prísť aj nejaké obmedzenia v oblasti, kde nekráčaš správne, kde nekráčaš v súlade so svojou dušou. Totiž ak ti prichádzajú v živote do cesty prekážky, vždy je to preto, že si zablúdil do slepej uličky, že hovoríš životu nie, že ideš do sebadeštruktívnych programov. Nádych, výdych, uvoľnenie, pauza a ide sa ďalej. Cesta od splnu k novu je výchovnou cestou, príjmi s dôverou a kráčaj bdelo. Nov 20.7. v Rakovi bude aj o domove, o hmotnom zabezpečení, o majetku. Trochu ťa stiahne na zem, ale si uvedom, že sme fyzické bytosti v duálnom svete. Aj vďaka energiám novu v Rakovi sa ti viac otvára samostatnosť a podnikavosť.

Kozorožec. Spln 5.7. bude v Kozorožcovi. Vyčleň si v tento deň nejaký čas len pre seba. Zasadni doma alebo choď do prírody s tým, že budeš bilancovať. Urob si taký svoj malý rituál, v ktorom ukončíš všetko boľavé, všetko, čo ťa oslabuje a spôsobuje bezmocnosť či negatívne pocity. Pokojne si môžeš dopredu zostaviť zoznam, čo potrebuješ riešiť. Pokojne však môžeš všetko nechať na tvoje vnútro so zámerom, nech ti vyplaví to, čo je pre teba najaktuálnejšie. Nov bude 20.7. v Rakovi a bude pokračovať v tom, čo začal spln v Rakovi v júni. Pamätáš? Posvietil ti do tvojich rodinných vzťahov.

Vodnár. Spln bude 5.7. v Kozorožcovi. Podporí ťa v tom, aby si sa držal pri zemi a láskavo komunikoval. Najmä tvoji najbližší, partner a deti, prahnú po tvojej pozornosti, zodpovednosti, láske a rešpekte. Že je toho na teba veľa? Stačí, aby si pohol jednou kockou vo svojom osude, pohne sa celý kolos. A niekedy prvé malé kroky vedú k veľkým veciam. Nov bude 20.7. v Rakovi. Bol v ňom aj minulý mesiac a pamätáš, čo ti odkazoval? Už pred mesiacom si mal spomaliť a venovať pozornosť sám sebe. Tento mesiac rozšír pozornosť aj na svojich blízkych. Hýčkaj seba, hýčkaj svoju rodinu. Doprajte si spoločné zážitky v prírode, dostatok fyzického pohybu, veľa smiechu a radosti.

Ryby. Spln bude 5.7. v Kozorožcovi a pre teba o vzťahoch s deťmi, ale i o tvojom zdraví. Vlastne zdravie a vzťahy tvoria jeden celok. Keď máš zlé vzťahy, odrazia sa pocity z nich v chorobách. Keď máš dobré vzťahy, stúpa aj tvoja imunita a dávaš zbohom chorobám. Aké máš alebo si mal vzťahy s rodičmi? Spomínaš na svoje detstvo s nimi ako na šťastné? Cítiš, že v detstve má korene tvoje nízke sebavedomie? Nájdi si v splne chvíľku na stíšenie a pozri sa do svojho detstva. Sú v ňom kľúče k tvojmu šťastnému životu, po ktorom túžiš. Nov bude 20.7. v Rakovi a prinesie na chvíľu pohodu do vzťahov. Aby to nebolo len na chvíľu, potrebuješ riešiť napätie z detstva a neťahať ho do dospeláckeho života.