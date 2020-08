August v etikoterapeutických horoskopoch

Augustový spln mal svoj deň 3.8. a bol vo Vodnárovi. Nov bude 19.8. v Levovi. Cesta od Vodnára k Levovi môže byť cestou objavovania nových, odvážnych možností s originálnou silou Vodnára ku kráľovskej a múdrej sile Leva.

Rada hovorím, že všetko máme v rukách my, ale rovnako rada teraz doplním, že cesta od splnu do novu v auguste je cestou do vlastného srdca, do vlastného stredu (Lev) od lýtok a predlaktí (Vodnár). Cestou od symbolického pohybu nôh a rúk na všetky strany cez spomalenie a vycentrovanie sa vo vlastnom srdci. Ako to majú jednotlivé znamenia v ČAROkruhu horoskopu? Tu niečo, v augustovej Vitalite viac:

Baran. Leto v plnom prúde, ale ty ešte stále uvažuješ nad prácou, možno naplno pracuješ a neberieš si dovolenku. Stále ťa niečo ženie zamestnať ruky i myseľ. Máš pocit, že si v uplynulých týždňoch ekonomicky veľa stratil? Máš strach z nedostatku, a tak ťa hladný démon ženie stále do vyšších obrátok? Verím, že vládzeš, ale maj na pamäti, že práve ty potrebuješ udržiavať rovnováhu medzi prácou a oddychom. Neprepínať jedno, nezlenivieť v druhom. Jedno i druhé totiž prináša svoje dôsledky. Prepínanie v práci migrény a zvyšovanie tlaku, extrémna lenivosť obezitu a s ňou spojené ďalšie volania tela. Pozri sa však do svojho rodu, on ti povie, aké zdravotné riziká ti odovzdali tvoji predkovia. Spln 3.8. vo Vodnárovi priniesol odkaz – buď, Baran, vo svojom múdrom strede, nevstupuj do hádok a sporov, zachovaj rozvahu a pokoj. Nov bude 19.8. v Levovi a znovu bude aktuálna téma práca-oddych, pretože ohnivý nov ti dodá nové sily do nových projektov.

Býk. Skús sa v auguste zamerať na iné hodnoty ako materiálne. Ak to pôjde ťažšie, spočítaj si svoje požehnania v hmotnom svete. Čo všetko vlastníš? Plnú skriňu oblečenia, zlaté hodinky, strieborné šperky, jednu izbičku, dom, strechu nad hlavou? Možno precítiš naplnenie, možno spokojnosť, možno stúpne tvoje sebavedomie. Áno, je to v poriadku, keď tvoje vnútro signalizuje dostatok. Zachovaj si tento pocit. Potom sa pozri na svoje vzťahy. Primárne na vzťah s dieťaťom či deťmi. Máš pocit, že v ňom nie je všetko v poriadku? Preber zodpovednosť a zisti, kde máš ty svoj podiel na tom, že sa necítiš so svojimi deťmi, partnerom, rodičmi komfortne. Splnová energia v auguste je tak trochu podpichovačná a veľmi originálna, môže vytiahnuť aj viac neliečených situácií z tvojho života. Poďakuj za to, že už to vidíš a hurá do prijímania alebo zmien tak, ako to cítiš ty. Nov 19.8. v Levovi bude mať smer do rodiny, takže čo vyriešiš od splnu, je tvoje plus.

Blíženci. Vieš, čo mi v súvislosti s tebou napadlo? Ruky. Vlastne jedna ruka s dvoma koncami. Naša ruka, ktorá je spojená cez telo a má dva konce s dvoma dlaňami a desiatim prstami, aby mohla objať. Jedna ruka spojená srdcom. Taký si v mojich predstavách aj ty. Objímajúci do teplej náruče, nastavený dávať i prijímať v rovnováhe. Možno píšem teraz o ideálnom Blížencovi, ale všetko je možné. Okrem toho ty ako Blíženec rád zbieraš informácie, rád objavuješ niečo nové, rád sa učíš. Nemyslím teraz klasické učenie, skôr mám pocit, že potrebuješ ako špongia „nasávať“ všetky novoty. Augustový spln ti mohol priniesť nejaké prekvapenie. Keď však nič neočakávaš, nebudeš sklamaný. Ani ty nedávaj plané sľuby. V dňoch okolo novu buď viac ako inokedy pozorný k svojej mame, partnerke, sestre, svokre, priateľke... Jednoducho ženy hrajú u teba teraz prim.

Rak. Krásne obdobie je leto, však človek v Rakovi zrodený? Pre teba má tohtoročný august zvláštne čaro, pretože žiariš láskou. Podporuje ťa vesmírna Venuša a keby si aj vo vreci vyšiel na ulicu, budeš rozkošný a obdivovaný. Pozor však na to, ak si zadaný a tvoj vzťah stojí za vernosť. Neoplatí sa pre jeden kvietok celý záhon krásny chvíľ obetovať. Ostaň verný. Nevera má svoje dôsledky. Užívaj leto, krásu, obdiv, pozornosť... v rámci dôstojnosti. Spln bol asi v realite hmotných záležitostí. Zabudol si niečo vyplatiť? Vysporiadať? Niečo si odkladal, pretože sa ti do riešenia situácie nechcelo? Čo si už dávno mal ukončiť a neukončil si? Porozmýšľaj a naprav skôr, ako ťa neuprataná minulosť dobehne. Nov bude 19.8. v Levovi a v hre budú aj ďalšie osobné planéty, takže sa ti výraznejšie otvoria dvere do nových projektov a do všetkého, kde budeš môcť nielen uplatniť svoje schopnosti, ale kde aj zasvietiš a inšpiruješ iných.

Lev. Traamtarará, najkrajší a najsilnejší mesiac roka sa ti otvára. Slnko, teplo a ty stredobodom pozornosti kamkoľvek vkročíš. Aký je to pocit? Pre niektorých Levov úžasný, pre iných nie celkom v pohode najmä vtedy, keď levia sila je nejako poškodená v osobnom horoskope. Poškodená v zmysle oslabená. Ak si práve teraz ty myslíš, že aj keď si sa narodil v znamení Leva, necítiš sa tak, vedz, že aj tak by si mal v tomto živote naplniť levie cnosti. Byť láskavým kráľom svojho života, správne užívať silu, ktorú máš a byť inšpiráciou, svetlom pre seba i pre iných. Najprv potrebuješ svietiť sebe, až potom iným. Tak je to v poriadku. Po splne sa môžu objaviť aj náročnejšie dni. Prichádzajú však len vtedy, keď sme niečo nedoriešili, niekde manipulovali, niečo sľúbili a nesplnili, alebo v podobných prípadoch. Ak žiješ správne, nič na tvoj pokoj nemá dosah. Čas od augustového splnu do novu v tvojom znamení je pre teba výživnou cestou k silnému dňu. Ty však potrebuješ byť aktívnym Levom.

Panna. Nastal čas dozrievania a zberu úrody. Pre teba, ak si čistokrvná Panna, je to čas radosti v záhrade, prírode, v priestore, kde život cez Slnko, zem a rastliny ukazuje svoju silu. Ak si inak zameraná Panna, možno viac pozeráš na svoje zdravie, chrániš sa Slnka a nazeráš do svojho šuflíčka na výživové doplnky. Ak si ako Panna preskočil koňa, môžeš žiť v úzkosti a strachoch. Hocikde sa nájdeš v týchto vetách, vždy máš možnosť vystúpiť o level vyššie, pozrieť na svoj život z nadhľadu a urobiť zmenu. Rob také zmeny, ktoré ti prinesú osobnú radosť, nechoď do veľkých rozhodnutí. Teraz je skôr čas stíšenia, meditácií, pokojných prechádzok. Nov bude 19.8. v Levovi môže odkryť to, čo si doteraz odtláčal do pozadia, čo si neriešil. Nádych, výdych a šups do nadhľadu. Či prídu ohováračky, nepríjemné správy, radostné udalosti, či ťa niečo zneistí a ty zapochybuješ o sebe, pozri sa na všetko akoby aspoň z dvadsiateho poschodia. Všetko je odtiaľ maličké. A čo ešte, keď sa pozrieš z vesmíru na seba na Zemi!

Váhy. Máš úžasný čas, aby si šiel do pokoja, aby si našiel rovnováhu, ak ju hľadáš. Leto je časom uvoľnenia, pokoja, podporí ťa na ceste do harmónie. Ak máš partnera, užívaj blízkosť a dôveru. Urob všetko preto, aby spoločné letné chvíle boli neskôr zdrojom výživy vo vzťahu. Ak si single, otvor sa novému vzťahu, buduj svoje sebavedomie a vnútornú krásu. Tú fyzickú si dostal od Boha, vnútorná je na tebe. Cestuj, spoznávaj nových ľudí, čítaj, tancuj, uč sa nové veci... to všetko ťa podporí, aby si bol vo vnútornom pokoji a vo vysokých vibráciách. Vysoké vibrácie znamenajú aj dobrú imunitu. V dňoch po splne ostaň vo svojom strede. Často hovorievam, že úžasnou zručnosťou nášho života je schopnosť prijímať veci také, aké sú. Prijať ich také, aké ich vidíš ty svojím pohľad. Keď prijmeš, až vtedy dokážeš mať odstup a správne sa rozhodnúť. Nov bude 19.8. v Levovi a ty ho môžeš cítiť ako ťah na vlastné hniezdo, vlastnú rodinu. Pozoruj, rozhoduj.

Škorpión. Leto, čas stíšenia a hodnotenia. Nie každé znamenie má takýto čas, toto je tvoj originálny hodnotiaci, lebo máš za sebou obdobie zmien. Nejde len o zmeny v práci, v priateľstvách, ale pravdepodobne silno uvažuješ, ako sa cítiš v rodine, ktorú máš. Vnímaš teplo rodinného hniezdočka? Cítiš v ňom výživu, inšpiráciu, nové nápady a cesty k ďalšiemu rastu? Hniezdočko síce je od slova hniezdiť, teda byť usadený určitú chvíľu v hniezde, má však aj atribút domova, tepla, svetla, aby si sa nestratil, aby si ostal vo svojej sile a kráse. Škorpiónom sa stáva, že riešia v tomto živote svoju rodinu. Cestu od splnu do novu, ktorý bude 19.8. v Levovi, vnímaj ako sebapoznávaciu. Totiž originálny Vodnár v splne ti posvieti do tvojich hĺbok a dovolí vidieť dosiaľ nevidené či slabo osvetlené. Nov v Levovi hovorí o tvojich úspechoch. Čas medzitým o tebe, ale aj o tom, aký máš vzťah k vlastneniu, k hmotným statkom, do akej miery slúžiš, aby si bol lepším človekom, alebo aby si získal zásluhy, dobré bodíky, do akej miery chceš kontrolovať všetko okolo seba, do akej miery všetko prijímaš, čo pre teba znamená úspech, čo boj. Dobré témy na meditáciu, však?

Strelec. Leto je čas uvoľnenia, u teba to na celých sto percent neplatí. Stále ťa dobieha to, čo si v minulom období nevyriešil, čo si odkladal, alebo z nejakého dôvodu sa bál danú tému otvoriť. Leto ti do nej posvieti, a tak trochu podpichne, že už je čas. Všetko nevyriešené, neukončené ťa oslabuje, berie ti silu, energiu, vitalitu. Často potom ani sám nevieš, čo sa deje, keď nevládzeš. Teraz ti to hovorím na plnú pusu – máš neuzavreté veci, máš neukončenia! To je v tejto chvíli jedno, či si neskončil školu, či tvoj vzťah išiel do stratena, či si nedojedol raňajky, nedopísal knihu, nedomaľoval obraz, nedorúbal drevo... Nádych, výdych, poď do akcie. Uzavri, čo uzavrieť ide, ukonči, čo ukončiť môžeš. Vrátiš sa do sily, do zdravia. Nov bude 19.8. v Levovi. Podľa toho, ako máš v sebe „upratané“ tak ti budú planéty svietiť. Trochu do rodiny, trochu do práce, trochu do cestovania, trochu do úradných záležitosti, trochu do úspechu, trochu do stíšenia. Navrhujem – upokojiť sa a plynúť v tom, čo ti život prináša. Budeš pripravený na september, ktorý bude pravdepodobne pre teba rušným mesiacom.

Kozorožec. Žeby zase peniaze a starosti okolo nich? Vyzerá to tak, ale ide o teba a tvoje nastavenie smerom k materiálnemu svetu. Predpokladám, že si už objavil aj iné hodnoty ako dôležitosť hmoty. Samozrejme, ty určitý luxus hmoty k životu potrebuješ. Prišiel si s touto túžbou na svet práve preto v znamení Kozorožca, ale zároveň potrebuješ mať hodnoty hmotné i nehmotne v rovnováhe. Užívaj rozumne srdcom. Dobrá kombinácia, však? Rozum a srdce, aj o ich spojenie ide u teba. Bez srdca si suchár, akokoľvek dobre vyzeráš. Bez rozumu si nespokojenec napriek trom vysokým školám. Leto rozviaže u teba aj pudy. Neľakaj sa. Všetci ich máme v sebe. Bez pudovej stránky by sme neboli, ale ľuďmi sme preto, aby sme pudy vedeli kultivovať, aby sme pudovú zložku presvetlili radosťou, súcitom, múdrosťou a pochopili ju ako jednu časť celku. Takže užívaj aj svoju sexualitu, svoju zvodnosť, dávaj i prijímaj zároveň. Rovnováha. Nov bude 19.8. v Levovi a znovu o tvojej sexualite. O veľkej túžbe. Túžby treba meniť na potreby, aby ťa nevalcovali. Užívaj však vo vernosti, daj si svoje hranice. Keby si sexualitou už išiel partnerovi na nervy, pretransformuj ju na tvorivosť.

Vodnár. Jeden z tvojich najdôležitejších dní je na obzore hneď začiatkom augusta. Spln 3.8. v tvojom vlastnom znamení. Vo Vodnárovi. Čo to znamená? Veľa alebo nič. Veľa v tom prípade, ak po období, ktoré mohlo byť pre teba vyčerpávajúcim, urobíš také rozhodnutia, ktoré ťa budú dobre držať nad vodou. Nič v tom prípade, ak si si povedal, že ty sa meniť nebudeš a nepotrebuješ, nech sa mení svet okolo teba. Chyba lávky. Svet sa mení svojím tempom a ty by si sa mal svojím, aby ste šli na jednej vlne. Ako sa to dá? Jednoducho. Svet i ty idete v rovnakej energii rovnakých planét, ale podľa svojich daností. To je všetko. Buď si na vlne, alebo nie. Aké témy mohol otvoriť spln? Napríklad - čas venovaný alebo nevenovaný deťom, vernosť partnerovi i sebe, spokojnosť s miestom, ktorému hovoríš domov, plnenie dohôd a zmlúv. Nov bude 19.8. v Levovi a prináša priaznivý vietor do partnerských vzťahov. Užívaj, september ti už prinesie iné témy.

Ryby. Leto v plnom prúde a ty občas ako premenlivé počasie. Raz ťa strhne búrka a slzy, inokedy ti svieti slniečko na tvári od ucha k uchu. Takéto vlny ovplyvňujú aj tvoje vzťahy. Partner ich do určitej miery bude tolerovať, ale každá platňa sa raz obohrá. Skús skôr ako partnerovi či priateľom dôjdu nervy, urobiť niečo pre seba. Leto je ideálne na to, aby si sa posilnil v prírode, aby si zvýšil svoju energiu a tým aj imunitu pohodou, uvoľnenosťou, úsmevom. Viem, viem, že máš občas pocit, že si ťa nikto neváži, že ťa možno ani najbližší nemajú v úcte, že máš málo pozornosti z okolia. Vážne? Otoč otázky: máš v úcte ty sám seba? Dokážeš byť pozorný k svojím potrebám? Si láskavý k sebe samému? Ani v mysli si nenadávaš? Myslíš o sebe vždy pozitívne? Nov 19.8. v Levovi ti prinesie zmenu. Možno ti prídu do života noví známi, ktorí vyrastú na priateľov, možno nové príležitosti s novými ľuďmi, možno ty zmeníš pohľady na bytosti okolo seba. Ostaň bdelým človekom, zareaguj na možnosti, ktoré prídu. Koniec augusta sa teda bude niesť v znamení človečiny, a tak nezabúdaj ani na svojich blízkych. Občas ťa aj oni môžu vnímať ako chladnú Rybu, ale ty vieš, že máš v srdci lásky dosť pre všetkých. Daj im o nej vedieť.