September v etikoterapeutických horoskopoch

Každý čas,každý deň, každá minúta tvojho života je niečím výnimočná, hoci často aj ja v horoskopoch hovorím najmä o dvoch dňoch v mesiaci, ktoré majú svoju špecifickú silu. O splne a o nove.

Ty sám však vieš, ktorý deň, časť dňa či len jeden okamih sú pre teba výnimočné. Až tak, že sa hlboko do tvojho vnútra zapíšu určitým pocitom. To je najdôležitejšie. Tvoj pocit.

Momentálne teda vyberám z každého horoskopu, ktorý je uverejnený celý v septembrovej Vitalite, len jednu vetu. Nazvala som ju bdelou vetou. Zrodila sa pri pohľade do horoskopov jednotlivých znamení. Nájdeš v nej súhrn všetkého, čím môžeš žiť v septembri. Nájdeš v nej i riešenia svojich situácií, ktoré vidíš a ktorým rozumieš len ty. Veta je impulzom, inšpiráciou pre teba, aby si sa na svoj september pozrel svojimi očami.

Ešte pripomínam dva septembrové dni, ktoré majú pre všetkých niečo iné práve svojím vyžarovaním. Niekto ho intenzívne cíti, niekto tými dňami prechádza ľahúčko. Ide totiž o naše vnútorné nastavenia a o to, z akého priestoru sa na život pozeráš. Či z priestoru pokoja a lásky, alebo z priestoru nespokojnosti a strachov.

Takže prvým takýmto dňom je 2. september, keď je deň splnu v Rybách. Keďže bude v Rybách, prináša dve veľké E = Emócie + Empatie a dve veľké I = Intuíciu + Intelekt.

Nov bude 17. septembra v Panne a naznačuje zmeny v pracovnej oblasti, tiež starostlivosť o seba, o rovnováhu medzi prácou a oddychom. Naznačuje, aby si sa zastavil a rozpoznal, kedy na seba tlačíš a ideš do výkonov. Naznačuje, že môžeš ísť aj do pokoja, do pokojného vnímania situácií, do priestoru spojenia so sebou a svetom, aby si bol napojený na svoje korene, svoj rod, ktorý ťa vyživuje. A Panna rada výživu...

Baran a jeho bdelá veta na september: korene môjho rodu sú silné, viem sa s nimi spojiť a posilniť ich aj svojou silou.

Býk a jeho bdelá veta na september: čo nezvládli predkovia, ja dám, aby môj rod kvitol v spokojnosti, múdrosti a súcite.

Blíženci a ich bdelá veta na september: s láskou myslím na svojich predkov, na dary a požehnania,ktoré mi odovzdali.

Rak a jeho bdelá veta na september: precíťujem, ako ma podporuje, vyživuje môj rod.

Lev a jeho bdelá veta na september: ďakujem predkom svojho rodu za život, za každý deň, do ktorého sa zobúdzam.

Panna a jej bdelá veta na september: všetko má svoj začiatok i koniec a je mojím životným umením to rozpoznávať.

Váhy a ich bdelý september: ani dole, ani hore, v strede som a môj rod ma podporuje.

Škorpión a jeho bdelý september: som naplno v tu a teraz so všetkými darmi môjho rodu.

Strelec a jeho bdelý september: moje áno pre vášeň je áno životu v reťazci môjho rodu predkov i potomkov.

Kozorožec a jeho bdelý september: viem, že intuíciu počujem a viem, že sa ňou napájam aj na svoj rod.

Vodnár a jeho bdelý september: rovnováha v: prijal – dal, aby som rovnováhou obohatil aj svoj rod.

Ryby a ich bdelý september: stojím si za svojím slovom tak, ak to robili i moji múdri predkovia.

Šťastný a plodný september želám v spojení s predkami.

