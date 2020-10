Október v etikoterapeutických horoskopoch

Splnom v znamení Barana 1.10. 2020 sa otvoril splnový nový rok s novými témami, ktoré začali plynúť od prvého októbrového dňa a budú podfarbené ďalšími znameniami zvieratníka. Baran prifarbil svoj spln odvahou načrieť do rodu.

Luna už zo splnu v Baranovi odchádza do októbrového novu. (SARITA)

Baranovi prislúchajú hlava, mozog, tvár, oči, zuby, krv, žlčník, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Tlak na seba, chaos a akýkoľvek odpor cez bolesti hlavy. Rozum odpojený od srdca šrotovaním v hlave. Negatívne emócie a vlastnosti stiahnutou tvárou, vráskami-hnevničkami na čele alebo začervenaním či vyrážkami na tvári. Čo sa odohráva v tebe, nájde si cestu, aby ti dalo vedieť, že máš konať inak. Príležitosť na zmenu nastala 1.10., keď bol spln v Baranovi. V tvojom znamení. Okrem toho Mars, vládnuca planéta Barana, sa nachádza v Baranovi, takže život naberá na obrátkach. Keďže Mars je momentálne retrográdny, môžu sa ti stavať do tvojich plánov prekážky, rôzne zastavenia a ty sa nie a nie rozbehnúť, alebo ideš v pekelnom tempe ďalej. Ani jedno, ani druhé neprospieva tvojmu zdraviu. Tak sa zastav, „prepočítaj“ ako cez GPS svoju cestu, ukonči, čo sa ukončiť pýta, a vykroč novým smerom. Ak ťa premáhajú emócie, tiež „prepočítaj“, aby si zistil, či ťa posilňujú, alebo oslabujú. Posilňujúcim venuj pozornosť, oslabujúce rozpusť v pochopení. Inšpirácií je plný svet. Nov bude 16.10. vo Váhach a tie ti radia rovnováhu, vyrovnanosť a dodávam – nič si neber osobne. Ak máš pocit, že niekto na teba útočí, krivo pozerá či ti nepraje, alebo ťa ignoruje, je to tvoj pocit. Druhá strana možno nemá ani tušenia, ako ju vnímaš ty. Nič nebrať osobne – ti pomôže aj v druhom októbrovom splne, ktorý bude 31.10. v Býkovi.

Býkovi prislúchajú krk, šija, ústa, mandle, hrdlo, štítna žľaza, hlasivky a ženské pohlavné orgány, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Ako ich v dňoch Býka chrániť? ... že k nim budeš pozorný, budeš si hýčkať svoje hrdielko, ak si žena aj pohlavné orgány napríklad cez naparovanie bylinkami: ruža, fialka, mäta, alchemilka, nezábudka... Pokojne si z nich priprav aj čaj a vychutnávaj s tým, že podporuješ svoju ženskosť. Počas splnu 1.10. sú v hre aj ďalšie planéty, ktoré býčiu silu trochu oslabia, dopraj si pokoj. Tiež eliminuj stres a chaos. Z chaosu totiž ľahko skĺzneš do krízy, a pritom nemusíš mať na porúdzi záchranné koleso zvonka. Svojou vyrovnanosťou si vytváraš krídla, ktoré ťa nesú nad vodou. Nov 16.10. vo Váhach bude pre teba aj o tvojom zdraví. Telo si vie urobiť fantasticky presnú bilanciu toho, ako s ním narábaš. Pamätaj – je jeseň, zber plodov. Tvoje telo tiež hodnotí to, čo si mu dal či vzal. Všetko sa môže prejaviť práve na spomínaných častiach tela buď v posilnení, ak si s láskou telo vyživoval, alebo v oslabení, ak si mu viac ubližoval. Október roku 2020 je výnimočný dvoma splnmi. Druhý bude 31.10. v Býkovi.

Blížencom prislúchajú pľúca a dych, plecia, ramená, ruky, reč, jazyk, týmus, nervy, uši, sluch, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Poznáš, však? Ak sa chceš udržať v pohode, pohodu a rovnováhu potrebuješ mať v sebe. Ako? Napríklad predstav si kríž, ktorý je symbolom kresťanstva. Ty si ako kríž: nohy pevne ukotvené vo svojom rode či rodine, hlava dotýkajúca sa nebies, ruky udržujúce rovnováhu a pripravené na objatie. V strede symboliky láskavé a súcitné srdce. Keď sa nesprávnym žitím vychýliš z rovnováhy, keď zabudneš na svoje korene v rode, padáš na jednu alebo druhú stranu. Priškrtíš si prúdenie energie na dráhe Zem – vesmír, oslabuješ sa. Ty sám sa oslabuješ. Nie je to ani partner, ani priatelia, ani nepriatelia. Ty sám si v nerovnováhe zatváraš kohútik svojej sily. Október má pre teba dva silné dni. Prvý bol 1.10. v Baranovi, druhý bude 31.10. v Býkovi. Začiatok a koniec mesiaca. Začiatok novej odvážnej sily v Baranovi, koniec všetkého, do čoho si sa „zahrýzol“ a vytvoril si si závislosť. Pozor, závislosť nemusí byť len o drogách a alkohole. Pokojne môže ísť aj o závislosti na pochvale, na pozornosti okolia, na prehnanom poriadku, ale aj o závislosti na partnerovi či priateľoch. Posvieť si na ne. Nov 16.10. vo Váhach ti dá nové príležitosť.

Rakovi prislúchajú prsia, hrudník, žalúdok, ženské prsníky, koža, žľazy, lymfatický systém, voda v tele, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Možno poznáš sám, že ak nevieš „stráviť“ akékoľvek problémy, ktoré sa ťa dotýkajú, oťažieva žalúdok. Ak ťa problémy dusia, prichádza dýchavičnosť, astma. Ak si ako žena veľká matka, hoci ty dusíš iného, odnášajú si to tvoje prsníky... Pokračovať nemusím. Vieš. U Rakov sa objavuje z času na čas aj závislosť na partnerovi a deťoch ako rodine, a tak Rak si priniesol do tohto života úlohu – vytvárať zdravé rodinné, ale i pracovné vzťahy. Príležitosti október poskytne habadej. Má totiž dva splny. Jeden bol na začiatku mesiaca v Baranovi. Druhý na konci 31.10. v Býkovi. V oboch aj v čase medzi nimi pôjde o vzťahy, ale trochu v rozdielnom zafarbení. Spln v Býkovi preverí kvalitu tvojich vzťahov. Kvalita vzťahov sa zrkadlí v ľuďoch okolo teba. Stretávaš samých správnych a úžasných ľudí? Si správny a úžasný človek. Stretávaš mnoho konfliktných ľudí? Máš konflikty a chaos v sebe. Poupratuj si. Nov bude 16.10. vo Váhach. Luna v nove môže byť o kvalite bývania.

Levovi prislúchajú srdce, chrbát, chrbtica, krvný obeh, oči, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Ak nežiješ cnosti Leva, ak padáš do pocitov obete a nesvieti ti životné Slnko, môžu sa objaviť choroby srdca, poruchy krvného obehu či očí a strata životnej sily. Slnko znamená radosť v živote, radosť z tvorivosti i sebavedomý, zdravý život. Spojenie radosti a tvorivosti speje k láskavosti, dôvere a životnej sile. Z radosti spojenia sa „vytvorí“ aj dieťa. Zrodí sa život. Lev a sila života idú ruka v ruke. Október má dva silné splny. Prvý v Baranovi nesie veľa ohňa. Navyše, oheň do tvojich dní prináša aktuálne aj Mars v Baranovi, tak sa nastav na rozvážne konanie, pokoj v mysli, reči i konaní. Priveľa ohňa totiž škodí. Druhý spln bude na konci mesiaca 31.10. v Býkovi. Bude od teba chcieť dokončiť úlohy, uzavrieť príbehy, ktoré ti prinesie nov. Nov bude 16.10. vo Váhach a o vzťahoch. Váhy v strede mesiaca začnú, Býk na jeho konci dokončí. Totiž Váhy i Býk milujú kvalitu, idú za rovnováhou i stabilitou, hľadajú bezpečný prístav, istotu. Do toho všetkého tvoja levia sila. Kde všade sa môže táto zmes energií prejaviť? Napríklad v partnerských i pracovných vzťahoch...

Panne prislúchajú brucho, črevá, podbruško, látková výmena, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Ak nežiješ cnosti Panny, môžu sa prejaviť poruchy zažívania od zápchy cez hnačky až po otravy v dôsledku nezdravej, nesprávnej výživy. To však neznamená, že musíš byť úzkostný na to, čo dávaš do svojich úst, do svojho tela. Napätie pri výbere potravín a prílišná kontrola toho, čo ješ, viac škodia, ako pomáhajú. Tým totiž vytváraš odpor, ktorý ťa oslabuje. Dovoľ si ľahkosť žitia aspoň do takej miery, akú ti tvoje životné nastavenie umožní. Spievaj, smej sa, tancuj, vnímaj krásu – tým podporíš zažívanie nielen na fyzickej úrovni, ale najmä na emočnej a energetickej, čo je fajn pre tvoje črevá, tvoj mikrobióm. So splnom 1.10. prišlo do tvojho života viac ohňa a tým aj „ohnivých“ situácií. Môžu sa týkať financií, majetku, pôžičiek, teda hmotných záležitosti, ktoré si niekedy niekde zanedbal a teraz ťa dobehli. Pokojne mohli prísť materiálne obmedzenia aj z hĺbky tvojho zrodenia či rodu a teraz platíš „školné“. Totiž ty alebo tvoji predkovia ste buď žili v prílišnej skromnosti a chudobe, alebo naopak v bohatstve. Hovorím však, že príbehy z minulých životov nie sú dôležité, dôležité sú dôsledky, ktoré žiješ teraz. Nov bude 16.10. vo Váhach a Venuša sa presunie do tvojho znamenia, takže úspech zaklope na dvere. Druhý spln bude31.10. v Býkovi.

Váham prislúchajú obličky, nadobličky, močovody, panva, pankreas, pokožka, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Ak nežiješ cnosti Váh, môžu sa prejaviť choroby obličiek, močového mechúra, kožné choroby, alergie či cukrovka. Mnohé z nich majú korene v nedostatku sebalásky a v niekoľkých sebapoškodzujúcich programoch, preto ovplyvňujú nielen tvoje zdravie, ale aj vzťahy. Tie môžu v októbri hrať prím. Pracovné i partnerské vzťahy a zrkadlá, ktoré ti nastavujú. Ani lístok na strome sa nepohne bez príčiny, ani zrkadlo nezrkadlí bez dôvodu. Naopak, jeho úlohou je zrkadliť. Čo v ňom vidíš, sa týka len a len teba. Nech sa deje čokoľvek a ty máš pocit, že strácaš, zober to ako „školné“ za niečo, čo sa momentálne potrebuješ naučiť. Poďakuj za takúto príležitosť. Možno ani v päte nemáš, aký obrovský vplyv má súčasnosť na tvoju budúcnosť. Nov bude 16.10. vo Váhach, v tvojom znamení. Okrem toho je v intenzívnejšej hre planét Venuša, tvoja vládnuca planéta, a Jupiter, planéta šťastia a mnohých možností. Možnosti prichádzajú. Jednoducho budú tu a ty na ne nejako zareaguješ. Ako? To máš ty v rukách. Iba poviem, že ide o zmeny. Ak si doteraz stál na strane chaosu a odporu, máš možnosť ísť do pokoja a harmónie, rozhodný krok, rozhodnú zmenu však potrebuješ urobiť ty. Druhý spln bude 31.10. v Býkovi.

Škorpiónovi prislúchajú podbrušie, pohlavné a vylučovacie orgány, močový mechúr, vaječníky, semenníky, konečník, hypofýza, tvorba buniek, nosné kosti, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Ak žiješ cnosti Škorpióna a vlastnosti Pluta, tvojej vládnucej planéty, naučil si sa zvládať ich temné stránky. Ak nie, môžu sa prejaviť pohlavné choroby, problémy s prostatou, impotencia, hemoroidy, bradavice, infekcie, autoimúnne ochorenia, psychózy, neurózy, zápaly nosných dutín či rakovina. Určite zisťuješ, že na jedného Škorpión akurát dosť, ale ber to ako informáciu o častiach tvojho tela, ktoré potrebujú v tomto živote tvoju pozornosť a hýčkanie. Zdôrazňujem – v tomto živote, lebo mal si dosť dôvodov, aby si sa narodil na tento svet v škorpiónskej energii. Teraz je čas všetky neresti zvládnuť pre blaho tvojej duše a budúcich šťastných zrodení. Škorpión je ten typ znamenia zverokruhu, ktorý má korienok v bahne, ale z neho získava maximum výživy a vyrastá do nádherného kvetu. Rozvíjaj sa, „poupátko“, rozvíjaj. Spln bol 1.10. v Baranovi, ale aj nov 16.10. vo Váhach signalizujú bdelosť. V aktívnejšej vesmírnej hre je totiž v oboch prípadoch Pluto, a tak sa otvárajú hlbšie rodové témy a vzťahové otázky. Ticho pozoruj, potom reaguj. Druhý spln bude 31.10. v Býkovi a môže byť o ukončení tém, ktoré predchádzajúce obdobie otvorilo.

Strelcovi, ktorý má vládnucu planétu Jupiter, prislúchajú boky, stehná, sedacie nervy, pečeň, zrak, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Zvyčajne prichádzajú cez bolesti bedier, ochorenia pečene, vredy či priberanie na váhe. Pozor však, lebo u teba práve somatizovanie ťa môže vrhnúť do pocitov obete. Ako? Napríklad slovami: ja za to nemôžem, to môj Jupiter mi nadelil obezitu. Ja za to nemôžem, to Strelec mi dal oslabenie bedier či pečene. Hneď ťa zastavím – hľadáš výhovorky, nepreberáš za svoj život zodpovednosť, ukazuješ prstom – to on, ja nič, ja muzikant. Oslabenie cez jednotlivé časti tela prichádza vtedy, keď im nevenuješ pozornosť, keď ideš do chaosu, stereotypu a krízy. Stav však na cnosti Strelca, ktorými sú napríklad pohyblivosť, schopnosť prijať zmeny a nájsť riešenia, optimizmus, veselosť, pokoj srdca. Nov bude 16.10. vo Váhach, single Strelcom sa blýska na osobný vzťah, zadaným na žiarlivostné scény. Čo narobíš, keď krásny, múdry aj skromný si! Pokojne si svoje kvality uvedomuj, len maj na pamäti, že aj pokora a bdelosť patria do života. Druhý októbrový spln bude 31.10.v Býkovi.

Kozorožcovi, ktorému vládne Saturn, prislúchajú kosti, kolená, kostra, chrbtica, zuby, kĺby, slezina, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Zvyčajne prichádzajú cez reumatizmus, artritídu, dnu, choroby chrbtice, žlčové a obličkové kamene či depresie. Saturn ťa ovplyvňuje aj na psychickej úrovni cez pocity viny, tvoju uzavretosť či ctižiadostivosť. V tomto prípade ti na pomoc môžu prísť pravidelnosť, vytrvalosť a schopnosť zaoberať sa podstatnými záležitosťami života. Z pravidelnosti si vytvor svoje osobné rituály, podporia ťa a spätne ti pravidelnosť prinesú do života. Aj s ňou dokážeš ľahšie plynúť. Počuješ? Plynúť. Pamätaj na známu vetu: keď si ty tvoríš plány, boh sa smeje. Najmä ak na svojich plánoch za každých okolností trváš a tlačíš. Z času na čas je dobre sa pokorne zastaviť a osobnej GPS dovoliť prepočítať trasu tvojho života. Ty si sa narodil ako Kozorožec, aby si sa naučil byť kreatívnym a tvorivým človekom. Október má dva splny, jeden bol1.10. v Baranovi a druhý bude 31.10. v Býkovi. Nov bude 16.10. vo Váhach a bude najmä o pracovných vzťahoch a pracovných úspechoch.

Vodnárovi prislúchajú predkolenia, členky, obehová sústava, centrálna nervová sústava, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Zvyčajne prichádzajú cez úrazy, zlomeniny, zranenia členkov, kŕčové žily a nervové poruchy. Zdravú hranicu medzi aktivitami a zastaveniami je múdre rešpektovať. Kde nezdravo uletíš, život ti pristrihne krídelká. Nehodnoť ani dobre, ani zle. Prijmi, že je všetko tak, ako má byť a preber za vetu zodpovednosť. Nechoď ani do stavu obete, ani do nadradenosti. Pamätaj, keď ty niečo vieš, vedia aj ostatní, a tak ich ani nepodceňuje, ani nevyvyšuj nad nich. Kráčaj pekne v strede. Ak máš chuť na útek od života, ktorý žiješ, vedz, že neujdeš. Dôsledky tvojich myšlienok, slov i činov ťa vždy dobehnú a možno budú chcieť účtovať. Aký účet ti vystavia? Ako si láskavý k sebe i iným? Konáš tak, že ti v tebe ani mimo teba nikto nič nenamieta? Paráda, všetko na správnej ceste. Zachytil si namietky vo forme výčitiek? Čas na zmenu prišiel. V októbri ťa v zmenách podporia aj dva splny. Jeden bol 1.10. v Baranovi a druhý bude na konci 31.10.v Býkovi. Svetla habadej, len sa rozpozeraj, aby si videl i svoje tiene, samozrejme i svoje cnosti. Nov bude 16.10. vo Váhach a môže byť pre teba o práci.

Rybám prislúchajú chodidlá, prsty na nohách, sústava žliaz, lymfatický systém, aura, a tak zvyčajne v náročnejších situáciách zareagujú na ne práve tieto časti tvojho tela. Zvyčajne prichádzajú cez alergie, astmu, precitlivenosť celého lymfatického systému, mdloby, oslabenú obranyschopnosť organizmu, otravy, psychické ochorenia, závislosti. Každá choroba, úraz či oslabenie organizmu však môže byť tvojím únikom pred nepríjemnejšími situáciami, ale aj metódou, ktorou si získavaš pozornosť svojho okolia, akoby si nevedel inak. Možno si vyrastal ako poslušné dieťa, ktoré si práve poslušnosťou chcelo získať lásku rodičov. Dávno si však vyrástol, ale tento spôsob získavania pozornosti ti ostal. Ideš cez choroby a cesta zvyčajne končí v závislostiach. Ak si dospel až do nejakej z nich, prosím, zastav sa. Dá sa to aj inak, a to cez dôveru svetu, radosť, tvorivosť, cez jasné áno životu. V októbri sú dva splny. Jeden bol 1.10. v Baranovi, druhý bude 31.10.v Býkovi. Jeden na začiatku mesiaca, druhý na konci. Oba majú veľa spoločného s tebou – i ty končíš jeden zverokruhový cyklus, aby si zároveň otvoril dvere druhému. Nacíť sa na tieto dva splny, stíš sa, premedituj. Medituj o začiatkoch a koncoch vo svojom živote. Čo pre teba znamenajú? Akú silu či slabosť ti jeden alebo druhý dávajú? Dáva ti začiatok nádej a koniec strach zo smrti? Premedituj. Nov bude 16.10. vo Váhach.