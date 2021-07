Horoskopy prezradili, že aj každý zo psíkov má iný dar

Keď je reč o hviezdach, zbystrím pozornosť. Pri tomto horoskope narodenia som však padala na zadok. Jeho autorom je Filip Vlčko z Life Alchemy a ako vznikol, prezradí on sám ďalej v texte. Nech sa teda páči – najprv horoskop:

„Jeho základnými vlastnosťami sú hravosť, tvorivosť, dobrosrdečnosť, spoločenskosť, ale aj samostatnosť. V jeho povahe nájdeme tiež istý temperament a vo fáze „puberty“ treba určite dať pozor na to, aby si sa mu neprispôsobila príliš. Mohlo by to skončiť tak, že sa z neho stane generál. Určite bude vhodné, ak ho budeš viesť k samostatnosti, ale popri tom aj istej zodpovednosti. Bude milovať výzvy, bude veľa tvoriť, ale chod vecí je dobre nechať na ňom. V prílišnom obmedzení a drezúre by veľmi trpel. Vzťah s ním bude o hľadaní rovnováhy medzi jeho slobodno–inšpiratívno-spoločenskou povahou a chuťou mať veci pod kontrolou. Ak ho oceníš, necháš mu slobodu v prejave a zároveň dáš rozumné hranice, bude ťa milovať. Chýbajú mu vlastnosti ako agresivita a „čudáckosť“ – takže si určite nebude ulietať vo vlastnom svete. Niekedy ho však bude treba do istých vecí posmeliť. Vytvára s tebou veľmi harmonické väzby na viacerých úrovniach. Bambi je psík veľmi peknej povahy.“

Monika Olšovská z Liptovského Petra. (Alexandra Vávrová)

Práve ste dočítali horoskop psíka menom Bambi, ktorý spolu s piatimi súrodencami dostal pri narodení svoj osobný horoskop šitý na mieru podľa jeho dátumu, času a miesta narodenia. Ako Filipa Vlčku napadlo vypracovať tieto horoskopy? Mal živý sen. Dobre čítate! Mal skutočný živý sen počas skutočného spánku. Snívalo sa mu o tom, ako využiť znalosti čínskej astrológie pri zvieratách. Napísal teda svojej kamarátke Monike Olšovskej z Liptovského Petra, ktorá je veľký profesionál v dogdancingu. Kedysi spolupracovali vo westernovom mestečku. On s dravými vtákmi, Monika so psíkmi. „Bolo mi trochu divné ráno napísať človeku, ktorého som niekoľko rokov nevidel, že sa mi sníval sen a ak chce, pozriem sa cez horoskop na jej psíka,“ oznámil Filip. „Čuduj sa svete, Monika odpísala, že odpadne a rada údaje poskytne.“

Rozbor na fenku absolútne presne sedel. Keď po čase fenka porodila šesť šteniatok, Monika sa sama rozhodla osloviť Filipa s prosbou o ďalšie horoskopy. Vraj vtedy skoro odpadol on! Šesť psích horoskopov však vypracoval, jeden z nich ste čítali na začiatku rozprávania.

Štyri border kolie v jednej rodine

„Momentálne mám už štvrtú borderku,“ začala rozprávanie o psíkoch Monika. „Tomuto plemenu sa venujem osemnásty rok. Najprv som mala Drimečka. Bol jeden z prvých borderiek na Slovensku. K nemu pribudla Arsinka. Už nie sú medzi nami. Teraz mám Paiginku a Bambiho.“

Tak, postavy nášho rozprávania mám predstavené – štyri psíky. Ešte doplním vzťahy. Drim bol prvý pes v rodine. K nemu pribudla s Monikou silno spriaznená Arsi. Arsi porodila Paigi a Paigi je zas mamou Bambiho. Psy teda na „kompletku“ predstavené, teraz poďme k Filipovi. On totiž urobil nielen horoskopy psíkov, ale ich porovnal aj s Monikinou povahou. Vraj ako im to spolu bude sedieť: „Poslala som mu údaje o narodení psíkov, no nepovedala som ktorý pes je ktorý. O pár dní mi poslal stručné charakteristiky a ich prepojenie so mnou. Iba som pozerala! Niekoľkokrát som texty prečítala a vravela si, ako je to možné, že on o psíkoch toľko vie. Bola som z jeho postrehov unesená, ale ešte som chvíľu uvažovala, či som o ich povahe písala niekde na internete. No nie... boli to také veci, čo som v živote nikde nepísala, nikomu nevravela.

S Arsinou, ktorá bola staršia, som podľa Filipa mala veľmi hlboké spojenie až do šiestej generácie. Vraj to bolo magické prepojenie medzi nami navzájom. Fakt to také bolo. Arsina bola úžasným psíkom, myslím, že už nikdy takého nebudem mať. S Paiginou to už vyzerá inak. Vraj žiaden hlboký vzťah.“

Pripomínajú vám vzťahy medzi psíkmi a Monikou ľudské vzťahy? Podobnosť nie náhodná. Človek a pes vytvárajú v dobrom i menej dobrom špecifické vzťahy. Podľa Moniky stretnutie s Arsinou bolo „osudové“. Mladá žena v tom čase mala mladučkého Drima. Iného psíka nepotrebovala, iný psík do rodiny nebol plánovaný. Osud však zamiešal karty a ja verím, že aj stretnutie človeka so svojím zvieratkom nie je náhodné.

Monika Arsinu zbadala na jedných pretekoch. Iskra preskočila. Veľmi silná iskra lásky a vzájomného súznenia preskočila medzi človekom a psíkom. Ona a Arsina sa našli v šírom svete: „Najprv sme si ju doma s manželom vydiskutovali. Ja som si ju doslova vyplakala, a o dva dni sme si Arsinu už viezli domov. Dokázali sme potom spolu veľké veci. S Arsinou sme dosahovali veľmi dobré výsledky, niekoľkokrát sme reprezentovali Slovensko, boli na majstrovstvách sveta, na mnohých súťažiach, získavali medaily. To bol pes, ktorého najmä v zahraničí považovali za veľmi šikovnú psiu dámu a ona skutočne taká bola. Spojenie medzi nami bolo tiež úžasné.“

Miláčikovia. (Alexandra Vavrová)

Poslúchala, ale nemala iskru v správaní

Monika tušila, že s Paiginou je to iné. Vo výcviku s ňou mala veľké problémy a navyše, Paiginu začala porovnávať s Arsinou. „Keď to dokázala ona, ty tiež musíš,“ hovorievala jej. „Ty musíš pracovať. Ideme.“ A hustila do nej. Ona? Všetko urobila, ale v jej prejave nebola charizma, iskra, vášeň. Urobila všetko, no necítila sa v tom dobre.

„Jej horoskop mi veľmi pomohol v tom, že astrológ popísal naše povahy a ukázal, kde súznieme, kde nie. Výsledok? Navzájom nemáme medzi sebou problém, ale ona chce robiť niečo iné, ja chcem robiť niečo iné. Keď robíme niečo spolu, naše túžby sa bijú. Dlho mi trvalo, kým som tieto informácie o Paigine spracovala. Dlho mi trvalo, kým som o nej začala inak rozmýšľať. Musela som informácie doslova najprv stráviť a potom Paiginu prijať, akceptovať takú, aká je.

Minulý rok bol zlomový. Skôr ako poviem, čo sa stalo, pripomeniem, že borderky sú stavané na pasenie oviec. Vlani sme s Paiginou boli prvýkrát pri ovciach. Ani som nedýchala, keď som ju videla, čo dokázala s ovečkami. Ako si poradila, ako vedela, ako pracovala samostatne! Vôbec ma nepotrebovala. Inštinkt sa v nej prebudil, rozžiarila sa a fungovala. Prihlásili sme sa potom aj na tréningy pasenia, no pasenie nie je mojou prioritou. Nemám naň čas, trénerka ju však chváli, že v pasení je úžasne dobrá.

Doterajší tréning s ňou mi pripadal, ako keď človek musí v zamestnaní robiť to, čo veľmi nechce. Paigi urobí aj agility, aj na preteky sme chodievali, má výsledky, ale nie je v nej iskra. Radšej by robila niečo iné. Na obyčajné preteky stačí, ale na majstrovstvá sveta už nie. Viem, o čom hovorím. Už som aj rozhodkyňou, viem posúdiť psíka. Paigi to na svetových majstrovstvách nedá. Dobrá by bola do družstva, kde by „nahrabala“ body, ale sama by po medaile nevystrelila. Keď ju však už cez horoskop poznala inak, výcviky zmenila. Výcvik trvá kratšie a končia ho nejakou aktivitou, ktorú ona Paigi rada. Viac sa hrajú a teraz už vidí aj mierny pokrok u nej. Navyše, dopriava jej ovce, pri nich sa vyventiluje, je spokojná a Monika konštatuje, že aj medzi ňou a psíkom sa zlepšil. Navyše, Monika má o nej lepšiu mienku, keď vidí, ako to pri ovciach vie. Viac si ju váži. Wau, ona je pri pasení fakt riadne dobrá!

„Uvedomujem si, keby jej Filip neurobil horoskop, tak na ňu tlačím a psychicky ju zničím, hoci teraz sú v popredí pozitívne formy výcviku, ale u Paiginy rozhodovala jej povaha. Rešpektujem aj vďaka horoskopu jej osobnosť.“

Carneval, narodil sa až po našom rozhovore s Monikou. (Monika Olšovská)

Horoskopové príbehy psíkov mali pokračovanie

Paigin príbeh pokračoval ďalej. Keď Monika začala uvažovať, žeby fenka mala mladé, išla sa radiť s Filipom. Zdedia šteniatka povahu svojej mamy? Súčasne začala hľadať, kde aké vrhy boli, aké šteniatka sú k dispozícii. Od všetkých som brala údaje o narodení a posielala ich Filipovi. Chcela nájsť najlepšieho psíka, s ktorým by spolu „ladili“. Jedno šteniatko bolo z Talianska, druhé z Maďarska, nejaké z Čiech a Filip robil rozbory. Veľmi si želala, aby si s novým psíkom sadli, aby nebol príliš odlišný, ale aby spolu súzneli. Odpovede: ten pes je taký a taký, a nemusí to byť zlé... Filipové slová Moniku nepresvedčili, stále čakala na impulz zo svojho vnútra. Naviac, prichádzali komplikácia s dopravou psíkov na Slovensko.

Potvrdilo sa mladej žene pri Arsine, že medzi ňou a šteniatkom musí zafungovať chémia rovnako ako medzi dvoma zaľúbenými ľuďmi. Keďže Monike žiaden zo psíkov nesadol, rozhodla sa urobiť vrh s Paiginou, ale v sebe cítila strach, že šteniatko od Paiginy bude také isté ako ona. Teda len na agility, nie na dogdance, a tak som sa rozhodla, že si po Paigine šteňa nenechám.

Človek mieni, šteniatko s horoskopom úplne všetky rozhodnutia zmení. Filipovi teda napísala, že šteniatka sa narodili... a on na to – to sú dobré šteniatka! Veľmi príjemné, žiaden čudák medzi nimi. Fúha! Ostala Monika prekvapená. „Ako šteňatá rástli, spoznávala som ich povahy a rozhodovala som sa pre sučku. Psíka som nechcela. Nakoniec mám psíka, hoci som chcela sučku. Mám psíka zo svojho vrhu, hoci som z neho nechcela.“

Keďže Monika vedela pri vlastnom vrhu presné časy narodenia šteniatok, poslala ich Filipovi a on šiestim šteniatkam vypracoval horoskopy. Narodili sa v priebehu niekoľkých hodín a každé psíča má svoj horoskop, odlišný od svojich súrodencov. Presne tak, ako pri rozboroch osobných horoskopoch ľudí.

Nakoniec si teda Monika nechala psíka – chlapčeka Bambiho a vychvaľovala ho jedna radosť: „On je fakt super. Neskutočne pozitívny, naladený, príjemný, veselý. Teší sa zo života. Keby sa dalo, reinkarnujem sa do neho na jeden deň. Chcela by som zažiť jeden obyčajný deň v jeho koži. Toto stvorenie sa narodilo pre mňa, no vtedy som to netušila. Presne si pamätám, ako predieral pôrodné cesty ako prvý (asi preto je taký „otrlý“). Keď vyliezol z Paiginy, potešila som sa, že – aha, „trikolórka“. Potom som zbadala pimpuláka na brušku, moja reakcia bola – „hmmm, no škoda, snáď sa narodí aj dievča.

Trikolórne dievča sa však už nenarodilo. Paigina ako prvorodička sa tiež pri ňom zachovala inak, ako som čakala. Keď som jej Bambiho ukázala, čakala som na srdceroztápajúcu materinskú reakciu. Nedočkala som sa. Ona utiekla na druhý koniec pôrodnej debničky. Zľakla sa vlastného dieťaťa! Nakoniec však bola skvelá mama, svoje deti ľúbila a vzorne sa o ne starala. Bambi nakoniec zostal u nás. Vôbec rozhodnutie neľutujem, práve naopak. Bambi je náš dvorný šašo a „snílek!“

Aj psíky majú kráľovské povahy

Začali sme horoskopom Bambiho, ukončíme jeho sestrou Betkou: „Betka je fenka kráľovskej povahy. Jej základné vlastnosti sú učenlivosť, vnímavosť, hravosť, spoločenskosť a dôstojnosť. Je to nesmierne citlivý psík, preto treba byť pri výchove pozorný. Nikdy netreba dopustiť, aby sa na ňu príliš tlačilo. Obmedzenia bude zvládať veľmi zle, čo môže vyústiť v prílišnú citlivosť, bojácnosť a frustrácie. Na druhej strane však bude veľmi učenlivá a pri správnom pomere zdravého obmedzenia a slobody, z nej vyrastie nádherný tvor. Bude veľmi spoločenská, kreatívna a v mnohých ohľadoch samostatná. Istým spôsobom bude vodca, a istým spôsobom, sa bude vedieť aj prispôsobiť. Netreba sa však nechať jej spoločenskosťou oklamať, a nedovoliť, aby prevzala plnú kontrolu. V tom prípade, môže byť neposlušný hráč.

Určite jej treba dať dostatok slobody na to, aby sa prejavila jej jedinečnosť. Najviac jej to pôjde v prípade, že dostane jasný cieľ, ktorý má vykonať, ale spôsob ako, to urobí, už nechajte na nej. Možno vás jej kreativitou veľmi prekvapí. Správna spoločnosť iných psíkov a ľudí bude pre ňu veľmi prínosná, preto ju na „samotke“ nenechávajte ani za trest. Vlastnosti, ktoré jej chýbajú, sú tiež veľmi priaznivé. Je to prílišná agresivita, a nebude sa chcieť vystavovať ani falošnému obdivu.“